Cuándo es el Black Friday 2026 y qué tiendas han comenzado ya con sus descuentos

Como sucede cada año, a finales de noviembre de 2026 tendrá lugar una nueva edición del Black Friday. Un día que se espera que sea el de mayores descuentos de los últimos doce meses, así como una gran oportunidad de ahorrarnos un pellizco a la par que adelantamos las compras navideñas o nos damos ese capricho que llevábamos tiempo siguiendo en busca del mejor precio posible.

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Pero en los últimos años, el Black Friday se ha extendido más allá de su única jornada original, el Viernes Negro, y muchas tiendas adelantan sus ofertas varios días (e incluso semanas) antes del cuarto viernes de noviembre. De modo que en muchos casos ni siquiera hace falta esperar a entonces para aprovechar buenos chollos.

Black Friday 2026: fechas clave para no perder de vista

Históricamente, el Black Friday se celebra el día siguiente de la festividad norteamericana de Acción de Gracias, que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre. Así, el cuarto viernes de ese mes llega el Black Friday, que se suele considerar el pistoletazo de salida de la campaña de compras navideñas. Y, desde hace décadas, trae asociados descuentos muy potentes.

Por tanto, este 2026 el Black Friday se celebrará oficialmente el viernes 27 de noviembre. Pero, como decimos, muchas tiendas comenzarán mucho antes. E incluso ya hay alguna que ha empezado con su Black Friday particular con más de un mes de antelación.

Eso, sin olvidarnos de otra fecha clave para también anotar en el calendario: el lunes 30 de noviembre de 2026. Esa jornada se celebra el Cyber Monday (lunes inmediatamente posterior al Black Friday), un día centrado exclusivamente en el comercio online donde siguen estando disponibles muchas de las ofertas del Black Friday y suelen aparecer algunas más.

Qué tiendas adelantan sus ofertas de Black Friday

La respuesta corta a "¿Qué tiendas adelantan su Black Friday?" es "todas". O "casi todas". Porque, como decimos, en sus últimas ediciones en España el Black Friday no se ha limitado ni de lejos al cuarto viernes de noviembre y hay decenas de ejemplos. Gigantes de las ventas físicas y online como Amazon, PcComponentes, El Corte Inglés, Carrefour, Fnac o MediaMarkt (entre muchas otras) lanzan sus ofertas a mediados o principios de noviembre.

Pero incluso mucho antes, en octubre, ya podemos aprovechar los primeros chollos del Black Friday en algunas otras. Por ejemplo, Leroy Merlin ya está en 'modo Black Friday' con descuentos ya disponibles y activos hasta el 16 de noviembre. O Coolmod, tienda especializada en hardware, tiene un 'Pre Black Friday' anunciado que comenzará el próximo lunes, 26 de octubre. Y en próximas semanas más y más tiendas se irán sumando a ese Black Friday anticipado.

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Cómo aprovechar el Black Friday 2026 y qué esperamos de esta edición

El mejor modo de aprovechar el Black Friday es, cómo no, permanecer atentos a las mejores ofertas que vayan lanzando las diferentes tiendas. Sobre todo cuando se alcanzan precios mínimos históricos, que significa conseguir el mejor precio posible en ese artículo hasta la fecha. Habitualmente, unos chollos difíciles de dejar escapar.

En Xataka Selección, Xataka Smart Home Selección y Applesfera Selección haremos la cobertura habitual de cada año, recopilando las mejores ofertas en todo tipo de categorías y productos: teléfonos móviles, televisiones, accesorios para el hogar o el coche, ordenadores, portátiles, tablets, periféricos y videoconsolas, entre muchos otros. Y no sólo el propio Viernes Negro, sino durante las semanas previas y posteriores.

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Algo más crítico que nunca en este 2026, un año en el que encontrar buenos precios en ciertos dispositivos es tarea casi imposible. El motivo es la crisis que lleva viviendo el mercado del hardware desde hace meses, debido al auge de la IA.

Como consecuencia directa, marcas como Apple, NVIDIA, Nintendo, Sony o Microsoft han aumentado el PVP de muchos de sus productos. Motivo de más para aprovechar alguna rebaja puntual que pudiesen protagonizar durante este Black Friday, capeando así lo mejor posible este temporal de precios por las nubes.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, MediaMarkt, Sasun Bughdaryan en Unsplash

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