Compartir un chat de Claude significa compartirlo con todo internet: es la enésima prueba de que la IA no guarda tus secretos

Los chatbots IA y la privacidad son dos cosas que no se llevan del todo bien. Pensamos que los chats con la IA son totalmente privados, pero hemos visto en varias ocasiones que no es así. El último traspiés lo ha protagonizado Anthropic: la función de compartir chats no sólo creaba un enlace que podías enviar a otra persona, también lo indexaba en Google haciendo que cualquiera pudiera verlos.

Qué ha pasado. Lo detectaron los miembros del subreddit de Claude. Lo que descubrieron es que, simplemente haciendo una búsqueda dentro del sitio claude.ai/share, Google devolvía decenas de resultados de chats con Claude. En Futurism accedieron a muchos de estos chats y confirman que contenían datos sensibles como documentos confidenciales de empresas, informes médicos, resultados de ensayos clínicos con datos de los pacientes y hasta información personal de niños pequeños. Hemos hecho la misma búsqueda y ya no aparece ningún enlace, por lo que parece que Anthropic los ha eliminado.

El matiz clave. Muchas personas comparten chats con compañeros de trabajo, amigos o familiares. Cuando pulsamos en el botón 'Compartir' arriba a la derecha, Claude advierte de que si creamos un enlace público "cualquier persona con el enlace puede ver". Esto es similar a cuando creamos un enlace público en Google Drive u otros servicios. El matiz clave y lo que Anthropic no dice explícitamente es que dichos enlaces pueden ser indexados en un motor de búsqueda, dejándolos expuestos a todo internet.

Además de los enlaces a los chats, también quedaron expuestos los Artefactos de Claude, pero en este caso sí que se advierte claramente de que pueden ser visibles a los motores de búsqueda.

En ningún sitio dice que los enlaces puedan ser indexados por Google

La respuesta de Anthropic. No se trata de ningún error, sino que es como el sistema está diseñado para funcionar. Este es el comunicado oficial de la empresa:

Damos a los usuarios el control para compartir públicamente sus conversaciones de Claude y, en consonancia con nuestros principios de privacidad, no compartimos directorios de chat ni mapas del sitio con motores de búsqueda como Google. Estos enlaces compartibles no son predecibles ni accesibles a menos que los usuarios decidan compartirlos. Al compartir una conversación, el contenido se hace público y, al igual que otros contenidos web públicos, puede ser archivado por servicios de terceros.

La moraleja de todo esto. Lo que nos dice Anthropic es, básicamente, que si no quieres que la información pueda quedar expuesta, no uses la opción de compartir. Si te preocupa la privacidad, es mejor que descargues el documento o el texto y lo compartas por otra vía. Y si te preocupa mucho tu privacidad o estás trabajando con información confidencial, quizás lo mejor sea no subirla a ninguna IA.

La ilusión de privacidad. Cuando hablamos con la IA pensamos que todo es privado y la prueba está en que cada vez compartimos más intimidades con la IA, desde problemas amorosos hasta nuestras dudas médicas. Sin embargo, no han sido pocas las veces que han pasado cosas como esta. La propia Anthropic tuvo problemas en septiembre del año pasado cuando cientos de conversaciones aparecieron en los resultados de Google. También pasó exactamente lo mismo con conversaciones de ChatGPT y con la IA china DeepSeek.

Imagen de portada | Reddit, editada con Magnific

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