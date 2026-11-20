'GTA VI' ha debutado con un imponente 99 en Metacritic, igualando al fundacional 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'. El portal es lo que es, un agregador de notas, pero resulta que la crítica especializada ha dado volteretas con el juego y esa media es el fruto de, en estos momentos, 158 análisis en PS5 y 14 en Xbox. Los jugadores ya lo tienen entre manos y ya están mostrando sus opiniones, al igual que acaba de hacer el veterano Warren Spector.

Spector es el creador de 'Deus Ex' y ha estado detrás de desarrollos como el de 'Thief Deadly Shadows', 'System Shock', 'Epic Mickey' y algunos 'Ultima'. Fue uno de los mejores diseñadores de la industria y un pionero en los llamados "simuladores inmersivos".

'GTA VI' es inmersivo como pocos juegos y Spector tiene claro que "debería ser el último juego de este tipo".

Felicidades al equipo de 'GTA VI', PERO

Spector comienza su comunicado en LinkedIn felicitando al equipo de Rockstar. "Felicidades a todos los que trabajaron en 'GTA VI', parece que será un punto álgido, en cierto modo, para nuestro medio y nuestro negocio". Estaba claro que, tras esa primera frase, vendría un "pero", y llegó.

"Sin embargo", continua Spector, "su coste de desarrollo de mil millones de dólares y un presupuesto de marketing, sin duda, disparatado, no representan un modelo de negocio que nadie más pueda, o probablemente deba, emular. Eso es especialmente cierto cuando miles de desarrolladores están sin trabajo y mil millones de dólares pagan muchos juegos y muchos sueldos".

Esos mil millones de dólares de desarrollo no representan una cifra oficial que haya dado Rockstar o Take-Two y, de hecho, hay rumores que sitúan el precio entre esos 1.000 y 1.500 millones. Al margen del presupuesto de marketing, que suele igualar al del desarrollo en este tipo de proyectos.

"Personalmente, preferiría tener cientos de juegos y pleno empleo antes que un solo juego, por increíble que sea"

La reflexión de Spector viene tras su retirada de la industria. Lleva décadas haciendo avanzar el medio, pero desde que decidió colgar la corbata en agosto de este año, ha hecho alguna que otra declaración sobre una industria que ya no le gusta.

Ha sido muy vocal tras el cierre de BioWare, al igual que otras personalidades como John y Brenda Romero apuntando que la industria está sumida en una enorme crisis. O un Tim Schafer que también lleva décadas en el negocio y que, tras los últimos cambios de Microsoft, apuntó que ya no entiende cómo funciona esto.

En su reflexión, Spector señala que se deberían hacer juegos más contenidos y con objetivos realistas. "El éxito seguro de 'GTA VI' demuestra algo que llevo tiempo diciendo: ningún juego importante sale a tiempo o dentro del presupuesto. Repito: mil millones de dólares y con, al menos, un año de retraso sobre su fecha de lanzamiento original".

"Dale a un juego el tiempo y el dinero para demostrar su potencial y tendrás una oportunidad de crear algo grande. Si infrafinancias un juego o lo sacas a la fuerza antes de que esté listo, el fracaso está garantizado, sin importar cuánto potencial tenga". Esto es una crítica a cómo otros estudios tratan sus lanzamientos y por qué salen tantos juegos rotos que necesitan un parche de día uno.

Para él, y parece que es algo que refleja la situación de la industria occidental, hay alguien que toma las decisiones que no está tomando las mejores, y finaliza su comentario repitiendo la felicitación y destacando que "La ambición y la innovación son necesarias para que el medio alcance su potencial". Sin embargo, se pregunta si todo esto vale la pena para un solo juego, finalizando con ese "sólo espero que 'GTA VI' sea el último de su tipo, incluso si es lo mejor que tenemos que ofrecer".

Dentro del comentario sobre la industria, Spector se ha centrado en una parte: la de los tiempos, presupuesto y todas las personas que se están quedando por el camino. Pero dentro de la propia Rockstar (y en tantos otros estudios de grandes producciones) está la cultura del crunch con jornadas interminables, la polémica con la afiliación de los trabajadores a sindicatos y los despidos. Centrándonos en el propio producto, 'GTA VI', está la duda de que este juego tenga que ser tomado como un ejemplo.

Porque sólo parece posible para una Rockstar con dinero infinito gracias a las arcas del 'GTA Online', pero que cualquier otra lo imite puede ser peligrosísimo. Para la empresa que tenga esa osadía, claro.

Foto | GDC (editada)

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