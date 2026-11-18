Queda apenas una semana para que llegue oficialmente el Black Friday de 2026 que, en esta ocasión, tendrá lugar el viernes 27 de noviembre. Momento ideal para ahorra un buen pellizco en cientos de productos. Sobre todo en aquellos que, como Nintendo Switch 2, han subido recientemente de precio por la crisis de la memoria RAM y la IA.

Pero a falta de saber si Nintendo Switch 2 protagonizará o no alguna oferta potente de Black Friday, ahora podemos conseguirla con descuentazo en AliExpress aplicando algunos descuentos disponibles desde ya y por tiempo limitado hasta el 3 de diciembre (o cuando se agoten, lo que antes suceda). La consola sale por 346,40 euros.

Con envío desde España y a tiempo para Navidad

AliExpress se adelanta al Black Friday con una nueva campaña de rebajas mediante cupones y descuentos adicionales dependiendo del método de pago. Campaña que podemos aprovechar para conseguir Nintendo Switch 2 a esos 346,40 euros al aplicar el código XATAKAES68, que descuenta 68 euros en compras superiores a 419 euros.

No obstante, si no llegamos a tiempo a canjear este cupón antes de que se agote, podemos seguir comprando Nintendo Switch 2 con rebaja usando cualquiera de estos otros códigos:

XATAKAES50 , ahorro de 50 euros en compras superiores a 309 euros

, ahorro de 50 euros en compras superiores a 309 euros XATAKAES35 , ahorro de 35 euros gastando más de 209 euros

, ahorro de 35 euros gastando más de 209 euros XATAKAES20 , ahorro de 20 euros en compras que superen los 119 euros

, ahorro de 20 euros en compras que superen los 119 euros XATAKAES10 , ahorro de 10 euros superando los 65 euros de gasto

, ahorro de 10 euros superando los 65 euros de gasto XATAKAES06 , ahorro de 6 euros gastando más de 39 euros

, ahorro de 6 euros gastando más de 39 euros XATAKAES02, ahorro de 2 euros si se superan los 13 euros

Esta oferta de AliExpress, además, viene con envío desde España y entrega rápida. Ideal esto último si pensamos regalarla para Navidad. Una consola excelente a un precio para no dejar escapar, sobre todo tras su reciente subida de PVP por parte de Nintendo. Con un catálogo que no deja crecer con juegazos de la talla del remake de 'Zelda: Ocarina of Time', entre muchos otros.

⚡ EN RESUMEN: Nintendo Switch 2 oferta ✅ LO MEJOR Su precio , sin duda, sobre todo tras su subida de PVP por parte de Nintendo

, sin duda, sobre todo tras su subida de PVP por parte de Nintendo Con envío desde España y muy rápido, a tiempo de sobra para Navidad ❌ LO PEOR Estas ofertas se agotan en minutos, así que debes darte prisa 💡 CÓMPRALA SI... este Black Friday pensabas aprovechar una buena oferta en Switch 2. Ni siquiera hace falta que esperes al viernes 27 de noviembre ⛔ NO LA COMPRES SI... no te interesan sus exclusivos o mejoras respecto a la pasada generación de Switch, que sale mucho más barata

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

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