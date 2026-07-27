Samsung Galaxy Z Flip8 vs Motorola Razr 70 Ultra: dos plegables que parecen iguales por fuera pero son muy diferentes por dentro

Hace unos días, os trajimos una comparativa entre el Galaxy Z Flip8 y su antecesor, dos móviles muy parecidos, aunque con diferencias en ciertos aspectos clave. Pero, ¿cómo queda este nuevo móvil plegable de Samsung frente a la competencia? Por eso mismo, en el día de hoy lo vamos a comparar directamente con uno de sus principales rivales este 2026 (hasta ahora): el Razr 70 Ultra de Motorola.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Z Flip8 y del Motorola Razr 70 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip8 motorola razr 70 ultra Dimensiones y peso Plegado: 75,4 x 85,7 x 13,1 mm Desplegado: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm 180 gramos Plegado: 73,99 x 88,12 x 15,69 mm Desplegado: 73,99 x 171,48 x 7,19 mm 199 gramos pantalla plegable Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas Resolución FullHD+ (1.080 x 2.520 píxeles) 400 píxeles por pulgada 3.000 nits Tasa de refresco: 1-120 Hz Vision Booster AMOLED LTPO de 6,96 pulgadas Resolución 1224 x 2992 Formato 22:9 Color 10-bit Tasa de refresco: hasta 165 Hz Brillo pico: 5.000 nits Dolby Vision pantalla secundaria / Principal Super AMOLED de 4,1 pulgadas Tasa de refresco: 60/120 Hz Resolución 948 x 1.048 píxeles OLED de 4 pulgadas Color 10-bit Tasa de refresco: hasta 165 Hz Brillo pico: 3.000 nits procesador Exynos 2600 Snapdragon 8 Elite Memoria ram y almacenamiento 12/256 GB 12/512 GB 16/512 GB cámara principal Angular de 50 MP, dual pixel AF, OIS, f/1.8, FOV 85º Gran angular de 12 MP, f/2.2, FOV 123º Angular de 50 MP, 2.0 um Quad Pixel , f/1.8, Dolby Vision Gran angular de 50 MP, Quad Pixel, 122°, f/2.0 cámara frontal 10 MP, f/2.2, FOV 85º 50 MP ,1.28 um Quad Pixel, f/2.0 batería Dual de 4.300 mAh (típica) Carga rápida de 25W Carga inalámbrica de 15W Carga inalámbrica inversa PowerShare 5.000 mAh Carga rápida de 68 W Carga inalámbrica de 30 W Carga inversa de 5 W sistema operativo Android 17 One UI 9 Siete años de actualizaciones Android 16 Tres años de actualizaciones (SO) Cuatro años de actualizaciones de seguridad precio Desde 1.299 euros Desde 1.399 euros

Muchas diferencias que analizar aquí, puesto que, aunque son dos móviles con el mismo tipo de pliegue y formato, cambian en prácticamente cada aspecto.

Diseño: rumbo a un plegable cada vez más fino y delgado

Este tipo de móvil plegable se caracteriza por ser compacto y muy manejable, tanto abierto como cerrado. En ese sentido, ambas propuestas aciertan y tienen unas dimensiones y peso similares. De hecho, Motorola repite con respecto al Razr 60 Ultra, puesto que el nuevo teléfono mide y pesa igual. Samsung, sin embargo, ha adelgazado su nuevo plegable.

Si hablamos de cifras exactas, el Galaxy Z Flip8 trae una reducción de 0,4 milímetros de grosor y 8 gramos de peso con respecto al Galaxy Z Flip7. No es una evolución enorme, pero sí supone una diferencia bastante notable si lo comparamos con el plegable de Motorola, puesto que ahí hay una diferencia de más de un milímetro de grosor y 19 gramos de peso.

Pantalla: Motorola apuesta por los 165 Hz y un brillo máximo muy alto

Si hablamos de las pantallas, en lo que al tamaño se refiere, hay muy pocas diferencias (tienes las cifras exactas en la tabla que hay más arriba). Ahora bien, hay mucho que analizar porque el Razr 70 Ultra tiene dos puntos donde se coloca un escalón por encima del Z Flip8 en este punto. Una de ellas es la tasa de refresco, que es de 165 Hz en ambas pantallas. Esto es algo que nos dará más fluidez y que notaremos especialmente en videojuegos o a la hora de leer texto.

La otra es el brillo máximo. Samsung ha mejorado el nivel de brillo de su pantalla interior (que ha pasado de 2.600 a 3.000 nits), pero la del Motorola Razr 70 Ultra alcanza los 5.000 nits de brillo máximo. Eso hará que se vea mejor en exteriores, especialmente en esos días donde la luz del sol incide directamente sobre la pantalla. No podemos hablar todavía de lo que se nota (o no) la bisagra de ambos dispositivos, aunque ambos fabricantes prometen una evolución en ese sentido.

Dos procesadores de gama alta con mucha memoria RAM

Ambos dispositivos montan dos procesadores que ya hemos visto en otros móviles de gama alta Android. El Z Flip8 apuesta por el Exynos 2600, un procesador de la propia Samsung fabricado en 2 nanómetros que ya hemos visto en los Galaxy S26 y Galaxy S26+. Motorola, sin embargo, monta en su dispositivo el Snapdragon 8 Elite, por lo que sobre el papel podemos esperar más rendimiento del mismo.

¿Y qué ocurre con la memoria RAM? El plegable de Samsung está disponible en dos configuraciones, pero en ambas tiene 12 GB de RAM. El Razr 70 Ultra solo se puede comprar en una configuración y la misma cuenta con 16 GB de memoria RAM, por lo que se debería comportar mejor con multitarea, con muchas aplicaciones abiertas e incluso ejecutando herramientas de inteligencia artificial de forma local.

Más batería y carga rápida para el plegable de Motorola

Ambos dispositivos han dado un salto en lo que a capacidad de batería se refiere con respecto a sus antecesores, pero el Razr 70 Ultra de Motorola está por delante en lo que a capacidad de batería se refiere. Concretamente, estamos hablando de 5.000 mAh frente a los 4.300 mAh que tiene el Galaxy Z Flip8. Es cierto que la optimización y otros aspectos también influyen a la hora de hablar de la autonomía de un dispositivo, pero punto para el plegable de Motorola.

Otro punto también se lo podemos hablar si nos centramos en la carga de los dispositivos. Ambos plegables cuentan con carga inalámbrica, aunque el de Motorola ofrece 30 W por los 15 W del Z Flip8. Algo similar ocurre si hablamos de la carga por cable, puesto que el Razr 70 Ultra llega hasta los 68 W de carga rápida y el de Samsung se queda en los 25 W.

Dos sistemas de cámaras similares, aunque no idénticos

Estos dos plegables cuentan con tres cámaras: dos en la parte trasera y una en la parte interior del dispositivo. Centrándonos primero en las primeras, ambos dispositivos prescinden de un sensor telefoto para montar una cámara principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular que difiere en resolución (50 MP del Razr 70 Ultra frente a los 12 MP del Flip de Samsung). Pese a ese cambio, son muy parecidas tanto en apertura como en el FOV.

Si hablamos ahora de la cámara frontal, Motorola también apuesta por una resolución mayor para la misma que Samsung. A nivel de hardware la cámara del Razr 70 Ultra está un poco por encima, pero cabe destacar que Samsung hace muy buen trabajo con el procesado de las imágenes. No tenemos análisis de ninguno de los dos teléfonos, pero podemos esperar que no hay demasiada diferencia en este aspecto.

Sistema operativo: el doble de años de actualizaciones para Samsung

A nivel de software, Samsung es una de las compañías que más mima sus dispositivos. Este plegable, al igual que ocurre con el Z Fold8 y el Z Fold8 Ultra, llega con Android 17 y One UI 9 de serie. El Razr 70 Ultra, sin embargo, llegó a las tiendas con Android 16, algo lógico si tenemos en cuenta que lleva más tiempo disponible. Ahora bien, la verdadera diferencia aquí está en los años de actualizaciones.

Motorola ofrece tres años de actualizaciones de sistema operativo para este dispositivo y cuatro para los parches de seguridad. Samsung, como viene haciendo en sus teléfonos de gama alta desde hace varias generaciones, eleva la cifra para ambas cosas hasta los siete años, lo que hace que el dispositivo de la firma surcoreana tenga más tiempo de soporte.

¿Qué teléfono plegable elegir?

Ahora que ya conocemos las principales diferencias entre ambos, toca quedarse con uno. El formato de pliegue idéntico hace que ambos sean una opción similar, aunque hay ciertas diferencias que pueden hacer fácilmente que te decantes por uno u otro.

Por qué comprar el Razr 70 Ultra

Aunque el Galaxy Z Flip8 es más nuevo, el plegable de Motorola cuenta con ciertos aspectos donde se sitúa por encima del plegable de Samsung:

Es más potente : Su procesador, el Snapdragon 8 Elite, es de lo mejorcito que hay para móviles Android. Podemos esperar de él un buen rendimiento sostenido, incluso en videojuegos exigentes.

: Su procesador, el Snapdragon 8 Elite, es de lo mejorcito que hay para móviles Android. Podemos esperar de él un buen rendimiento sostenido, incluso en videojuegos exigentes. Tiene más memoria : En una época donde la memoria RAM está disparada, tener un móvil con 16 GB es una gran noticia. Nos ayudará con la multitarea, a utilizar herramientas de IA en local y mayor fluidez a la hora de cambiar entre apps.

: En una época donde la memoria RAM está disparada, tener un móvil con 16 GB es una gran noticia. Nos ayudará con la multitarea, a utilizar herramientas de IA en local y mayor fluidez a la hora de cambiar entre apps. Mayor capacidad de batería y carga rápida: Aunque no hay mucha diferencia, este plegable tiene una batería con mayor capacidad. Donde sí hay más diferencia es en la carga rápida, especialmente con cable.

Por qué comprar el Samsung Galaxy Z Flip8

El Samsung Galaxy Z Flip8 refina una fórmula que Samsung ya viene utilizando desde el Galaxy Z Flip7. Estos son sus puntos clave:

Más fino y delgado : Este dispositivo es más fino, pero especialmente más delgado que el Motorola Razr 70 Ultra. Ideal si buscas algo compacto, manejable y que apenas notes en el bolsillo.

: Este dispositivo es más fino, pero especialmente más delgado que el Motorola Razr 70 Ultra. Ideal si buscas algo compacto, manejable y que apenas notes en el bolsillo. Más años de actualizaciones garantizadas : Son siete años de actualizaciones garantizadas para este plegable, más del doble que Motorola ofrece para su dispositivo a nivel del sistema operativo.

: Son siete años de actualizaciones garantizadas para este plegable, más del doble que Motorola ofrece para su dispositivo a nivel del sistema operativo. Más barato: Aunque suene raro, al llevar menos tiempo disponible, este plegable es más barato. Especialmente si aprovechamos alguna promo de lanzamiento como la que tiene activa MediaMarkt o la propia tienda de Samsung.

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