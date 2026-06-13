Pensaba que en 2026 podría comprar un móvil barato sin preocuparme de nada. Craso error

Llevo media vida siendo especialmente crítico cuando analizo teléfonos y, en la única ocasión que he decidido dejar de serlo, me he dado contra un muro. Estamos en 2026, año en el que uno pudiera pensar que a estas alturas del partido prácticamente cualquier teléfono recién lanzado al mercado debe funcionar bien. Error, craso error.

Así que quiero contarte cómo la crisis de componentes en el sector tecnológico y, siendo sincero, cierta desidia por parte de los fabricantes, sigue haciendo compleja la elección de un móvil económico en 2026. O miramos a fondo lo que compramos, o puede salirnos rana.

Los objetivos. Un móvil para enviar y recibir WhatsApps, literalmente. Quería un teléfono cuyo uso principal fuera gestionar la comunicación con clientes en uno de mis proyectos y, aprovechando que tenía nueva compra, usarlo como GPS cuando circulo en moto. Las exigencias eran mínimas, no tenía prácticamente ningún requisito más de que el móvil funcionase dignamente.

La expectativa tampoco era alta: sé que un móvil de gama baja no funciona como uno de gama alta, ni siquiera como uno de gama media. Tan solo buscaba algo funcional y sencillo.

La búsqueda. Empecé la búsqueda, con teléfonos sobre los 100 euros. Por ese precio era prácticamente imposible acceder a teléfonos básicos como el POCO M7, que al menos tiene un Snapdragon 685 (un procesador, ojo, de 2023), así que tuve que seguir bajando el listón. Me acabé encontrando en oferta un teléfono de 199 euros por 89 euros en Aliexpress. Uno con 8 GB de RAM, 256 GB de memoria interna... y un Helio G100 Ultra.

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El drama. El Helio G100 Ultra es un procesador de gama de entrada lanzado en 2024, relativamente moderno, y que debería tener suficiente capacidad como para mover aplicaciones básicas. Eso pensaba.

Llevaba tiempo sin probar un gama de entrada. Pensé que en 2026 las cosas estarían algo mejor, y no podía estar más equivocado

Casi dos segundos para abrir la cámara, lag en el launcher con el móvil recién configurado, congelaciones constantes y un rendimiento que, tras haber probado otros móviles económicos de precio similar (sin oferta), era sencillamente inaceptable. Y no, no voy a contarte el modelo para no hacer sangre, pero es uno de los móviles más populares en España.

A ciegas. Una de las supuestas ventajas que nos ha traído la carrera de los semiconductores tiene que ver con el rendimiento. Desde hace tiempo, en ciertas gamas, mis recomendaciones cuando me preguntan qué móvil comprar por X precio son bastante flexibles: sé de sobra que un móvil a partir de ciertos precios es una compra segura, más allá de que pueda tener ciertos puntos fuertes y débiles.

No sucede lo mismo con las gamas de entrada. Procesadores como el Helio G99, Helio G100, e incluso algunos Snapdragon de la serie 600 (o Gen 6) siguen moviendo a duras penas apps básicas. Y lo preocupante no es cómo rinde el teléfono recién salido de la caja (que ya rinde mal), es cómo rendirá dentro de unos años con cierta degradación del hardware, actualizaciones de sistema y apps.

Caballo grande. A estas alturas del partido hay algo que tengo clarísimo, algo que siempre he defendido: el procesador es muchísimo más importante de lo que podemos pensar como usuarios medios. Es el corazón de nuestro móvil:

El encargado del rendimiento bruto

El encargado del módem que hará que tengamos mejor o peor cobertura

El elemento que hay detrás de la calidad de las fotos y del rendimiento de la cámara

El que permite que la calidad final de audio sea mejor o peor

El que ayuda a gestionar de forma más o menos eficiente el consumo energético

Y aquí, por más que la carrera de los chips siga su ritmo, los procesadores de gama alta de hace unos años son notablemente superiores a los de gama de entrada. Así que entre ese gama alta de 2024 a tope de chicha y ese gama de entrada recién salido... Tengo claro qué tendría que haber hecho.

Imagen | Xataka

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