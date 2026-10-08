Esta gigantesca nube de Marte aparece cada mañana, mide más de 1.000 km y desaparece siempre antes de la tarde

En Marte existe una nube que ha llamado durante años la atención de los científicos. Se llama Nube Alargada de Arsia Mons (AMEC) y resulta interesante por muchos motivos. Para empezar, porque se forma diariamente durante los meses de primavera y verano. Cada día se forma al amanecer, crece y se desvanece. Por la tarde ya no está. Además, es llamativa por su gran tamaño, ya que llega a alcanzar los 1.800 kilómetros de longitud. Todo eso es peculiar. Sin embargo, unos científicos de la Universidad del País Vasco y la Universidad de la Sorbona de París han descubierto algo aún más extraño. Que la nube se origina en unas condiciones totalmente inesperadas para el planeta rojo.

Una nube junto a un volcán. AMEC es lo que se conoce como una nube orográfica. Es decir, una nube que se forma cuando el viento choca con una montaña. En la Tierra también existen. Concretamente, AMEC se forma en torno al volcán Arsia Mons, en el hemisferio sur, en los meses de primavera y verano. Fue descubierta en 2018 por la sonda Mars Express, aunque se describió mejor en un estudio de 2021, a partir de imágenes tomadas por Mars Express. Desde entonces, ha sido objeto de la curiosidad de muchos astrónomos. Pero la curiosidad fue aún mayor cuando se vio que los modelos de formación de nubes eran incapaces de reproducir cómo se origina.

Una nube sin semilla. En la Tierra, y se esperaba que también en Marte, las nubes se forman cuando el vapor de agua se acumula en torno a ciertas partículas que actúan como semillas. Estas pueden ser polvo, hollín o incluso polen. Sin embargo, cuando se realizan modelos computacionales siguiendo esta dinámica, nunca se llega a una nube como AMEC. Por eso, estos científicos probaron algo distinto: la transformación directa de vapor de agua en hielo.

Paso a paso. Estas nubes se forman mediante varios pasos. En primer lugar, el viento choca con el volcán, generando una potente onda que eleva bolsas de aire húmedo varios kilómetros en muy poco tiempo. Como consecuencia, la temperatura cae unos 30ºC en solo 10 minutos. Además, la humedad relativa es tan alta que el aire llega a contener hasta 100.000 veces más vapor del que corresponde a la saturación. Todo eso provoca que el vapor de agua se congele espontáneamente, provocando el nacimiento directo de la nube.

Una noticia inesperada. Todo esto demuestra que el planeta rojo puede alcanzar niveles de humedad en el aire que hasta ahora se creían imposibles. Nos queda mucho por conocer de este planeta.

Éxito de Mars Express. Mars Express tiene algo que la mayoría de sondas marcianas no tienen: sobrevuela el planeta rojo a diferentes horas, por lo que puede hacer observaciones durante el día. Otras sondas, por su tipo de órbita, pasan siempre a la misma hora y suele ser por la tarde. Ya hemos visto que AMEC se forma por la mañana, por lo que, para estudiarla, es importante observar Marte a esas horas. Gracias a la disposición de esta sonda en ese sentido, se han podido obtener datos suficientes para, abriendo un poco la mente más allá de lo que se considera habitual, entender cómo se forma esta nube y, sobre todo, aprender algo más sobre el planeta vecino.

Imagen |ESA/DLR/FU Berlin

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