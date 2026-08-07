SpaceX se ha gastado 17.000 millones en ser operador móvil. Para entrar en España no le basta con pelearse con Movistar y Orange

La telefonía móvil está superando una de las fronteras que parecía infranqueable: la superficie terrestre. Hasta ahora, nos conectábamos con el smartphone a través de torres ancladas al suelo, pero esto ha cambiado por completo gracias a la tecnología Direct to Cell: podemos conectarnos directamente a los satélites. Con el mismo móvil de siempre. Starlink ha sido pionera en la tecnología, pero detrás vienen otras empresas, como Amazon Leo o AST SpaceMobile. Y abre una gran incógnita.

El operador omnipresente. Las compañías tradicionales tienen cobertura allá donde puedan edificar una torre y alcance el enlace de fibra que les lleva acceso a internet. Lo que plantean empresas como Starlink es algo diferente: como su constelación de satélites aspira a cubrir buena parte del globo, cualquiera que esté bajo ella tendrá, automáticamente, cobertura móvil. Esto es una ventaja con la que los operadores tradicionales tendrán que luchar.

SpaceX lo ha dejado claro. Cuando se inició en el Direct to Cell hace dos años y medio parecía que Elon Musk planeaba un servicio añadido al que ya proveía Starlink: acceso a internet por satélite. Los acuerdos con operadores como T-Mobile invitaban a pensar que la diana eran los negocios, no el usuario particular. Pero no: SpaceX quiere ser un operador móvil en toda regla.

Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX. Imagen de Wikimedia

"Preveo que podremos captar a bastantes de sus clientes". Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, lo dijo en la llamada con analistas, después de recordar que AT&T, Verizon y T-Mobile mueven juntos unos 600.000 millones de dólares al año en Estados Unidos. No es una frase de más: es una declaración de guerra contra los tres mayores operadores del país. Y un aviso para el resto, porque no fue la única frase que anticipa el futuro de SpaceX:

“Vamos a eliminar las zonas sin cobertura apoyándonos en los satélites en órbita. Tengo bastantes ganas de ver lo que viene con Starlink Mobile. Empezaremos a lanzar los satélites el año que viene y empezaremos a dar servicio a finales del año que viene”.

Operador global. Es la ambición de SpaceX con sus satélites V3: estos colosos no solo multiplican la velocidad y el ancho de banda del internet por satélite de Starlink, también proveen de cobertura móvil gracias a la tecnología Direct to Cell con la que también van equipados. Conforman el todo en uno más indicado para la apuesta que dejó ver la empresa a sus inversores: quieren ser un operador independiente y global.

Las frecuencias. No solo tienen la baza de la tecnología, también de las bandas de frecuencia: en septiembre de 2025, SpaceX compró a EchoStar 50 MHz de espectro AWS-4 y H-block por unos 17.000 millones de dólares. Con esa licencia puede operar en Estados Unidos, pero no en Europa. EchoStar también controla frecuencias de 2 GHz en territorio europeo, desde que en 2014 compró Solaris Mobile, la sociedad con derecho a operar en toda la UE. La diferencia es que esa licencia no está en venta: caduca en mayo de 2027 y no se puede traspasar. Si SpaceX la quiere, tendrá que competir por ella. Movistar, Orange y el resto de operadores pueden respirar tranquilos. De momento.

Mientras tanto en España… El Direct to Cell de Starlink ya opera aquí, pero prestado. El pasado 2 de febrero, MasOrange anunció el primer piloto en España. La ironía es que SpaceX no llega peleándose con Orange, aterriza dentro de Orange. Y no por gusto, sino porque aquí el espectro no se compra en una operación corporativa.

SpaceX puede hacerle la competencia a los operadores estadounidenses en su país, de momento no podrá hacerlo a los de España. Es algo que Elon Musk y Gwynne Shotwell ya habrán previsto, porque no sería extraño que optasen a las nuevas licencias de 2 GHz. Europa no está muy por la labor de que se las lleve un operador extranjero. Y España ya ha dejado clara su postura: “Es el momento de decidir si queremos que nuestros cielos sean más fuertes o dependientes”. Palabras de Óscar López.

Imagen de portada | ChatGPT con logo de SpaceX (Wikimedia)

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