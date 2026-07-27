Apple está preparando unas gafas para responder a las Ray-Ban de Meta. El problema es un muro llamado 'privacidad'

John Ternus es el nuevo CEO de Apple y, aunque asumirá el cargo oficialmente el próximo 1 de septiembre coincidiendo con la presentación de los iPhone 18 Pro, llega al cargo con tarea. Por un lado, el rumoreadísimo iPhone plegable que deberíamos ver junto a los iPhone 18 Pro y que tendría un formato muy similar a lo visto en el Samsung Galaxy Z Fold 8.

Por otro lado, las nuevas gafas de Apple. No nos referimos a una nueva versión de las Vision Pro, sino a un producto más de llevar en el día a día con el que entrarán a competir, directamente, contra las Ray-Ban de Meta. Sin embargo, hay un desafío importante en este producto: la privacidad.

Porque las gafas de Meta llevan tiempo surcando mares de polémicas con la privacidad, las grabaciones de usuarios que no son tan privadas o el uso que se hace de este tipo de dispositivo, y si una empresa no quiere tener nada que ver con polémicas, y menos relacionadas con privacidad, esa es Apple.

Todo ello los está obligando a pensar muy mucho qué estrategia quieren seguir con estas gafas que pueden pagar los platos rotos de otro equipo: el de IA. Vamos con la historia porque tiene bastante chicha.

Las gafas de Apple y el problema de la privacidad

Hace unos meses, nuestros compañeros de Applesfera ya contaban que fuentes reputadas tanto del sector en general como de Apple en particular apuntaban a un retraso en las gafas de Apple. Mark Gurman, en Bloomberg, asegura que el dispositivo estaba previsto para algún momento de 2026, pero al final terminará llegando a finales de 2027 con una presentación en la WWDC 2027.

Ese tiempo extra permitirá a los desarrolladores crear apps para un nuevo tipo de wearable que aspira a ser un Apple Watch, pero en forma de gafas. También dará más tiempo para que la propia compañía lidie con el asunto de la privacidad.

Recientemente hemos visto varias polémicas relacionadas con las gafas de Meta en este ámbito y, aunque Meta no ha respondido a algunas de esas polémicas, sí ha tomado medidas parcheando la manipulación de los usuarios e impidiendo que las gafas graben si detectan que el LED que funciona como 'chivato' cuando grabamos está alterado.

Según Gurman, las gafas tienen como nombre en código 'N50' y Apple ha puesto a trabajar a varios de sus equipos (ingeniería y marketing entre ellos) para refinar no sólo el producto, sino el mensaje alrededor de la privacidad del nuevo dispositivo. Es, según el periodista de Bloomberg, la principal prioridad de Apple de cara a estas gafas debido a la inquietud de los usuarios y al escrutinio público y legal al respecto.

La desconfianza ya ha llevado a que tanto estados como entidades privadas las prohíban en algunos espacios (como en piscinas, gimnasios o escuelas, por ejemplo) y, aunque los móviles capturan imágenes de más resolución y calidad, llevar una cámara en las gafas se siente más furtivo, como un dispositivo de captura más silenciosa.

Apple sabe que muchos ojos estarán puestos en este asunto cuando presente el dispositivo, por lo que está trabajando para enfatizar no sólo las áreas en las que sus gafas se diferencien del resto, sino también por qué el usuario (y la propia sociedad) puede confiar en él. La idea es que este dispositivo sea una mezcla entre AirPods y Apple Watch con acceso a Siri, reproducción de música, llamadas e información, y Gurman apunta que una solución al tema de la privacidad sería eliminar las cámaras o impedir, directamente, que el usuario pueda capturar contenido.

Unas gafas inteligentes sin cámara no es tan raro. Xiaomi tiene unas y hay marcas con productos así que, precisamente, se apoyan en esa mejora en la privacidad como arma de marketing. En Bloomberg aseguran que Apple estaría planteando unas gafas sin cámara, pero también una con cámaras y sensores, pero que sólo se usen para que la IA vea el mundo alrededor del usuario y obtenga información sobre objetos y lugares que, posteriormente, trasladaría al usuario mediante Siri.

Hay dos problemas. El primero es que, si la privacidad no fuera un problema y en un mundo ideal, unas gafas con cámara son extremadamente útiles para grabar momentos familiares y crear contenido con las manos libres, por lo que eliminar las cámaras haría que los que quieran eso se vayan a la competencia. El segundo es que Gurman afirma que Apple no confía actualmente en su IA como para que sea ese el principal argumento de venta de un producto totalmente nuevo.

Evidentemente, es un asunto espinoso y difícil de abordar para una Apple que está a punto de entrar en un periodo de celebración (con el rumoreado iPhone de 20 aniversario), pero que tiene varias patatas calientes como potenciales subidas de precio (aún más) debido a la crisis de la RAM y productos totalmente nuevos para ellos como estas gafas o el plegable. Muchas posibles crisis que afrontar si algo sale mal, por lo que es lógico que quieran ir con pies de plomo.

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