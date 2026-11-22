Sin duda fue uno de los puntos más conflictivos y mediáticos en el primitivo 'GTA III': la forma mas rápida y sencilla de no gastar dinero con una prostituta (ya solo la primera mitad de la frase tiene media docena de banderas rojas leída hoy) era matar a la mujer a la que acababas de pagar. Ha pasado el tiempo y veinticinco años después, 'GTA VI' promueve un comportamiento mucho más galante con tu pareja. La parte más ruidosa y con más tiempo libre de su público lo está viviendo como una humillación.

Flores y fregaderos. Formas que tiene el protagonista de 'GTA VI', Jason, de ganarse los favores de Lucía: comprarle flores, hacerle la compra, regalarle joyas o pintar las paredes de casa. A un sector de streamers de derechas le ha bastado esa lista para hablar de "basura woke", el comodín que se usa cuando no gusta que un videojuego señale que nuestra moral se ha quedado empantanada en *consulta sus notas* 2001.

El truco de 2001. Ya en ‘GTA III’, la prostitución funcionaba como una mecánica de salud: pagar a una trabajadora sexual subía la vida del personaje, y atacarla después permitía recuperar el dinero. No había ninguna misión centrada en esa mecánica, pero era un truco fácil que pronto se difundió entre los jugadores. Pocos años después ya había ensayistas que afeaban este, visto hoy, bastante horrible detalle del juego, evidenciando que hasta ahora, las mujeres de la saga siempre han sido víctimas o tópicos.

Fuera de la carta. Cuando se preguntó a Rockstar por qué ‘GTA VI’ es la primera entrega desde ‘GTA III’ en la que no se puede contratar a una prostituta, el estudio respondió que el juego va de “una pareja en apuros, amantes a la fuga”, y todo lo que incluye responde al espíritu de esa historia. Los clubes de strip-tease siguen ahí, así que no estamos hablando de censura de una realidad inescapable, del punto más bajo de la pirámide alimenticia de la delincuencia de una gran ciudad, sino de la eliminación de una transacción muy concreta.

Presión de fuera. Durante dos décadas, las quejas sobre cómo trataba 'GTA' a las mujeres no venían de parte de sus jugadores. La polémica de Hot Coffee, el minijuego sexual oculto en ‘San Andreas’, terminó en 2006 con un acuerdo ante la FTC que obligaba a Take-Two y Rockstar a avisar en la caja de cualquier contenido capaz de alterar la calificación por edades, aunque estuviera escondido. En 2014, Target Australia retiró ‘GTA V’ después de que más de 40.000 personas firmaran una petición contra su violencia hacia las mujeres, y Kmart hizo lo mismo.

El enemigo en casa. Ahora las quejas vienen de los jugadores tradicionales, los que defendían las golpizas a prostitutas como bandera de la libertad de expresión. Zack Hoyt, Asmongold, se encontró con una misión en la que una inquilina no paga el alquiler hasta que Jason le arregla el fregadero, y protestó preguntándose por qué no podía hacerlo ella. Más tarde, haciendo recados para Lucía, llamó al juego "cuck simulator" (palabra del argot incel para calificar a un hombre débil). El influencer del looksmaxxing Clavicular se quejó en X de tanto “simping for girls” (se puede traducir por "arrastrarse por las chicas"), y el activista antiwoke Mark Kern, Grummz, difundió el clip de otro streamer que estalla tras “seis horas de recados" cotidianos.

Carta desde Miami. El infausto Andrew Tate fue más lejos. En un correo a los suscriptores de su newsletter, escrito desde el centro de detención de Miami donde él y su hermano Tristan luchan por su extradición al Reino Unido por cargos que niegan, sostuvo que “el establishment no entiende el espíritu masculino” y pidió a sus lectores que dejaran de jugar. Tate es uno de los nombres que más se repiten cuando se habla de la manosfera.

Contabilidad sentimental. El cuidado de la relación tiene sus propias reglas en el juego. La relación pasa por cuatro niveles, de 'Running on empty' a 'Hot Together'. Ese contador pesa en la historia y en sus varios finales, aunque algunas previews apuntaban a que no influiría en el desenlace de la trama principal. Rob Nelson, codirector de Rockstar North, contaba que es la primera vez que un ‘GTA’ ofrece mecanismos para fomentar la empatía, “para quien quiera”.

Esto se complementa con otra mecánica del juego: si el jugador usa la violencia como recurso continuo, el juego le castiga. Ya no es que, como contaba Nelson, el romance no dé ventaja jugable: es que 'GTA VI' construye un Perfil criminal independiente de la pareja, que no penaliza el delito sino el exceso. Atracar una tienda sin herir a nadie no modifica ese perfil, pero sí ir una y otra vez más allá de lo necesario. Va de “profesional” a “psicópata”, y si el jugador se pasa, el icono se resquebraja hasta romperse y el juego deja de puntuarle. Hay un abismo entre el "premio a dar una paliza a una prostituta" de 'GTA III' y esta peculiar moral de la delincuencia.

El ensayo del Oeste. En nuestras primeras aproximaciones al juego ya hablábamos de él como un ‘Red Dead Redemption 2’ con coches. El parecido está en cosas como esa contabilidad de la delincuencia gratuita que aparecía en aquel juego. En 2018, matar a la sufragista del juego bajaba el Honor de Arthur Morgan, mientras atacar al Ku Klux Klan lo subía. Aún así, esta moral impuesta por Rockstar no estaba carente de altibajos, dobleces y discusiones abiertas.

Puñetazos hacia arriba. Ya en 2022, estaba claro que el juego evitaría “pegar hacia abajo” con chistes sobre abuso a colectivos marginados. Ahora que hemos podido probarlo, hemos comprobado que esta nueva Vice City está llena de parodias de la machosfera y de estafas cripto, y por eso pica tanto entre la muchachada incel, que posiblemente se ven retratados sin demasiada compasión por los transeúntes que sueltan conspiraciones de corte MAGA si te chocas con ellos. Hace unos días nos preguntábamos si 'GTA VI' sería capaz de actualizar su sátira en tiempos en los que la realidad ya parecía un tebeo de 'MAD', y esta es la respuesta.

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