GPS en Android: cómo funciona, cómo mejorar su precisión y cómo decidir qué aplicaciones lo usan

Hoy vamos a hablarte a fondo sobre cómo funciona el GPS de tu móvil Android. Se trata de una de las funciones clave de cualquier dispositivo, la cual te permite utilizar aplicaciones de navegación y muchas otras que basan su contenido en la localización en la que detecten que te encuentras. Sin embargo, una cosa es ser consciente de su utilidad y otra saber cómo funciona y cómo puedes configurarlo.

Por eso, vamos a empezar con una explicación lo más sencilla posible sobre cómo funciona la tecnología GPS que utiliza tu móvil. Luego pasaremos a decirte cómo configurar su precisión, para terminar explicándote si consume batería y cómo evitar que determinadas aplicaciones accedan a él.

Cómo funciona el GPS de tu móvil

La red de GPS tiene un total de 27 satélites orbitando la tierra, de los cuales se utilizan 24 de forma activa y otros tres funcionan como refuerzo en el caso de que alguno de los activos falle. Esta red está repartida de tal manera que en cualquier sitio al que vayas puedas tener conexión directa con varios de estos satélites.

Y aquí es donde entra en acción el receptor GPS de tu móvil, que se conecta con al menos tres de los satélites que hay cerca de ti. Entonces, utiliza datos como el dónde estás en relación con estos satélites y la distancia de cada uno de ellos respecto a tu posición para calcular la posición en el mapa en la que te encuentras. Aunque con tres satélites es suficiente para triangular tu posición en un mapa, también suele utilizarse la señal de un cuarto para determinar tu altitud.

Sin embargo, los receptores de GPS del móvil utilizan bastante batería, y necesitan tener una conexión clara con los satélites. Para evitar obstrucciones y ahorrar batería sin tener que estar comunicándose con las torres entra en acción otra tecnología que sirve de apoyo llamada A-GPS o Assisted Global Positioning System.

El A-GPS le añade a tu móvil una fuente adicional de datos de posicionamiento para ayudarle a triangular la geoposición. Lo hace conectándose a las torres de telefonía, pudiendo incluso utilizar tres de ellas para triangular tu posición. La precisión de esta tecnología dependerá de la fuerza con la que lleguen las señales de la torre a tu móvil, pero por lo general suele ser suficiente para poder posicionarte.

El software con el que tu teléfono determina tu posición irá alternando entre los datos de satélites GPS y la posición mediante A-GPS para conseguir tu geoposición en tiempo real con una aproximación de alrededor de 50 metros. Y cuando el móvil se conecta a los satélites, la posición de tu móvil se ajusta.

Este proceso se puede ver claramente en Google Maps, ya que inicialmente cuando ves tu posición aparece un amplio círculo azul a tu alrededor utilizando los datos del A-GPS, y luego este círculo se va reduciendo según recibes los datos de los satélites GPS hasta dar con tu posición exacta.

Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que Android tiene hasta tres configuraciones diferentes para usar el GPS. Por defecto estará activado el modo de gasto mínimo de batería, pero si por alguna razón necesitas estar mejor geolocalizado tendrás opción de mejorar al máximo la precisión del GPS. Eso sí, de hacerlo ten en cuenta que entonces sí gastarás bastante más batería.

Cómo mejorar la precisión del GPS

Si quieres mejorar la precisión del GPS en Android tienes empezar entrando en el menú de Ajustes, que suele estar indicado con el icono de una rueda dentada. Una vez en los ajustes, pulsa sobre la opción Seguridad y ubicación. Si en la capa de personalización de tu fabricante no viene esa opción tal cual, busca una que incluya el término ubicación, o conexiones en el caso de que la primera no aparezca.

Una vez estés dentro de Seguridad y ubicación, u otras opciones como Conexiones en el caso de fabricantes como Samsung, debes pulsar sobre la opción Ubicación para acceder a las opciones específicas relacionadas con el GPS de tu móvil.

Cuando estés dentro de Ubicación, ahora debes pulsar sobre la opción *Modo, que en otros fabricantes puede aparecer con nombres como Método de ubicación o similares.

Y es aquí donde debes elegir el tipo de configuración que quieres para el GPS. Cuanta más precisión quieras tener mayor será el consumo de batería. Estas son las tres opciones que sueles tener disponibles.

Ahorro de batería : Sólo utilizarás el A-GPS, lo que quiere decir que tu móvil triangulará tu posición utilizando redes móviles, WiFi o el Bluetooth.

: Sólo utilizarás el A-GPS, lo que quiere decir que tu móvil triangulará tu posición utilizando redes móviles, WiFi o el Bluetooth. Sólo dispositivo : Usa sólo el GPS y los sensores del dispositivo para obtener tu geolocalización.

: Usa sólo el GPS y los sensores del dispositivo para obtener tu geolocalización. Máxima precisión: El móvil combina los datos de GPS y A-GPS para obtener la mayor precisión posible en tu ubicación.

El modo de máxima precisión puede serte útil cuando necesites precisión casi total por el uso de aplicaciones, como por ejemplo el GPS de tu coche y similares. Aun así, para ahorrar batería será recomendable que pases al modo de Ahorro de batería cuando no estés utilizando el móvil. Este modo es el que menos consume, y aunque la precisión es mucho más baja será más que suficiente para aplicaciones básicas. que sólo requieran de una ubicación estimada.

¿Gasta batería tener el GPS activo?

Aunque puede haber cambios dependiendo de la configuración de GPS que tengas en tu móvil, el simple hecho de tener activada la opción de GPS activada no va a suponer un gasto sustancial de batería, ya que lo único que haces es permitir acceder a la geolocalización, pero no accedes a ella deliberadamente a no ser que abras una aplicación que la utilice. Además, el móvil va sabiendo por dónde estás, pero no suele hacerlo manteniendo al máximo la precisión del GPS.

Lo que sí gasta batería es tener abierta o en segundo plano una aplicación que esté utilizando el GPS en su máxima precisión. Waze, Google Maps o juegos como Pokémon Go, cuando los tienes activos estarán llamando a los satélites para geolocalizarte con la mayor precisión posible, por lo que cuando lo realizan sí que estarás incrementando notablemente el consumo de tu móvil.

Esto tiene un pequeño "pero", y es que hay algunas aplicaciones como Google Maps, que dependiendo de tu configuración pueden estar en segundo plano ubicándote continuamente. Pero esto no es culpa de tener el GPS activado, sino de la aplicación en sí, por lo que siempre puedes cambiar su configuración o el modo de ubicación de tu móvil.

Y si no quieres que determinadas aplicaciones puedan consumir batería en segundo plano utilizando el GPS, siempre tienes la opción de quitarles el permiso para acceder a él. Se trata de una configuración de Android con la que puedes determinar qué apps pueden usar el GPS.

Cómo configurar qué aplicaciones acceden al GPS

Si quieres administrar qué aplicaciones pueden acceder al GPS de tu Android, tienes empezar entrando en el menú de Ajustes, que suele estar indicado con el icono de una rueda dentada. Una vez en los ajustes, pulsa sobre la opción Seguridad y ubicación. Si en la capa de personalización de tu fabricante no viene esa opción tal cual, busca una que incluya el término ubicación, o conexiones en el caso de que la primera no aparezca.

Una vez estés dentro de Seguridad y ubicación, u otras opciones como Conexiones en el caso de fabricantes como Samsung, debes pulsar sobre la opción Ubicación para acceder a las opciones específicas relacionadas con el GPS de tu móvil.

Dentro de Ubicación, algunos Android tendrán una opción Permisos de las aplicaciones para determinar cuáles pueden acceder al GPS. Se trata de un modo rápido con el que puedes quitarle a determinadas apps el permiso de acceder a tu geolocalización.

Si no tienes esta opción, en los Ajustes de Android entra en la opción Aplicaciones y notificaciones (1), que en algunos móviles verás sólo como Aplicaciones. Allí, accede a Ver todas las aplicaciones (2), un paso que quizá no te encuentres si en Ajustes tu fabricante muestra directamente la opción Aplicaciones. Y por último, pulsa sobre una aplicación en la lista y en su perfil dale a Permisos (3).

De esta manera podrás gestionar los permisos de aplicaciones individuales, y determinar cuáles pueden acceder a tu ubicación. Esto es útil, por ejemplo, si notas que una concreta está haciendo un uso intensivo del GPS provocando un mayor consumo de batería.

Foto de portada | DariuszSankowski

En Xataka | Navegador GPS portátil vs. Waze, ¿pagar o no pagar por un GPS para el coche?