¿Qué tablet Android de menos de 200 € me recomendáis? - Esto es lo que recomendamos

Aunque no se llevan tantos titulares como los smartphones, los tablets siguen siendo dispositivos demandados por ofrecernos una pantalla mejor para ver contenido y usar apps, sobre todo para quien quiere algo bueno, bonito y barato para las tareas sencillas. Pero precisamente en las gamas de entrada y medias hay tantos competidores que a veces es complicado saber cuál elegir.
Y precisamente un tablet barato para tareas básicas es sobre lo que nos pregunta uno de nuestros lectores en El Consultorio, una de las ventajas de Xataka Xtra, nuestra suscripción para acceder a newsletters exclusivas, sorteos, promociones y otras ventajas exclusivas. En este caso, lo que ofrecemos es línea directa con nosotros para resolver dudas como esta.
El xatakero nos pide una recomendación para un tablet Android por debajo de 200 € que sirva para determinadas tareas básicas. Y es aquí donde nosotros entramos a hacerte recomendaciones basadas en nuestra experiencia.
La pregunta
"Estoy buscando una tablet Android por debajo de 200€ para un uso sencillo: navegación, emails, ver series, jugar al ajedrez, Strava..."
La respuesta
Recomendar un dispositivo es siempre una gran responsabilidad, y en este caso necesitamos conocer el hardware necesario para los usos que le quiere dar el usuario. La pregunta la responde nuestro compañero Iván Linares, especialista en dispositivos inteligentes, y que tiene un amplio conocimiento del ecosistema Android y los modelos de móviles y tabletas.
"De entre todas las opciones actualmente disponibles, creo que yo me compraría la Xiaomi Redmi Pad Pro. Gran pantalla con resolución 2K, un solvente Snapdragon 7s Gen 4, suficiente almacenamiento y una batería generosa. Está rozando los 200 ahora en oferta flash: por ese precio te llevas muy buena tabet, de sobra para el uso que necesitas."
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