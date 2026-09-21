Huawei MatePad Air (2026), análisis: con el salto a OLED PaperMatte tenemos un nuevo tablet ligero de referencia

Dentro de la familia de tablets de Huawei siempre ha habido una jerarquía clara. El MatePad Pro Max en la cima, con todo lo que el dinero puede comprar en hardware de tablet. El MatePad Air en el escalón siguiente, con el argumento de la portabilidad y el precio más contenido. Durante años esa distinción fue sencilla de mantener porque la pantalla lo decía todo: el Pro tenía OLED, el Air tenía LCD. A partir de 2026 esa distinción desaparece.

El Huawei MatePad Air (2026) es la primera generación de la serie Air con panel OLED, y además con el tratamiento PaperMatte que Huawei lleva perfeccionando en sus modelos premium. Y no es una actualización menor: es el mayor salto generacional que ha dado este producto desde su lanzamiento, acompañado de un precio que refleja con claridad que Huawei ya no está pensando en este tablet como una alternativa económica, sino como un producto premium con argumentos propios para competir con de tú a tú con el iPad Air de Apple y la familia Galaxy Tab S11 de Samsung.

Ficha técnica del Huawei MatePad Air (2026)



huawei MatePad air (2026) dimensiones y peso 270 x 183 x 5,3 mm 509 gramos pantalla OLED PaperMatte de 12 pulgadas Resolución 2.800 x 1.840 px Formato 3:2 Tasa de refresco: 144 Hz Brillo pico: 1.200 nits Contraste 2.000.000:1 procesador Kirin T93C GPU Maleoon 920 memoria 8/12 GB almacenamiento 256 GB cámaras traseras 50 MP f/1.8 cámara frontal 12 MP f/2.2 conectividad Wi-Fi 7 USB-C 3.1 sonido 6 altavoces HUAWEI Sound batería 10.100 mAh Carga rápida 66W sistema operativo HarmonyOS 4.3 accesorios Compatible con el M-Pencil de 3ª generación y el Huawei Glide Keyboard precio Desde 799 euros

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Diseño: sí, solo 500 gramos en 12 pulgadas

Hay tabletas que son impresionantes en papel y que al tomarlos en mano producen cierta decepción. El Huawei MatePad Air (2026) funciona exactamente al revés: los 509 gramos en 12 pulgadas son una cifra que uno lee, asiente y luego, al tomar el tablet por primera vez, tiene que revisar mentalmente si el peso que siente en la mano corresponde a la diagonal que está viendo.

Pero no es solo el peso. Los 5,3 milímetros de grosor producen el mismo efecto. Y más allá de cifras, esto se traduce en que para quien use tablets en mano durante sesiones largas de lectura o dibujo sabe que esos gramos no son un detalle decorativo de la ficha técnica.

La delgadez extrema y el peso ridículo ya no es motivo de poca rigidez ni dudas sobre la resistencia de un tablet. De 10 este MatePad Air 2026 de Huawei

El cuerpo de metal unibody es rígido sin concesiones, mucho más de lo que el grosor y peso nos podrían inducir. No hay ninguna zona donde el chasis ceda de manera perceptible. El acabado en los tres colores disponibles —azul claro, rosa cereza y blanco puro— tiene un efecto nacarado que en las fotografías no hace justicia. Resulta interesante y atractivo pero también hace que esos reflejos dejen evidencia clara de suciedad o huellas.

Como hemos indicado, hablamos de un tablet de 12 pulgadas que me ha resultado muy compacto en mano. Tenemos biseles de poco más de 4,5 mm , uniformes y con la cámara integrada de manera muy sutil. Solo los controles físicos nos dan una idea de la orientación del nuevo tablet Air de Huawei.

Uno de los sacrificios de este grosor mínimo es que se pasa de largo del lector de huellas para la identificación biométrica y hay que recurrir exclusivamente a la identificación de rostros, no de las mejores que hemos probado en tablets hay que decir. Tampoco hay puerto jack de auriculares.

Pantalla: cada vez más fan del tratamiento PaperMatte

La gran novedad y razón de ser del MatePad Air (2026) está en la parte esencial de un tablet: la pantalla. Y aquí todo son alegrías. Pasamos del LCD "tradicional" a un panel OLED más propio de los modelos apellidados Pro.

La pantalla es de 12 pulgadas con resolución 2.800 x 1.840 píxeles y relación de aspecto 3:2. Nosotros hemos analizado la edición PaperMatte, la cual consideramos desde allá uno de los mejores paneles que podemos encontrar por debajo de 1.000 euros. No solo por la ficha técnica sino por las posibilidades que nos da por ejemplo cuando usamos un stylus o en situaciones de visibilidad compleja.

El panel OLED ofrece un brillo pico de 1.200 nits y contraste para disfrutar mucho de contenidos así como producción, pues viene muy bien calibrada de fábrica. Además ofrece una frecuencia de refresco de 144 Hz que le da un extra de fluidez a la interfaz, desplazamiento por contenidos y el uso de stylus.

El salto de LCD a OLED es enorme para este tablet. Y encima llega con tecnología PaperMatte con doble función: menos reflejos y textura perfecta para dibujar y escribir

Como ya hemos comentado en otros análisis de dispositivos de Huawei con pantalla PaperMatte, la diferencia la marca en dos aspectos concretos. La reducción de reflejos convierte los brillos en algo difuso e irrelevante en prácticamente cualquier condición de iluminación. Y la textura táctil aporta una resistencia al deslizamiento del dedo —y mucho más del M-Pencil Pro— que en paneles de cristal pulido no existe y que reduce la fatiga en sesiones largas de escritura o dibujo de manera real y medible.

Otro aspecto muy destacado es el sonido. Ya todas las marcas, a partir de cierto precio, no dejan de lado este apartado en sus tablets. En este modelo de Huawei tenemos seis altavoces Huawei Sound que producen una escena sonora que sorprende en un tablet de este grosor, con muy buena separación estéreo es real y presencia de frecuencias medias y bajas.

Rendimiento: números bajos pero experiencia satisfactoria

Al nivel que se encuentran los procesadores y la experiencia de uso a partir de ciertas gamas pone cada vez más difícil valorar el rendimiento de un equipo. Por un lado tenemos las cifras brutas, bajo las condiciones que marcan los test habituales que usamos para medir en Xataka y por otro nos encontramos con la experiencia de uso en el día a día. Este Huawei MatePad Air es otro ejemplo perfecto.

Si nos fijamos en las cifras de los benchmarks encontramos que el Kirin T93C con GPU Maleoon 920 confirma la gama media-baja en la que deberíamos encuadrarlo. Tenemos por ejemplo la prueba con Geekbench 6 donde el Kirin T93C obtiene 851 puntos en Single Core y 3.450 en Multi Core. De nuevo, está por debajo de un Snapdragon 7s Gen 3.

Para que el equipo delgado no se caliente en exceso, el Kirin de este HUAWEI MatePad Air baja su puntuación en lo test de estrés y se queda en la gama media-baja en rendimiento bruto

Lo mismo ocurre con las pruebas de rendimiento gráfico. El 3DMark Wild Life Extreme anota 1.889 puntos y el Wild Life Unlimited alcanza los 5.300, cifras que confirman ese posicionamiento de gama media en el apartado gráfico. Y la razón podría estar en el grosor y riesgo de calentamiento si le exigimos mucho al equipo.

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En los test de estrés la media de estabilidad se situó por poco por encima del 75%, lo que nos confirma ese problema de throttling. Tenlo en cuenta si quieres usarlo para jugar.

Para el día a día, en uso cotidiano sin cargas gráficas sostenidas, el Kirin T93C es perfectamente funcional y sin fricciones perceptibles. Multitarea con varias ventanas activas, edición de fotografía, videoconferencias, trabajo con documentos extensos en WPS Office, consumo de vídeo y navegación web: en ninguno de estos contextos el chip genera esperas o interrupciones que comprometan la experiencia. El sistema responde con fluidez y la gestión térmica del chasis mantiene el cuerpo del tablet a temperatura cómoda en uso normal.

HarmonyOS 4.3.0 y el ecosistema: progresa adecuadamente

Con Huawei, una reflexión a la que sí o sí hay que enfrentarse es a la del ecosistema. Vamos, como en casi cualquier tablet bajo Android. Y todo va ya mucho más allá de si cuenta o no con los servicios de Google, pues es ya bastante trivial disponer de ellos.

HarmonyOS 4.3.0 es un sistema operativo maduro, fluido y con una propuesta de productividad que en multitarea real supera lo que ofrecen la mayoría de tablets Android convencionales. La gestión de tres ventanas activas simultáneas, la integración del stylus, el modo escritorio cuando se conecta el teclado y la continuidad entre dispositivos del ecosistema Huawei funcionan con una fluidez que Android convencional sigue sin resolver de manera tan integrada.

Resulta curioso que prescindir de los servicios de Google le esté saliendo al final tan bien a Huawei en cuanto a madurez de su solución para tablets productivas

Y tampoco faltan las funciones de IA integradas, quizás a un nivel todavía inferior a la competencia directa.

Una de las integraciones muy bien conseguidas por parte de HarmonyOS tienen relación con los accesorios oficiales. Huawei hace muy bien en ofrecer kits que incluyen bien el teclado, bien el stylus. Para mí, es recomendable tener los dos accesorios porque son capaces de sacarle más partido a un dispositivo que ya tienen un precio serio. Eso sí, la inversión crece todavía más.

El panel con tecnología PaperMatte se aprovecha o tiene más sentido si optamos por usar el Huawei M-Pencil Pro. Es uno de los mejores stylus para dibujar y tomar notas del mercado con sus 10.000 niveles de presión y latencia prácticamente imperceptible. No puedo parar de recomendar la experiencia que proporciona la resistencia táctil al deslizamiento del panel de tipo PaperMatte.

El otro gran accesorio es el Smart Magnetic Keyboard, con conectividad NearLink de funcionamiento sencillo y que gracias a la suite WPS y las aplicaciones de notas, dan un extra productivo muy interesante para este MatePad Air.

La calidad del teclado está por encima de lo habitual en accesorios de tablet, con muy buen recorrido, tacto, tamaño y posibilidades de accesos directos. Pero echamos de menos un touchpad aunque ello suponga aumentar su tamaño.

Batería: 10.000 mAh en solo cinco milímetros

La autonomía es algo que no es demasiado negociable en un tablet. La jornada laboral o en su defecto, varios días de uso multimedia sin preocupaciones, es lo mínimo que debemos exigirles a modelos de cierta gama.

Este Huawei MatePad Air cuenta con una batería de 10.100 mAh que en un uso mixto del equipo, con conectividad Wi-Fi y brillo alrededor del 50%, no ha ofrecido en nuestras pruebas entre siete y nueve horas antes de necesitar una nueva carga.

Para realizarla contamos de serie con un compacto adaptador de 66W con dos conectores (USB-A y USB-C) que nos recargaría la mitad de la batería en algo menos de 45 minutos.

Huawei MatePad Air (2026), la opinión y nota de Xataka

El Huawei MatePad Air (2026) es una declaración de intenciones de Huawei para con su modelo hasta ahora de la gama más económica. El fabricante ha decidido darle la pantalla que merece, no solo por el salto de LCD a OLED sino por la inclusión de la tecnología PaperMatte.

Lo hace además con un diseño que para nosotros es de los mejores del mercado en su diagonal. El peso y el grosor son exactamente lo que prometen. La batería garantiza jornadas completas. Y el sonido de seis altavoces no tiene rival a este precio.

Lo que cuesta más justificar es el procesador. El Kirin T93C queda varios escalones por debajo de lo que ofrecen los chips de la competencia directa al mismo precio. No es un chip que arruine la experiencia en uso cotidiano pero la brecha con la competencia directa existe. Y el ecosistema HarmonyOS sin Google nativo sigue siendo la pregunta que cada usuario tiene que responder por sí mismo antes de comprometerse.

8,3 Diseño 9,5 Pantalla 9,2 Rendimiento 6,7 Software 7,5 Batería 8,7 A favor La calidad del panel OLED de fábrica incluso para profesionales

509 gramos y 5,3 mm en 12 pulgadas: el mejor ratio peso-diagonal del mercado en esta categoría

Que se venda por un buen precio con teclado o stylus a elegir es un gran avance En contra El procesador Kirin no está preparado para competir de tú a tú con sus rivales ... todavía.

El ecosistema HarmonyOS sin Google nativo sigue siendo la decisión previa más importante antes de comprar

En el teclado echamos de menos un touchpad que eleve la experiencia de trabajo más seria con el tablet



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Imágenes | Xataka

En Xataka | Huawei va a volver. Y no todo el mundo está preparado para lo que viene

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