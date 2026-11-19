Con la campaña del Black Friday en marcha, los grandes buques insignia del catálogo Android empiezan a recibir recortes de precio. Si estabas esperando una bajada de precio para hacerte con el modelo más ambicioso de Samsung de este año, el Samsung Galaxy S26 Ultra que ahora está disponible en Amazon por 1.098,35 euros. Se trata de una cifra que tan solo ha podido igualar MediaMarkt en su Día sin IVA.

Pantalla antirreflejos con privacidad integrada y potencia de sobra

El Samsung Galaxy S26 Ultra mantiene su apuesta por el gran formato, pero refinando el chasis: es el modelo Ultra más delgado hasta la fecha con 7,9 mm de grosor y un peso de 214 gramos, fabricado con marco de Armor Aluminum, protección Corning Gorilla Glass Armor 2 y resistencia al agua y al polvo IP68.

En el frontal monta un panel Dynamic AMOLED 2x de 6,9 pulgadas con resolución Quad HD+, tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz y recubrimiento antirreflejos. Su novedad más llamativa es la pantalla de privacidad, una tecnología integrada en el propio panel y que permite ocultar el contenido frente a miradas indiscretas en transporte público o espacios compartidos, ya sea en toda la pantalla o solo en notificaciones, contraseñas y apps concretas.

Bajó el capó incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, apoyado por un sistema de refrigeración por cámara de vapor rediseñado para sostener sesiones exigentes de juegos o edición de vídeo.

El sistema operativo bajo el que funciona es Android 16 bajo capa de personalización One UI 8.5, todo el paquete de funciones de Galaxy AI (como Now Nudge, Now Brief o Circle to Search) y mantiene el S Pen integrado en el chasis, además de garantizar siete años de actualizaciones.

⚡ EN RESUMEN: oferta para el Samsung Galaxy S26 Ultra hoy ✅ LO MEJOR La pantalla de privacidad (Privacy Display) y el tratamiento antirreflejos: Es su gran innovación diferencial por hardware.

Es su gran innovación diferencial por hardware. Versatilidad fotográfica y vídeo: su sensor principal de 200 MP con apertura más luminosa (f/1.4) mejora el rendimiento nocturno, acompañado de un doble teleobjetivo (3x y 5x) muy consistente, grabación de vídeo 4K muy estabilizada y herramientas útiles de Galaxy AI como el Borrador de Audio en aplicaciones de terceros. ❌ LO PEOR Batería conservadora frente a la competencia... Mantiene los 5.000 mAh de generaciones anteriores, quedando por debajo de rivales directos Android de 2026 que ya montan baterías de silicio-carbono de entre 6.000 y más de 7.000 mAh.

Mantiene los de generaciones anteriores, quedando por debajo de rivales directos Android de 2026 que ya montan baterías de silicio-carbono de entre 6.000 y más de 7.000 mAh. Vuelta al aluminio y detalle con el S Pen... Abandona el titanio de las dos generaciones previas para regresar al marco de aluminio (algo que ayuda a reducir peso, pero supone un paso atrás en materiales) y, debido a la nueva curvatura de las esquinas, si introduces el S Pen al revés, sobresale ligeramente del chasis. 💡 CÓMPRALO SI... Viajas a diario y trabajas en movilidad y valoras tanto el S Pen para tomar notas o editar como la pantalla de privacidad para consultar datos sensibles en tren, metro o avión sin protectores externos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Priorizas la máxima autonomía por encima de todo y buscas olvidarte del cargador durante dos días intensivos, un móvil con batería de silicio-carbono es mejor para ti.

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