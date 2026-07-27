Los expertos fiscales advierten: "Heredar una vivienda suele ser mejor que recibirla en vida"

Cada año, miles de padres ven como sus hijos tienen dificultades para acceder a una vivienda, mientras ellos tienen una segunda residencia, un piso vacío o algunos ahorros con los que podrían ayudarles. ¿Cómo podrían ayudar a sus hijos sin que se dispare la factura fiscal?

Aitor Fernández y Alina Dragos, asesores fiscales de TaxDown, llevan años resolviendo estas dudas a familias españolas. Su consejo, tras revisar cientos de casos reales en su despacho, no deja margen de duda: "Heredar una vivienda suele ser mejor que recibirla en vida".

La "plusvalía del muerto". El principal argumento de los asesores fiscales es que cuando alguien fallece y su casa pasa a los herederos, la ganancia patrimonial que arrastraba esa propiedad desde que se compró desaparece de golpe para Hacienda. Es lo que se conoce como la "plusvalía del muerto". Esa diferencia entre el precio de compra original y el valor actual del inmueble queda fuera de tributación por ley.

Como es obvio, el fallecido no debe declarar ese incremento patrimonial como sí sucedería si vende o dona en vida ese mismo inmueble. Dado que los herederos apenas pagan Impuesto de Sucesiones por estar bonificadas entre padres e hijos, esa revalorización queda casi libre de impuestos.

La donación genera IRPF para los padres. Con la donación en vida de ese mismo inmueble, el panorama fiscal cambia por completo. La propiedad sale del patrimonio de los padres y, a todos los efectos, Hacienda lo trata como si lo hubiera vendido. Si la vivienda vale hoy más que cuando se compró, toca declarar esa diferencia en la declaración de la renta. Y esa cita es ineludible incluso cuando, al ser donación, no se ha cobrado nada a cambio.

Tal y como destacaba Dragos: "La donación de la vivienda siempre es más gravosa que la donación de dinero. Muchas veces es un piso comprado hace décadas y los padres no caen en la factura [fiscal] que llega después".

Donar en vida: depende. Pese a todo, donar no siempre sale mal. Los expertos en fiscalidad aseguran que "si la donación es dinero en efectivo, el padre puede ahorrar en IRPF". Comunidades como Madrid dejan exentos hasta 250.000 euros cuando el destino de la donación es comprar la vivienda habitual del hijo. Extremadura tiene una ventaja parecida para rentas medias.

Tanto Fernández como Dragos subrayan que la vía de la donación también compensa cuando los propios padres son mayores de 65 años y donan su vivienda a los hijos. La ley exime la ganancia en la transmisión patrimonial de esa vivienda a partir de esa edad.

Eso sí, todo debe quedar documentado ante notario y con notificarlo a Hacienda, aunque la liquidación sea cero euros. Fernández recuerda que el error más caro sigue siendo "no documentar" nada. Hacienda vigila especialmente de cerca las donaciones encubiertas.

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