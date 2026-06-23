John Ternus, CEO de Apple: "Lo más bellamente diseñado que posee la mayoría de los clientes es un producto de Apple"

Tengo un flamante MacBook Pro de 15" de 2027. Es el de la TouchBar, el delgadito y el del teclado de mariposa, pero también también uno de los mejores ejemplos de una Apple que ha quedado en el pasado: la Apple que priorizaba el diseño sobre la funcionalidad. Porque mi MacBook Pro se calienta una barbaridad, su teclado de mariposa lo ha dejado inservible y que llegara con apenas cuatro puertos USB-C en 2017 no tenía ningún tipo de sentido.

El cambio radical de los últimos MacBook Pro demuestra que Apple se dio cuenta de que un portátil profesional necesita tener puertos y no es necesario que se sea delgado que un MacBook Air. Sin embargo, la llegada de John Ternus a la cabeza de Apple anuncia vientos de cambio, un cambio que devolverá el diseño a donde debe estar en la toma de decisiones dentro de la compañía y que responde a una única idea.

Sacar al equipo de diseño de Apple del sótano. Más o menos

La vuelta a la Apple del diseño

Este año, la vuelta al cole de Apple tendrá un cambio importante. Ternus comenzará su "mandato" el próximo 1 de septiembre. Ternus viene del cacharreo, del hardware, y sustituirá a un hombre de negocios como un Tim Cook que ha transformado toda la operativa de la compañía californiana.

Algo lógico que podemos pensar es que, en una compañía tan grande como Apple, el CEO no es tan importante porque las decisiones se toman en conjunto y, aunque es cierto que hay estrategias con las que es complicado dar un volantazo, la visión de la compañía es la de mandatos largos en los que poder mantener lo que funcionaba del pasado, pero viendo dónde pueden desarrollar nuevas ideas y líneas de negocio.

En este sentido, y como apunta el boletín de Mark Gurman en Bloomberg, Ternus lleva unos meses supervisando estrechamente el equipo de diseño de hardware y software de Apple. Según el propio Gurman, ha estado invirtiendo una cantidad considerable de tiempo con el equipo de diseño industrial, uno que, estos últimos años, no habría vivido su mejor época.

Los dispositivos de Apple siguen dando gran importancia al diseño, pero tras decisiones cuestionables, ese equipo fue pasando a un segundo plano dentro de la compañía. Si con Jony Ive llegaron a dominar la conversación, pesando muchísimo en la apariencia y funcionalidad de los dispositivos (ese famoso 'form over function' o "diseño por encima de la funcionalidad"), la última década se fue hundiendo dentro de la balanza de la compañía.

Jeff Williams, director de operaciones, tomó el mando tras la salida de Ive en 2019, pero cuando Williams se fue a finales del año pasado, el equipo había incluso perdido más relevancia dentro de la compañía. Como muestra, no había ningún alto cargo de diseño dentro del equipo de liderazgo de Cook.

Ahora, según Bloomberg, Ternus pretende revitalizar el departamento y, en una reunión interna, les comunicó que Apple seguirá enfocándose "en el diseño, ya que el diseño es fundamental para lo que hacemos en Apple". De hecho, el nuevo mandamás de la compañía fue más allá, apuntando que "lo más bellamente diseñado que posee la mayoría de los clientes es un producto de Apple. Debemos asegurarnos de que eso siga siendo así".

Empezaba hablando de mi MacBook porque es uno de los casos más representativos de esos dispositivos de diseño por encima de funcionalidad, pero no el único en la historia de Apple. Célebres son otros dispositivos como aquel iPod Shuffle al que había que mandar mensajes por código morse con los controles del cable porque no tenía botones o el Magic Mouse, que sigue siendo, a día de hoy, el ratón oficial que vende la compañía.

Pero que Ternus quiera volver a esa idea de que el diseño es vital para la compañía no implica, necesariamente, regresar a esos dispositivos. El MacBook Pro actual o los Mac Studio y Mac mini repletos de puertos son ejemplos de dispositivos bonitos, pero funcionales. El propio MacBook Neo ha nacido bajo la supervisión directa de Ternus y tiene sólo dos USC-C (y uno lentísimo), pero esto es debido a una limitación por el propio procesador usado.

Sencillamente, entiendo que Ternus quiere volver a tener gente del departamento de diseño teniendo voz y voto en la nueva Apple, una que afrontará a corto plazo el lanzamiento de los iPhone 18 Pro, los iPhone 18 que parece que se irán a 2027, la nueva Siri, una esperada renovación de los AirPods, el rumoreadísimo iPhone plegable o unas gafas.

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