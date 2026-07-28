China prepara su primera gran victoria en chips: ya fabrica en masa sus propias máquinas de litografía UVP, según The Information

Una empresa china respaldada por el Gobierno liderado por Xi Jinping ha roto una de las barreras más resistentes de la industria de los semiconductores. Según The Information, esta compañía ha comenzado a fabricar en serie sus propias máquinas de litografía de ultravioleta profundo (UVP) de inmersión, la herramienta que graba el patrón geométrico de los circuitos sobre las obleas de silicio y que China nunca había producido a escala industrial. Su objetivo es modesto: pretende producir cinco unidades este año destinadas a SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), Hua Hong Semiconductor y CXMT (ChangXin Memory Technologies), y otras veinte en 2027.

Los medios internacionales todavía no han confirmado cuál es el nombre de esta empresa, aunque varios de ellos aseguran que reside en Shanghái (China), por lo que probablemente se trata de Shanghai Yuliangsheng Technology, una empresa emergente vinculada a Huawei y SiCarrier. Esto significa, sencillamente, que el ecosistema de proveedores que China ha ido tejiendo alrededor de Huawei durante los últimos años empieza a dar frutos también en fotolitografía, el eslabón que más tiempo le está costando dominar.

El mercado ha reaccionado de inmediato. Las acciones de ASML han llegado a caer hasta un 6,5% en Ámsterdam hace apenas unas horas, y Applied Materials, Lam Research y KLA Corp se dejaron entre un 4% y un 7% en esa misma sesión. No es ninguna sorpresa: cualquier avance relevante de China en litografía se percibe en Wall Street como una amenaza directa al negocio de ASML en este país asiático, que, sorprendentemente, continúa siendo una fuente de ingresos importante para esta compañía neerlandesa a pesar de que las sanciones de EEUU y Países Bajos le impiden vender sus máquinas más avanzadas allí.

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China aún está una generación por detrás

SMIC, el mayor fabricante de semiconductores de China, lleva probando una herramienta de Yuliangsheng desde septiembre de 2025. Esa máquina ha sido diseñada para procesos de integración de 28 nm, aunque con técnicas de multipatterning avanzado podría llegar a nodos de 7 nm o incluso más sofisticados. SMIC se ha fijado 2027 como fecha para la producción en masa de estas máquinas. No obstante, Yuliangsheng no está sola: SMEE (Shanghai Micro Electronics Equipment), otro fabricante chino de equipos de litografía, ha vendido ya unas diez unidades de su serie SSA800, que también está volcada en la fotolitografía UVP de inmersión de 28 nm.

Estas nuevas máquinas incorporan mayoritariamente componentes chinos, aunque algunas piezas críticas todavía dependen de proveedores japoneses

Estas nuevas máquinas incorporan mayoritariamente componentes chinos, aunque algunas piezas críticas todavía dependen de proveedores japoneses, y presumiblemente van por detrás de los equipos de ASML en rendimiento y calidad de fabricación. Por otro lado, no debemos pasar por alto que este desfase técnico puede desencadenar meses de pruebas de cualificación antes de que los equipos entren realmente en las líneas de producción de gran escala. En este contexto, un análisis independiente de AI Futures Project publicado en junio ha situado la producción china de máquinas UVP de inmersión a escala comercial hacia mediados de la década de 2030. Mientras tanto, ASML sigue controlando el 98,7% del mercado.

Esta última compañía, de hecho, prevé entregar a sus clientes unos 130 equipos UVP de inmersión en 2026, un volumen similar al de 2025, según explicó su director financiero, Roger Dassen, en la conferencia de resultados de julio. Esta cifra deja clara la envergadura real de la distancia que separa a China y ASML: este país asiático aspira a fabricar veinte unidades UVP en 2027, mientras que la compañía neerlandesa entregará esa cantidad en algo menos de dos meses.

El contexto geopolítico, en cualquier caso, no ayuda a rebajar la tensión. EEUU evalúa imponer restricciones aún más estrictas sobre la exportación y el mantenimiento de los equipos de litografía que llegan a China a través de la ley MATCH, cuyas limitaciones alcanzarían incluso a las máquinas ya instaladas en fábricas chinas. En paralelo, el Gobierno chino continúa desarrollando su propia máquina de litografía de ultravioleta extremo (UVE), aunque presumiblemente este proyecto sigue en fase de prototipo, y, según los analistas, todavía está a varios años de producir un chip comercial.

Imagen | ASML

Más información | The Information

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