El eclipse solar del 12 de agosto se acerca y tus gafas graduadas pueden complicarte el plan: así puedes solucionarlo

Llega el momento del eclipse solar. Has tomado todas las precauciones necesarias y te has comprado unas gafas homologadas, pero vas a ponértelas y descubres lo incómodo que es llevarlas encima de tus gafas graduadas. Si llevas gafas graduadas y crees que puedes vivir esta historia el próximo 12 de agosto, no dejes el tema de las gafas homologadas para el último momento. En algunos puntos de observación se regalarán a los asistentes, pero si no las has probado con antelación puede que allí descubras que no se ajustan bien a tus ojos y, por lo tanto, ni son cómodas ni te protegen. Es mejor llevar tu propia protección y, además, probarla con tiempo. Vamos a ver algunas ideas.

El cartón da bastante de sí. Además de para abaratar los costes de fabricación, las monturas de las gafas homologadas para eclipses suelen ser de cartón para ajustarse bien a cualquier cara. Como consecuencia, a menudo pueden ponerse también encima de unas gafas graduadas sin problema. Quizás tengas que sujetarlas con la mano; pero, siempre que te asegures de que cubren bien tu campo de visión, no hay ningún problema.

También hay gafas que, sin ser de cartón, son deliberadamente grandes para poder albergar otras gafas debajo. Es el caso de estas que muestran en un artículo de El País. Sin embargo, no todo van a ser gafas grandes. También existen otras opciones.

Los clips son una buena opción. Existen algunas opciones de clips con filtros homologados para eclipses solares que se ajustan al cristal de casi cualquier gafa. Generalmente suelen venderse en ópticas o tiendas especializadas y, ya que son mucho más exclusivas, tienen precios algo más elevados que los de las gafas típicas de montura de cartón. Aun así, son una gran opción si no te la quieres jugar. Pregunta en tu óptica qué te recomiendan.

Eso sí. Por mucho que se fabriquen lo más universalizados posible, puede que no se ajusten específicamente bien a tus gafas. Siempre pruébalos antes.

Puedes llevar lentillas. Si sueles usar lentillas, es un buen momento para hacerlo. Así, las gafas homologadas que uses se ajustarán mejor a tu cara.

Recuerda lo importante. Da igual si usas gafas homologadas o filtros de clip. Lo importante es que te asegures de que tienen el certificado EN ISO 12312-2:2015 y que estén indicados en el envase tanto el sello de la Comunidad Europea como las instrucciones de uso. Además, debes asegurarte de que los filtros no están rayados, ya que eso disminuiría el nivel de protección. Y, por supuesto, recuerda que no valen ni las radiografías ni los negativos de fotografías. Son mitos que han dañado muchas retinas por el camino.

Imagen | Magnific/NASA

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