Navegador GPS portátil vs. Waze, ¿pagar o no pagar por un GPS para el coche?

Los sistemas de navegación GPS en los coches, integrados, de los que vienen de fábrica, no son tan habituales como podría parecer. En muchos modelos de coches, sobre todo si son versiones de precio asequible, siguen siendo un elemento de equipamiento extra. Aunque un navegador GPS integrado tiene ciertas ventajas, no todo el mundo está dispuesto a pagar lo que el fabricante del coche pide, que según la marca y el modelo de coche puede suponer del orden de entre 400 y 2.000 euros.

Así que muchos conductores cuando necesitan disponer de la ayuda que facilitan las intrucciones de un GPS para llegar a un destino, optan por utilizar una solución de quita y pon, más asequible: o bien se compran un navegador GPS portátil, tipo TomTom, Garmin o similar, o bien se apañan con alguna aplicación de navegación del teléfono, como podría ser Google Maps, Here o Waze.

Más que GPS, asistentes de conducción

Hoy en día, acostumbrados a estar conectados en todas partes gracias a conexiones de internet móvil de alta velocidad, un navegador GPS que simplemente calcule una ruta para llegar al destino y nos de instrucciones habladas, se queda corto en funcionalidad.

En el mercado se pueden encontrar ya diferentes opciones de sistemas de navegación GPS conectados e inteligentes, que se convierten en asistentes de conducción que dan información útil para el conductor. Al principio fue el límite de velocidad máxima del tramo por el que circulamos, después la ubicación de radares fijos de velocidad, el estado del tráfico en tiempo real, cualquier peligro o incidencia que pueda presentarse en la carretera... y hasta cualquier otra función que se quiera incorporar.

Hoy en día hay que esperar algo más que un simple navegador GPS: un asistente que de información útil al conductor en tiempo real para facilitar la circulación, no exceder los límites de velocidad y evitar peligros

En estos sistemas de navegación GPS inteligentes podemos elegir igualmente entre un dispositivo portátil dedicado o aprovechar nuestro smartphone y utilizar una aplicación específica. La diferencia de partida es clara: en el primer caso hay que comprar un aparato más, mientras que en el segundo podemos ahorrarnos el dinero y utilizar una app gratuita.

Así hemos decidido realizar la siguiente comparativa entre un navegador GPS conectado Garmin DriveAssist y la aplicación gratuita para teléfono Waze

Navegador GPS portátil: Garmin DriveAssist

El navegador GPS portátil Garmin DriveAssist es un dispositivo de 5 pulgadas de pantalla capacitiva, que reacciona rápido y con precisión a las pulsaciones. No tiene mucha resolución, la verdad, tan solo 480 x 272 píxeles, pero para la distancia que suele haber entre el dispositivo y el conductor, resulta aceptable.

Lo que sí resulta un inconveniente es que la pantalla refleja mucho en días soleados, sobre todo si se coloca muy cerca de conductor, comportándose casi como un espejo, aunque el nivel de brillo de la pantalla sea alto en el nivel máximo. Salvo por esto, en general la pantalla se ve bien.

Puede parecer una tontería, pero no lo es: el soporte de ventosa para el parabrisas de este Garmin es pequeño, pero sujeta muy bien el dispositivo, es orientable de manera cómoda y permite quitar y poner el navegador rápidamente

Este navegador de 14 cm de ancho por 8,4 cm de alto y algo menos de 200 gramos de peso, se sujeta al parabrisas del coche mediante un soporte con ventosa pequeño y discreto. Se queda muy bien sujeto al cristal, y soporta con estabilidad al navegador, sin que se mueva o tiemble mucho, incluso al pasar por pavimentos irregulares. Permite reorientarlo girándolo en todas direcciones con mucha comodidad. El navegador se puede desmontar y montar con facilidad cuando nos vamos del coche.

Viene con un cargador para encendedor de coche con conexión mini USB y un cable largo que permite tener margen para colocarlo en casi cualquier parte del salpicadero. La batería de iones de litio tiene poca autonomía en funcionamiento, así que es casi imprescindible llevarlo enchufado permanentemente (en mi caso no me ha supuesto problema).

No se incluye una funda para transportar y proteger el navegador GPS cuando lo quitamos del salpicadero (pero se pueden conseguir fundas por internet desde unos 10 euros).

El navegador GPS portátil Garmin DriveAssist acusa bastantes reflejos sobre la pantalla durante el día

Incluye mapas de Europa actualizables de por vida, e información del estado del tráfico en tiempo real. Los mapas son de Here, una compañía conocida y con mapas bastante fiables, que antes pertenecía a Nokia y que ahora pertenece a un sociedad formada para varios fabricantes de automóviles alemanes. La información del tráfico se muestra con el retraso en minutos que puede suponer con respecto a la ruta sin atascos, y si la hay ofrece una alternativa con la que se pueda ahorrar algo de tiempo. No funciona mal.

Los mapas y el software del dispositivo se pueden actualizar desde el ordenador mediante cable USB, a través del programa Garmin Express, que facilita la tarea. En el modelo 50 LMT solo se pueden actualizar por cable, mientras que en el nuevo modelo 51 LMT se pueden actualizar también por Wi-Fi. Esto fue lo primero que hicimos antes de empezar a utilizar el GPS: al primer intento nos dió un error, pero al reintentarlo por segunda vez se actualizó completamente sin más problemas.

Ojo, porque la información de radares de velocidad y cámaras de control de semáforo en rojo incluida en el dispositivo va a funcionar para siempre, pero no se actualiza, salvo que se pague un servicio anual, renovable, con el que se actualizaría diariamente. Es una lástima que no se incluya también gratuitamente.

Se conecta a internet a través de nuestro teléfono

Si hemos instalado en el teléfono móvil la aplicación Garmin Smartphone link, podemos activar que se muestren las notificaciones de mensajes (e-mail, Whatsapp, Telegram...etc) en la pantalla del navegador GPS portátil. Podemos elegir una a una cuál queremos y cuál no.

Este navegador se conecta a internet para recibir información en tiempo real del estado del tráfico y del estado del tiempo a través de nuestro teléfono por bluetooth. Para ello hay que tener instalada la aplicación Smartphone link desarrollada por Garmin. Con ella también se muestran, si se quiere, pues es configurable, ciertas notificaciones del teléfono, o las llamadas entrantes, en la pantalla del navegador GPS.

Por ejemplo mostrará el comienzo de los nuevos e-mails, mensajes de Whatsapp o Telegram o las actualizaciones de Facebook o Twitter. Pulsando en la pantalla sobre el mensaje, la voz del navegador GPS Garmin puede leernos el mensaje en cuestión. No está mal, y es mejor que ponerse a mirar el teléfono mientras se conduce. Eso sí, los mensajes no se pueden responder.

Como es habitual en los navegadores GPS, este de Garmin también informa del límite de velocidad máxima de cada tramo, pero además alerta unos segundos antes del cambio en el límite que se aproxima cuando supone reducir la velocidad. Es una función interesante para disminuir la posibilidad de ser multados por exceso de velocidad si se nos ha despistado el nuevo límite.

Garmin DriveAssist informa de los radares de velocidad fijos, de los de velocidad media, de las cámaras de semáforo en rojo y hasta de las localizaciones en las que es frecuente que haya radares de velocidad móviles

Además informa también de las zonas peligrosas donde hay que prestar más atención: curvas peligrosas, zonas con riesgo de animales sueltos que puedan invadir la calzada, pasos a nivel y zonas escolares. Es una función interesante que tampoco está de más.

Todas estas alertas, por velocidad, curvas peligrosas, radares, etcétera... llegan unos segundos antes de alcanzar el punto. Se notifican en la parte superior de la pantalla de manera clara acompañadas de un sonido característico para cada tipo de alerta, que se oye bien, sin resultar molesto o demasiado indiscreto.

La indicación de carriles en las autovías es clara y realista: se muestra automáticamente cuando corresponde en la mitad derecha de la pantalla. Para tomar una salida de una autopista se muestra además una fotografía con el cartel exacto que indica la salida.

En ciertos momentos las indicaciones para girar en tal o cual calle vienen referenciadas a un punto de interés: por ejemplo nos puede decir "gira a la derecha antes de la gasolinera". Cuando se está llegando al destino desaparece el mapa y se muestra la imagen de la cámara de vídeo y una flecha que nos indica el lado de la calle donde está.

Al llegar al destino se puede consultar información de los aparcamientos cercanos, disponibilidad y precio. Por cierto, cuando estamos en ruta, en pantalla se muestra la hora de llegada estimada, pero no se muestra ni la distancia ni el tiempo que faltan para llegar.

El control por voz de Garmin DriveAssist nos ha dado mejor resultado que otros, pero todavía tiene que mejorar

Viene también con control por voz. La búsqueda de direcciones no funciona mal, no funciona con lenguaje natural, sino con ciertos comandos predefinidos que hay que conocer. Por ejemplo para empezar a utilizarlo hay que decir "Comandos de voz".

No siempre reconoce lo que le decimos a la primera, pero tampoco me ha dado demasiados problemas: si se pronuncia con claridad, a la primera o a la segunda reconoce la dirección (en otros navegadores GPS de hace un par de años con control por voz he llegado a desistir después de muchos intentos en los que el dispositivo repite una y otra vez que no ha entendido lo que le he dicho). También se pueden buscar puntos de interés (restaurante tal, u hotel cual) y cruces. Como navegador GPS es bastante completo.

Cámara a bordo para grabar la conducción

Una característia extra y muy especial en este navegador GPS portátil conectado es que incluye una cámara de vídeo en la parte posterior, capaz de grabar a resolución 1080p, que cumple dos funciones.

Por una parte graba lo que sucede durante la conducción por delante de nosotros, así como la hora, la velocidad y la posición GPS. El conductor puede ordenar manualmente cuándo guardar una grabación en la memoria (con dos pulsaciones en la pantalla), o bien el sistema guarda automáticamente en la memoria lo grabado en caso de accidente (cuando hay un impacto o colisión). También se pueden tomar fotos a voluntad del conductor en cualquier momento. El dispositivo cuenta también con ranura para tarjetas de memoria micro SD.

Algunos conductores encuentran muy interesante tener una 'dash cam' en el coche, pero en España no está del todo claro si su uso es legal

Esto es lo que se conoce como dash cam, por dashboard camera, o sea, cámara de salpicadero (panel de instrumentos o como cada cual prefiera llamarlo). En ciertos países estas cámaras se están demandando mucho para evitar problemas mayores cuando toca dirimir responsabilidades en caso de accidente, por ejemplo por conductores que te la arman en un segundo (en Rusia sucede a menudo por lo visto) o por peatones que se te tiran al coche para simular un atropello y pedir una indemnización (parece ser que en China es bastante habitual).

Aquí en España algunos conductores también encuentran útil esta función, y por ejemplo graban la conducción con su móvil. Sin embargo no está todavía claro si grabar con estas cámaras es legal, ni para qué se puede utilizar la grabación.

La función de grabación termina aquí en el modelo 50 LMT, mientras que en el modelo 51 LMT se incluye también la posibilidad de realizar un vídeo resumen del viaje mediante la aplicación VIRB.

Por otra parte la cámara reconoce los vehículos que hay delante y da alertas de colisión cuando la distancia de seguridad es muy reducida y peligrosa, reconoce las líneas continuas y da alertas de salida del carril (por el arcén, o por invadir el sentido contrario), y reconoce si vamos en sentido contrario y también genera una alerta.

El sistema funciona bastante bien, tanto si el navegador va colocado a la izquierda o en el centro del parabrisas. Desde luego es mejor que no tener nada, sobre todo para los conductores que no son conscientes de que van demasiado cerca del coche que les precede, o para llamar la atención ante un pequeño despiste.

Con las alertas de colisión sale una alerta de color rojo en la parte superior de la pantalla, mientras que con las alertas de salida del carril, sale una alerta de color amarillo por el lateral de la pantalla, por la derecha, o por la izquierda, según sea por dónde nos estamos saliendo.

Sin embargo tiene limitaciones: la alerta por colisión salta solo cuando se está muy cerca del vehículo que nos precede, a una distancia muy inferior a la de seguridad, y el sistema de alerta de salida del carril no reconoce las líneas discontinuas, por lo que no saltará ninguna alerta en ese caso.

El precio recomendado por el fabricante es de 300 euros (modelo 51 LMT), 320 euros (modelo 50 LMT) o 330 euros (modelo 51 LMT con tráfico digital HD). Aunque ofrece muchas funciones, puede resultar un poco caro para ciertos conductores.

Waze, la aplicación gratuita que es mucho más que un GPS

Waze es una aplicación gratuita de navegación GPS para teléfonos móviles. Para muchos conductores es bien conocida, para otros en cambio no lo es tanto. Esto es así porque Google maps es la aplicación que viene instalada por defecto en la mayoría de los teléfonos, y suele ser la app que se usa sin más cuando uno busca una dirección, mientras que Waze no.

Se puede utilizar Waze en cualquier teléfono móvil Android o iOS. La gran ventaja con respecto a un navegador GPS portátil dedicado es que nos ahorraremos el dinero de comprar uno, pero pueden encontrarse dos inconvenientes relativos: necesitamos encontrar un soporte para el teléfono que lo sujete bien, y Waze drena la batería del teléfono rápidamente.

Este segundo inconveniente, obviamente, se soluciona enchufando el teléfono a un cargador de coche, pero implica que la batería del teléfono va a sufrir más ciclos de carga y descarga de lo que sería habitual, y por tanto llegará antes al final de su vida útil (a mí por ejemplo no me hace mucha gracias).

Waze es la aplicación de Google de navegación GPS especialmente pensada para ir en coche. Es gratuita y está disponible tanto en Android como en iOS

Aunque Waze nació originalmente en 2008, en el año 2013 fue comprada por Google. Siendo así, nadie debería extrañarse de que Waze comparta ciertos elementos con Google Maps, o que Google maps se aproveche de los datos que se generan con Waze (por ejemplo de accidentes o atascos de tráfico).

Sin embargo Google (o Alphabet, ya sabéis) mantiene ciertas distancias: Google maps es una aplicación de navegación GPS más general, que puedes utilizar al conducir, claro que sí, pero que también puedes utilizar si vas caminando, en bici o en transporte público, mientras que Waze es una aplicación específica para cuando vas conduciendo, con funciones que un conductor echa en falta en la primera.

Como muchos sabéis, Waze es más que una aplicación de navegación GPS, porque aprovecha la interacción de su comunidad de usuarios para generar información sobre el estado del tráfico y alertas de casi cualquier peligro o incidencia en tiempo real.

Se puede alertar casi de todo. Desde luego se puede alertar del nivel del tráfico, aunque este también es monitorizado por defecto en los servidores de Waze, según sea la velocidad media de circulación de los diferentes usuarios al pasar por las carreteras, tanto como que si te detienes en mitad de la autopista, fruto de una retención de tráfico, a los pocos segundos Waze te pregunta si estás atrapado en un atasco.

Aparte de esto se puede alertar de la presencia de la policía, de un accidente de tráfico, de una calle cortada, de un radar (de todo tipo), del límite de velocidad, de un error en el mapa o de peligros varios que se pueden encontrar en la calzada o en el arcén (como por ejemplo un vehículo detenido, obras, un bache, un objeto tirado en el carril, animales, granizo, niebla...). Estas alertas llegan gracias a un primer conductor que se encuentra con dicho peligro y se toma la molestia de enviar dicha alerta.

Waze es una app de navegación GPS muy completa a la información del estado del tráfico, los radares o la velocidad

Para un conductor disponer de toda esta información es realmente útil, y va más allá de la información que da un navegador GPS portátil como el Garmin del que hemos hablado antes, aunque sea muy completo. Conocer un peligro unos segundos antes de llegar a él implica mejorar la seguridad de la conducción, pues no te lo vas a encontrar por sorpresa, sino que vas a llegar alerta y habiendo reducido la velocidad, por si acaso.

Este mismo principio es el que emplea un producto como Coyote, un dispositivo de información y asistencia al conductor, que sin embargo tiene el inconveniente de ser un producto de pago, en el que además hay que renovar la suscripción al servicio anualmente.

Yo conocía este producto, pero después de haber probado durante unos meses Waze, y aunque no sea perfecto, me parece poco probable que alguien quiera optar por el producto de pago, aunque afirme que sus alertas son más fiables, cuando Waze es gratis, funciona muy bien y además te dice cómo llegar a tu destino o cómo evitar el atasco, cosa que no todos los dispositivos Coyote hacen, pues no todos los modelos cuentan con la función de navegación GPS.

Waze también tiene alguna cosilla que mejorar

Al aparcar el coche Waze recuerda la ubicación exacta el mismo, para que sea más fácil volver, aunque no conozcas la ciudad. Antes de iniciar la marcha puedes ver rápidamente si te vas a encontrar tráfico u otras incidencias. Mientras conduces Waze te ofrece una ruta alternativa para evitar un atasco

Te hemos comentado que Waze no es perfecto. Así es, pero la verdad es que en nuestra experiencia con diferentes tipos de sistemas de navegación GPS, casi ninguno lo es. En Waze hemos encontrado algunas pegas.

Los límites de velocidad máxima que se muestran en pantalla no siempre son correctos, o no constan. Esto sucede también con otros tipos de navegadores GPS, pero en Waze me he encontrado con este problema en más ocasiones que en el navegador GPS de Garmin. Me he hartado a enviar alertas con el límite de velocidad correcto, pero no tengo claro que haya servido de algo.

Además la indicación del límite de velocidad que se muestra en pantalla podría ser algo más grande para verse mejor, en especial cuando el límite es de tres dígitos (100, 120), pues los números resultan pequeños. Como aclaración: he utilizado Waze con un teléfono de 5,1 pulgadas de pantalla, y lo he colocado lo más cerca posible de mí.

El recordatorio del límite de velocidad y algunos símbolos de la pantalla en Waze podrían ser un poco más grandes

También resultan un poco pequeños los símbolos de las alertas en el mapa: algunos se distinguen sin problema, otros no, aunque las alertas importantes saltan a la parte superior de la pantalla unos segundos antes de llegar a ellas. En estos mensajes de alerta se incluyen dos botones, para confirmar o no la alerta, que tampoco son muy grandes y además están juntos, uno al lado del otro. Con la pequeña imprecisión que supone tener que pulsar botones en una pantalla táctil, y los movimientos que se producen al circular, más de una vez no he tenido claro si pulsé sobre el botón correcto o no.

Estas pegas relativas al tamaño de los símbolos, podría solucionarse en los coches nuevos que cuentan con pantalla táctil en el salpicadero, y un sistema compatible con Android Auto (cuando Waze llegue por fin). Cuando casi todos los coches en circulación tengan un sistema así, es muy probable que crezca de manera muy importante el número de usuarios de Waze.

Debo mencionar también que me he encontrado alguna que otra vez con alertas de peligro, que al llegar a ellas no existían, sin que se pueda explicar porqué ya no estaba el peligro (y no me refiero a un coche detenido en el arcén, que lógicamente más tarde o más temprano se irá). Conste que esto último tampoco me ha sucedido muy a menudo.

Esquiva los atascos de tráfico muy bien

La información y alertas de Waze también se puede consultar desde un ordenador

A pesar de esto, Waze te deja muy buena sensación, es más, engancha de tal manera que ya no quiero conducir sin llevar Waze encendido en el salpicadero. Sin duda lo más útil es cómo te informa y gestiona la ruta de acuerdo al estado del tráfico, y lo bien que funciona. Para quien deba conducir por una gran ciudad y alrededores, con mucho tráfico, es muy útil de verdad.

Nada más encenderlo e introducir el destino te ofrece la ruta más rápida, y te informa de las alertas más relevantes que te vas a encontrar en la misma. Te ofrece alternativas, pero por mi experiencia la ruta que te ofrece es la mejor. Realizo casi a diario rutas repetitivas, y lo que te sorprende al principio es que la ruta que te ofrece cada día puede ser diferente. Yo he contabilizado hasta 5 variantes en mi caso (que yo por mí mismo ni me hubiera planteado).

Esto no me había pasado con otros navegadores GPS. Es más, incluso puede hacerte desconfiar, porque cuando te ofrece la ruta, y sabes que tu ruta típica tiene 28 km, pero ves que la que te ofrece tiene 40 km, lo primero que piensas es que se ha equivocado (no sería la primera vez que pruebo un GPS de algún coche que te pierde la mar de bien). Pero decides arriesgarte y probar, y día a día vas comprobando que esa ruta más larga tiene su razón de ser: evitarte el atasco de tráfico. Y funciona.

La recopilación de datos sobre los niveles de intensidad del tráfico, día a día y hora a hora, permiten a Google y Waze predecir las horas en las que te vas a encontrar más o menos tráfico, para la ruta que te ofrece para llegar al destino

Si he criticado que los límites de velocidad no siempre están bien, con los mapas no he encontrado casi ningún error, es más, hay mapas hasta de algunos aparcamientos. Además la comunidad de usuarios puede editar los mapas para notificar y corregir errores. Más allá de esto, la información parece estar casi siempre actualizada: por ejemplo las pasadas navidades en Madrid, con varias calles alrededor de la Gran Vía cortadas, Waze estaba al tanto.

Al igual que Google maps, si tú quieres, Waze puede conocer la información de tu calendario en Google, y te avisa antes de la hora de la cita con el tiempo suficiente para poder llegar puntual, teniendo en cuenta el tráfico y la mejor ruta posible.

Otras funciones incluidas en Waze permiten informar de los precios de los carburantes cuando paras en una gasolinera, o una parte social con la que conectar tu Waze con tus amigos, útil por ejemplo si vas a hacer una ruta en la que los vas a ir recogiendo uno a uno.

Alertar puede suponer riesgo

Habla. Google te escucha

El control por voz de Waze tiene cosas buenas, y otras no tanto. Antes de iniciar la marcha, se puede realizar una búsqueda por voz de casi cualquier concepto, no solo para introducir una dirección de destino. Puedes buscar un centro comercial en concreto, una farmacia, un restaurante, etcétera. Emplea el motor de Google, y la verdad es que funciona muy bien y rara vez no entiende lo que le dices.

En cambio el control por voz mientras conduces es más limitado. Ya no podemos buscar cualquier dirección de destino, si no solo la de nuestra casa o la de nuestro trabajo. Teóricamete permite también enviar una alerta. Esto es muy importante.

Waze informa con las alertas en tiempo real de cualquier tipo de peligro o incidencia que te puedes encontrar un poco más adelante: es realmente útil para el conductor

Las alertas se pueden enviar tocando la pantalla, o bien mediante voz. Si es tocando la pantalla, dependiendo de la alerta de que se trate, hay que realizar hasta cuatro o cinco pulsaciones. Esto implica tener que apartar la mirada durante unos segundos hacia la pantalla para elegir la opción correcta.

Por ejemplo para alertar de un coche detenido en el arcén la secuencia de pulsaciones sería: botón de alertas, botón de peligro, botón de arcén, botón de vehículo detenido y finalmente botón de enviar. Incluso cuando uno está acostumbrado a la interfaz (y entonces se puede hacer un poco más rápido, medio de reojo), requiere mirar demasiado tiempo a la pantalla del teléfono, y en consecuencia dejar de mirar la carretera, lo que puede suponer riesgo de accidente.

No debemos olvidar que basta un segundo sin mirar a la carretera para que sucedan muchas cosas: circulando por autopista a 120 km/h en ese segundo se recorren nada más y nada menos que 33,3 m.

Enviar las alertas mediante voz sería lo ideal para no tener que apartar la vista de la carretera en ningún momento. Sin embargo cuando he intentado enviarlas, a veces me ha funcionado, y a veces no. Por ejemplo me funciona batante bien decir "Alertar tráfico denso", pero cuando intento hacer lo suyo con un vehículo detenido, obras, u otras alertas, no lo consigo. Quizás sea culpa de mi voz, del ruido de mi coche, o no sé porqué.

Si no se pueden reportar alertas por la voz siempre, porque a veces te entiende y a veces no, la utilidad de Waze se ve reducida, ya que sin las alertas en tiempo real, se pierde una parte muy importante de la aplicación.

Es más, no debemos olvidar lo que dice el Reglamento General de Circulación en España, que hace que el uso de Waze se encuentre justo sobre la línea que separa lo legal de lo ilegal.

Cuando el reconocimiento de voz no te entiende, reportar alertas toqueteando la pantalla del teléfono mientras se conduce implica una distracción peligrosa

Según el artículo 18 del RGC:

El conductor de un vehículo está obligado a mantener la atención permanente a la conducción.

Se considera incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como pantallas, pero se exceptúan los dispositivos GPS.

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos.

Por el primer punto, si un agente de tráfico nos ve toqueteando la pantalla del teléfono utilizando Waze, y no mirando a la carretera, podría considerar que hay motivos para sancionarnos.

Por el segundo punto, Waze se puede asimilar a un dispositivo GPS, y por tanto se podría utilizar, pero ojo, solo como pantalla a la que mirar las indicaciones e instrucciones que nos da, lo justo e imprescindible.

Por el tercer punto, no podemos utilizar ni un teléfono móvil, ni cualquier otro medio de comunicación si se tienen que emplear las manos. Es decir, no podríamos manipular el teléfono con Waze mientras conducimos, ni podríamos comunicar tal o cual alerta (como hemos dicho pueden requerirse hasta 5 pulsaciones en la pantalla).

La solución a este problema pasa por mejorar todo lo posible el reconocimiento de voz, para que no falle nunca. Habrá que esperar a que mejore para poder disfrutar completamente de Waze sin riesgos.

En conclusión: GPS Garmin vs Waze, lo mejor y lo peor

GPS portátil Garmin Waze Lo mejor - No hay que preocuparse por la batería, puede ir siempre enchufado.

- No hay que interactuar con él, hay menos distracciones.

- Como GPS funciona notablemente y la información que da (tráfico, radares, velocidad y zonas peligrosas) es útil.

- Muestra detalle de los carriles y del cartel de la salida a tomar en las autopistas.

- Incluye una 'dash cam' para grabar accidentes.

- Incluye alertas por peligro de colisión y salida de carril. - Es gratis.

- Como navegador GPS funciona muy bien y roza el sobresaliente.

- La información sobre el tráfico y la gestión de las rutas es sobresaliente.

- El sistema de alertas en tiempo real es muy útil y ofrece muchas posibilidades.

- Probablemente sea la mejor aplicación de navegación GPS para coche de entre las gratuitas. Lo peor - Hay que pagar 300 euros.

- La pantalla refleja mucho en ciertas condiciones.

- No dispone de alertas en tiempo real. - Descarga rápidamente la batería del teléfono.

- Reportar alertas mediante voz no funciona siempre.

- Puede provocar distracciones peligrosas si se toquetea la pantalla mientras se conduce para reportar alertas.

Es difícil dar a uno de los dos como ganador de la comparativa porque cada uno ofrece funciones diferenciadoras de valor. Dependerá de cada usuario decidirse por el que mejor se adapte a sus necesidades.

Si no quieres gastarte ni un euro adicional en tener un sistema de navegación GPS para el coche, está claro que para ti la mejor opción será Waze. Da mucha información y funciona muy bien, sobre todo esquivando atascos de tráfico. Si además quieres recibir alertas en tiempo real, de nuevo sin tener que pagar ni un euro, apuesta doblemente por Waze.

Pero si eres de los que quiere cuidar la batería del teléfono para alargar su vida, capacidad y autonomía al máximo, deberías olvidarte de Waze, pues descarga muy rápido la batería y te obligará a recargar el teléfono con mucha más frecuencia: opta mejor por un navegador GPS portátil dedicado.

Si el presupuesto no es un problema, y además de un completo GPS quieres una cámara para grabar la conducción, y otras funciones como la alerta de colisión y de salida de carril, el Garmin DriveAssist te va a gustar.

Además el Garmin no genera la distracciones que un sistema como Waze puede provocar al interactuar con las alertas a través de la pantalla. No olvidemos que las distracciones causan el 39 % de los accidentes de tráfico, así que no te confíes.

El navegador GPS portátil Garmin DriveAssist ha sido cedido para la prueba por parte de Garmin. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Réquiem por el GPS exclusivo en el coche