Acabo de terminar de jugar a 'GTA VI'. Mi pareja estaba al lado y le he preguntado.

¿Qué te parece?

Está muy chulo.

La clave de esto es que a mi pareja no le gusta 'GTA'. No le gusta nada. Sin embargo, le flipó 'Red Dead Redemption 2'. Considero que esa es la idea más importante de estas primeras impresiones de 'GTA VI'.

He jugado unas siete horas y, realmente, no he hecho nada. Llevo esperando un nuevo juego de la saga desde que me terminé el anterior allá por octubre de 2013 y el Alex de hace 13 años se habría pasado ya la mitad de la historia y habría desbloqueado varios distritos.

El Alex de 2026 ha jugado el prólogo, ha hecho un par de misiones y se ha dedicado a dos cosas: dar vueltas por la primera zona y, sobre todo, pasar el tiempo en casa.

Pilla un café y acompáñame a lo largo de las siguientes líneas porque es verdad que no he avanzado mucho, pero sí hay mucho que contar.

No tiene buena pinta, pero seguro que no es torrefacto

El 'GTA' menos 'GTA'

Mi pareja no estaba prestando atención todo el rato a mi partida, pero entre los varios comentarios que ha soltado, creo que hay tres que resumen perfectamente cómo es este 'GTA VI'.

"Es como el 'Red Dead', pero con coches".

Esa es la fácil, la más obvia, pero también la más entendible. A medida que se acercaba el lanzamiento, estaba entre los jugadores la duda de si sería más parecido a un 'GTA V' o al 'Red Dead Redemption 2'. Pensaba que sería lo primero porque 'GTA' es una saga superventas muy lejos del western de Rockstar y no pensaba que el estudio fuera a cambiar la fórmula.

Lo han hecho.

Los interiores son de escándalo

Todos los 'GTA' los empezamos a un ritmo frenético. Nada más empezar pillamos un coche, una bici o una moto. En el V empezamos en mitad de un atraco, pero no tardamos ni cinco segundos en liarnos a tiros y en coger un coche para huir de la pasma.

'GTA VI' empieza con una cinemática en la que muestran cómo se conocen Jason y Lucía, los dos protagonistas a los que vamos a controlar. Tras un picadito de imágenes de su relación y del mundo de Leonida (el estado ficticio que emula Florida), Rockstar nos pone al control de Lucía... en la cárcel.

Y los exteriores... también

No tardamos en saber cómo acabó ahí y, en estos primeros minutos, vemos otro cambio respecto a los 'GTA' anteriores. Los anteriores protagonistas eran pandilleros, ladrones profesionales, criminales del montón, un exsoldado en busca de venganza y un tremendo desquiciado. Jason y Lucía son dos pringaos.

La primera acaba presa y el segundo haciendo chanchullos mientras vive en una cabaña menos estable que mi salud mental. Está a medio hacer y, en cuanto me dieron el control libre para ir a misiones por el mapa, decidí hacer lo que hago cada finde: apañar la casa.

Aquí, de sábado

Nadie me lo ha dicho, no sé cuánto tiempo estaré en ese lugar o si la inversión de tiempo será en vano, pero me apetecía arreglar el techo, terminar una pared, pintarla, cambiar la escalera o rematar una barandilla.

A lo tonto, echas ahí unos minutos porque las acciones son lentas, como en 'Red Dead Redemption 2', y después me puse a hacer unas pesas con unas mecánicas perfectas, me hice un café, alimenté a Dolores, la serpiente, y me pegué una ducha.

Vaya técnica, niño

Hecho todo esto, y transcurrido medio día, me fui a dar una vuelta con el coche. Tu coche es tu coche, y el juego te lo hace saber. Va un paso más allá del coche que tenías en el garaje en los anteriores: ahora es el caballo del 'RDR 2'. En él guardas armas y ropa, pero también puedes personalizar todos los aspectos del mismo y, en parado, activar las luces, poner las de emergencia, jugar con la música y las radios, aparcar y parar el motor manualmente para ver qué pasa.

O también puedes dar una vuelta y, en el caso de PS5, los gatillos adaptativos del DualSense te ayudan a, por fin, conducir a la velocidad permitida. Pulsando hasta la mitad tienes la velocidad de la vía para ir tranquilamente, pero si pulsas hasta el fondo, metes zapatilla.

Cada coche responde en función de su tracción (delantera, 4x4 o trasera) de una forma muy realista. En el caso del coche de Jason, tenía el depósito de gasolina casi lleno (sí, hay que repostar) y me fui a dar vueltas.

Conducir es un placer y es más fácil que nunca respetar tanto el tráfico como las señales. Las dimensiones del mundo son extremadamente realistas, o al menos así lo parece, por lo que es muy fácil jugar el rol de un buen ciudadano. Cuando me cansé, fui a una misión y la cosa no se descontroló demasiado, así que volví a casa, me eché y volví a salir a dar vueltas.

Hay mucho tráfico y bastante gente por las calles. Si te quedas parado, ves que la cosa se descontrola. Un atropello tontorrón por ahí, un par de tiros por allá... no tiene que ver conmigo, así que me acerco a la gente y hablo con ellos. Si les apuntas con el gatillo puedes ir de buenas o de malas. De nuevo: como en 'Red Dead Redemption 2'. Pensé que era lo menos 'GTA' del mundo y me estaba gustando pese a que esperaba algo más... 'GTA'.

Pero entonces, ocurrió.

El payaso en cuestión

Fui a hablar con un turista (literalmente) que estaba en un cruce cerca de mi casa... y la cosa se descontroló.

El 'GTA' más 'GTA' de todos

Me insultó y no me gustó. Y, como soy una persona que sabe que es un videojuego, pues saqué la pistola. No tenía intención de nada, sólo amedrentar un poquito porque soy un poco parguela y no saco la pipa para usarla, pero el fulano se me encaró y le pegué un tiro en la rodilla.

La retícula del arma se pintó de amarillo, lo que significa que no he disparado a un sitio letal, y ahí vi al turista arrastrándose mientras su pareja se iba corriendo, pillaba un coche, salía a toda prisa y atropellaba a otra persona que empezó a correr al escuchar el disparo.

Te mandan misiones por el móvil y puedes cogerlo mientras conduces. No es recomendable, por lo que sea

Cartel de "un testigo ha reportado el delito", dos estrellas y tres iconos: un coche, indumentaria y un punto del mapa. Ahí está el 'GTA' que conocía y buscaba, pero mejorado. Conocía el nuevo sistema de búsqueda con estrellas de colores en función de si la poli está en busca activa o no, también el nuevo sistema de reconocimiento, pero no me acordaba y me fui a casa a ver si pasaba el temporal.

Error. Aviso de que no puedo entrar en mi piso franco (tiene sentido, para que la poli no sepa dónde vivo) y que tenía que buscarme la vida, en definitiva. Así que, entré en el menú de personaje, me quité la gorra y me puse unas gafas. Bien, icono de indumentaria borrado. También había cambiado de coche, así que la poli tampoco sabe qué vehículo llevo. Sólo quedaba salir del radio de búsqueda hasta que se calmara la cosa.

Defensa propia, lo juro

Cuando pasó, volví a mi casa, cogí el coche y me dirigí al mismo cruce con la intención de seguir mi camino, pero el coche de una señora se averió en ese mismo lugar y bajé a ayudar. No necesitaba mi ayuda, así que cogí mi coche, aceleré y pegué un frenazo porque me llevaba puesta una moto. Pero claro, el motorista me insultó y tuve que bajar del coche a ponerlo en su sitio.

Le pegué un par de puñetazos y seguía vivo, pero no podía permitir que quedara así la cosa y, para incorporarme a la autopista, digamos que... pasé con mi coche por encima de su pierna. Sin querer queriendo, ya sabes, y como nadie me vio, ni policía ni historias: me fui a dar una vuelta a la manzana.

"Alex, me preocupas".

Yo me lo estaba pasando pipa porque eso es 'GTA'.

La poli investigando qué ha podido pasar en el cruce

El tema es que la narrativa emergente es bestial y, al dar la vuelta, resulta que una patrulla de policía había parado a ver qué pasaba. Resulta que no debí aplastarle la pierna, sino el pecho, por lo que el motorista había fallecido y, a su alrededor, había un montón de gente mirando.

Es brutal cómo este juego hace que pienses que estás en un universo vivo. Y me encanta esa locura de la nada porque han mezclado a la perfección lo mejor de 'Red Dead Redemption 2', como es esa profundidad de los sistemas, con el caos de un 'GTA'.

Tiene más opciones de personalización del vehículo que las que hay en algunos juegos de coches

Tenía mis dudas porque, encantándome el western de Rockstar, para 'GTA VI' quería algo con la misma profundidad en sus personajes, pero con un control algo más ágil para poder ponerme creativo en los tiroteos. No es igual de dinámico un juego que otro y está bien, pero la intro de este juego y el primer tiroteo que jugué me hicieron pensar que la cosa iría por otros derroteros y que ese desfase, quizá, no estaría.

Parece que me equivoqué y, aunque el control es lento, no me parece tosco. También hay mil acciones contextuales para un mismo botón y volverá a pasar que, como me tire una semana sin jugar, olvide lo que hacía cada uno. Pero, al final, tiene tanto de 'RDR 2' como de 'GTA', y viceversa. Y me encanta.

Y eso que, como decía, he jugado una ínfima parte y me queda mucho, muchísimo por descubrir. En los análisis se habla de sistemas casi de RPG y veo el porqué. Tengo muchas ganas de descubrir eso, pero también de ver si me acostumbro a sus gráficos.

El elefante en la habitación

"Parece que vas por una carretera de verdad. La escala y el detalle es brutal".

Porque 'GTA VI' se ve bien, demasiado bien. Es algo que no voy a descubrir a estas alturas, pero sí tengo que decir que se ve tan, pero tan bien que, a veces, juega en su contra.

En el vídeo que puse al principio lo muestro. Quise ir a sigilo y me bajé a un enemigo con R2. No tenía un arma empuñada, así que R2 es el botón para noquear por la espalda. Cogí su fusil y fui agazapado a por otro protagonista de 'Cazadores del pantano' del Discovery Channel. Pulsé R2 intentando noquearlo, pero como tenía un arma empuñada, ahora el botón correcto era el cuadrado.

Total, que le pegué un tiro y empezaron a salir enemigos como si fueran los hijos del Cletus de 'Los Simpson'. Y... sufrí. No es que sea difícil, pero es que no conseguía ver a los enemigos.

La luz es la clave

En un videojuego, los enemigos tienen un contraste que hace que los diferencies claramente del entorno. No deja de ser un videojuego y hasta los más fotorrealistas hasta la fecha seguían esas reglas. Pero 'GTA VI' lleva ese realismo al absurdo y, de verdad, en ese escenario me resultaba complicado ver a los enemigos, que se mimetizaban a la perfección.

Y no es algo exclusivo del pantano. En una misión de las primeras, tenía que infiltrarme en un depósito de coches de la poli y había uno entre sol y sombra al que también me costó un montón distinguir. Y mi pareja me lo dijo, así que no es cosa mía ni me estoy quedando ciego.

Quiero acostumbrarme, ya te contaré en el análisis si lo consigo, pero tengo que decirte una cosa: si te resulta incómodo, puedes personalizar MUCHO la interfaz y añadir ese contraste a los enemigos.

¿Muy violento? Puedes relajar el nivel

En las opciones de accesibilidad e interfaz hay un montón de opciones para personalizar la pantalla y hay algo que me encanta: por primera vez, Rockstar nos permite usar subtítulos de diferente tamaño. Era una queja recurrente en juegos de una compañía en la que los personajes te dan la chapa cuando vas a caballo o en coche.

GRACIAS

Los subtítulos de Rockstar eran siempre tan pequeños que parecían hechos a mala baba, pero ahora tenemos varios tamaños para escoger, amén de esas comentadas ayudas de visibilidad que se agradecen muchísimo.

Por lo demás, las imágenes hablan por sí solas y el juego es un absoluto prodigio. Ya entraré en profundidad en esto en otro texto porque hay muchísimo que contar, pero no me extraña que Digital Foundry haya comentado que son los gráficos más apabullantes que han visto nunca en tiempo real.

La cantidad de tipos de cuerpo es demencial

Mi queja es que, en una PS5 base, la tasa de frames rasca en ocasiones. Es el único juego que ha hecho que me arrepienta de no haber comprado la PS5 Pro o haber escogido una versión de Xbox Series X que parece algo más estable. Pero bueno, espero que algún día usen QSSR o lancen un parche para dejarlo como debe estar.

Esa señora es un NPC con tanto detalle que podría ser protagonista en cualquier otro juego

Y... hasta aquí estas primeras impresiones. Tengo muchas, muchísimas ganas de perderme en este universo y de seguir haciendo el payaso por Vice City y sus alrededores, pero estas primeras horas hacen que me explique dónde han invertido los 1.000 - 1.500 millones de dólares que, supuestamente, habría costado el juego.

No creo que sea el mejor juego de la historia y, ni mucho menos, el más influyente, pero sí considero que es el más monumental que se ha hecho en este joven medio. Ya veremos si, cuando lo termine, sigo opinando lo mismo.

Me piro a jugar. A ver si no se me atraganta el cruce que tengo junto a la casa. Otra vez, quiero decir.

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