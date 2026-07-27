Nvidia está dispuesta a avalar 250.000 millones de dólares para que OpenAI tenga su propio centro de datos, según WSJ

Nvidia estudia convertirse en el principal motor financiero de uno de los proyectos de infraestructura de IA más grandes hasta el momento. Y es que según ha adelantado The Wall Street Journal, la compañía de Jensen Huang negocia ofrecer un aval de unos 250.000 millones de dólares para que OpenAI pueda alquilar un colosal campus de centros de datos en Ohio, EEUU. Todo, sin que el acuerdo esté cerrado todavía.

De qué va exactamente el acuerdo. El aval de Nvidia no sería dinero directo para OpenAI, sino una garantía financiera. Según apunta el medio, serviría para que los responsables de ChatGPT puedan arrendar un proyecto de 10 gigavatios que la filial energética de SoftBank, SB Energy, está construyendo en el sur de Ohio.

Con el respaldo de Nvidia, ese proyecto podría obtener financiación mediante deuda en mejores condiciones, algo especialmente relevante porque OpenAI, al ser una empresa privada que aún no obtiene beneficios, no cuenta con calificación crediticia suficiente como para poder invertir en este tipo de proyectos por su propia mano.

Por qué hace falta un aval así. Sin el respaldo de un socio solvente, sería mucho más caro para SoftBank pedir prestado el dinero necesario para levantar semejante infraestructura. Tal y como comparte WSJ, al poner su firma como garantía, Nvidia reduce el riesgo que asumen los prestamistas y abarata la operación. En la jerga del sector a esto se le llama "credit wrapper", y no es la primera vez que ocurre. De hecho Google ya ha avalado antes centros de datos de Anthropic, en parte para impulsar las ventas de sus propios chips de IA, según recoge el mismo medio.

Cifras que dan vértigo. El proyecto completo, contando también los chips que irán dentro de las instalaciones, podría superar los 500.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en el mayor centro de datos anunciado hasta la fecha. El aval de 250.000 millones cubriría el alquiler y la deuda de construcción, pero no los semiconductores. Para eso, Nvidia negocia por separado otra financiación destinada a la compra de chips por parte de OpenAI, que podría alcanzar los 350.000 millones de dólares adicionales, según comparten desde WSJ.

El papel del Gobierno de EEUU. La electricidad del proyecto está bajo control del Gobierno y se financia, en parte, gracias a un reciente acuerdo comercial con Japón, que se comprometió a invertir 33.000 millones de dólares en una planta de gas natural en la misma zona, tal y como recuerda el WSJ. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, participa directamente en decidir quién accede a esa energía.

El emplazamiento elegido es, además, un antiguo centro de enriquecimiento de uranio ya clausurado, a unos 80 kilómetros al sur de Columbus, lo que permitiría esquivar buena parte de los problemas de permisos y oposición de los residentes de alrededor de la zona que sufren otros proyectos similares en el país.

No es la única interesada. OpenAI lleva semanas en conversaciones para hacerse con ese espacio y es, según el WSJ, la candidata que más interés ha mostrado. Pero no está sola, ya que Anthropic, Microsoft y Google también han hablado con Lutnick por el mismo asunto en las últimas semanas. Conseguir potencia energética se ha convertido en el gran cuello de botella para todas las compañías que entrenan modelos de IA a gran escala.

Qué gana cada parte. Para OpenAI, este acuerdo supondría un cambio de modelo, pues sería su primer centro de datos como arrendataria directa, un paso hacia controlar parte de su propia infraestructura en lugar de depender exclusivamente de alquilar capacidad a Microsoft, Amazon y Oracle, como hace ahora. La compañía ya ha elevado su previsión de gasto en computación hasta 2030 hasta los 750.000 millones de dólares, frente a los 600.000 millones que manejaba a principios de año. Para Nvidia, con un valor de mercado cercano a los 5 billones de dólares, avalar este tipo de proyectos asegura demanda futura de sus chips durante años.

La sombra de la financiación circular. Este tipo de operaciones, en las que las grandes tecnológicas financian infraestructuras que después generan negocio para ellas mismas, preocupa a buena parte del mercado. Gary Tan, gestor de carteras en Allspring Global Investments, contaba a Bloomberg que "aunque las inversiones y alianzas de Nvidia refuerzan la confianza en las construcciones de IA a largo plazo, los inversores siguen preocupados por la financiación circular".

La propia Nvidia ha advertido en su último informe anual de que este tipo de acuerdos podría reducir su liquidez a corto plazo y aumentar su exposición al riesgo crediticio de sus clientes.

Y ahora qué. Las negociaciones se encuentran todavía en una fase inicial y las condiciones podrían cambiar o incluso romperse antes de firmarse nada, según citan desde Bloomberg. La primera fase del proyecto, con unos 800 megavatios operativos, no estaría lista hasta 2028. Así que parece que tendremos que esperar para conocer si se acaba materializando y cómo lo hace exactamente.

Imagen de portada | Steve Juvetson, NVIDIA

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