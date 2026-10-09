Mejores pantallas con Android Auto para tu coche 2026. Cuál comprar y 6 modelos recomendados

La conducción de nuestro coche ha cambiado poco en las últimas décadas, más allá de la irrupción de los coches híbridos y eléctricos. No obstante, algo que sí ha mejorado la experiencia para muchos de nosotros es la integración de sistemas inteligentes como Android Auto. Sin embargo, los poseedores de un coche antiguo no pueden acceder a esta tecnología de serie, pero sí pueden hacerlo a través de una pantalla con Android Auto. Aquí os vamos a explicar todo lo que debéis saber al respecto y a mostraros varios modelos recomendados, pero ya os podemos adelantar que nuestra favorita es la Pioneer SPH-DA230DAB, aunque también hay otras opciones.

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Esta pantalla es una opción fantástica para aquel que quiera actualizar su viejo coche. Tiene un tamaño de 7 pulgadas que debería encajar a la perfección en prácticamente la mayoría de salpicaderos antiguos. De hecho, si analizamos las opiniones de los usuarios, podemos ver testimonios de personas con diferentes coches que comentan que la pantalla les ha sentado como anillo al dedo.

Además del control táctil, también incluye varios botones físicos, con los que podremos controlar aspectos como volver al menú, cambiar de aplicación o subir y bajar el volumen. Es un añadido que nos vendrá bien para evitar problemas mientras conducimos. Además, no solo es compatible con Android Auto, sino que también ofrece compatibilidad con CarPlay. Por tanto, podremos usarlo tanto con teléfonos Android como con iPhone.

Los destacados

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Por qué destacan

Lo indispensable para decantarnos por una de estas pantallas es que sea compatible con Android Auto. No obstante, hay varios aspectos que debemos considerar antes de decantarnos por un modelo u otro. A continuación, os vamos a hablar de todas las características indispensables que debéis tener en mente antes de comprar una pantalla con Android Auto.

Regulación. Lo primero que debemos tener en cuenta antes de lanzarnos a comprar una pantalla es si la legislación actual nos permite o no modificar nuestro vehículo en este aspecto. Es algo importante, sobre todo por si podría afectar a la renovación de la ITV. La buena noticia es que, según el Manual de Reformas de Vehículos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la norma 8.20 excluye de realizar informe de conformidad a dispositivos de navegación, multimedia y aparatos de radio instalados en el hueco de origen del salpicadero.

La DGT permite la instalación de todos estos dispositivos, incluso aquellos que se instalen con soportes de ventosa o fijación sobre el salpicadero, siempre y cuando permitan una visibilidad diáfana de toda la vía tras su instalación, según el artículo 19 del Reglamento General de Circulación.

Eso sí, debemos tener en cuenta que la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial tipifica como infracción grave utilizar o manipular manualmente navegadores, pantallas táctiles o dispositivos móviles mientras se conduce. Esto incluye cambiar de ruta, buscar canciones o tocar la pantalla estando detenido momentáneamente en un semáforo o en un atasco. Según la ley, la ruta debe ser configurada antes y el resto de acciones deben realizarse mediante comandos de voz. Si no, podemos ser multados con hasta 200 euros e incluso la retirada de 3 puntos del carnet.

Formato. Podemos encontrar dos formatos de pantallas diferentes: las integradas y las portátiles. Las segundas no tienen mucha complicación, ya que suelen contar con una base con ventosa para ponerla encima del salpicadero. Son la mejor opción si nuestro coche tiene un hueco 1-DIN estrecho, o si el salpicadero es demasiado clásico. Especialmente porque funcionan mediante conexión de mechero o USB y se pueden instalar en apenas un par de minutos.

Las pantallas integradas son las que más complejidad entrañan, pero también las que ofrecen el mejor resultado. Se trata de modelos 2-DIN o de chasis corto. Básicamente, permiten que el salpicadero de nuestro coche quede como si hubiera tenido la pantalla de fábrica. No obstante, requiere desmontar el salpicadero, instalar cables y adaptadores y más.

Aunque lo hemos mencionado, es posible que te estés preguntando qué significa DIN. Es un acrónimo que viene del alemán para hacer referencia a Deutsches Institut für Normung, que significa Instituto Alemán de Normalización. Simplemente determina las dimensiones de la radio del coche.

Traducido en medidas, una pantalla 2 DIN mide sobre los 180 x 100 milímetros, mientras que las 1 DIN se quedan en 180 x 50 milímetros, la mitad de alta que la anterior. Por tanto, debemos saber qué tipo de DIN tiene nuestro salpicadero para no equivocarnos con la elección de nuestra pantalla.

Conectividad. Este tipo de pantallas ofrece la posibilidad de utilizar Android Auto (y CarPlay) de forma nativa. Sin embargo, existen dos posibilidades. En primer lugar, que se trate de un modelo compatible con conexión inalámbrica, lo que nos permitirá conectar nuestro teléfono a través del Bluetooth y Wi-Fi. En segundo lugar, tenemos los modelos que funcionan por cable, a los que tendremos que conectar el teléfono para poder utilizarlos. La mayoría de modelos suele optar por la conexión física, ya que los que incluyen conectividad inalámbrica suelen tener precios bastante más elevados.

Sonido. Al instalar la pantalla, tenemos que retirar nuestra vieja radio. Por eso, es importante que el modelo que vayamos a escoger sea capaz de ofrecer una calidad de sonido lo suficientemente elevada como para poder disfrutar de nuestra música cuando vamos conduciendo. Es recomendable que incorpore procesadores digitales (DSP), ecualizadores de múltiples bandas y compatibilidad con formatos de alta fidelidad como FLAC. Además, también deben contar con compatibilidad con radio FM, para poder escucharla en caso de que no queramos usar nuestro móvil.

Un detalle importante, especialmente para las pantallas externas, es saber cómo van a reproducir el sonido de nuestro teléfono. Algunas de ellas cuentan con jack de 3,5 mm para ofrecer una experiencia con mayor fidelidad y sin retardos, mientras que otras apuestan por hacer uso del transmisor FM para sintonizar el audio en una frecuencia libre, o reproducir el sonido a través de la conexión Bluetooth. En este último caso, además, se suelen incluir los códecs HFP y A2DP para la función de manos libres y la transmisión Bluetooth. Incluso añaden reconocimiento de voz a través de un micrófono que suele venir integrado.

Tipo de pantalla. Por regla general, solemos encontrarnos con dos tipos de pantalla diferentes: capacitiva y resistiva. Las pantallas capacitivas son exactamente idénticas a las de los smartphones. Es decir, ofrecen una respuesta suave y multitáctil en toda su superficie. En cambio, las pantallas resistivas suelen ser más rígidas, necesitando una mayor presión e incluyendo muchos menos puntos táctiles para su funcionamiento. Lo más recomendado es optar por las pantallas del primer tipo, aunque suelen tener precios más elevados.

Otro aspecto muy relevante es el brillo de la pantalla. Es importante que sean capaces de ofrecer los suficientes nits como para que la visibilidad en carretera sea lo mejor posible, para así evitar que tengamos que hacer cualquier tipo de movimiento que pueda quitar nuestra atención de lo que ocurre mientras conducimos.

Montaje. Una duda que puede surgir antes de atreverse a comprar una de estas pantallas es si su montaje es sencillo o no. Lo cierto es que, hoy en día, existen cientos de tutoriales que nos explican cómo poder realizar la instalación de este tipo de dispositivos. Básicamente, el proceso consiste en sacar la radio antigua, desconectar el cableado, conectarlo al nuevo dispositivo y, finalmente, montarlo con cuidado sobre el hueco de la antigua radio. En el caso de que haya demasiado hueco, podemos optar por comprar marcos que se adapten a la pantalla que hayamos escogido.

Otros modelos recomendados

Wireless Carplay Screen 360. Se trata de un modelo portátil que podemos instalar encima de cualquier salpicadero en apenas unos minutos, gracias a su ventosa. Gracias a su tamaño de 10,26 pulgadas, tendremos una experiencia incluso superior a la que podemos encontrar en algunos coches actuales. Además, ofrece la posibilidad de cambiar su resolución.

En este caso, conectaríamos nuestro teléfono a través de Bluetooth, por lo que es perfecto si no quieres demasiados cables. Además, no solo incorpora una cámara trasera que podremos usar cuando queramos aparcar o salir del aparcamiento, sino que también integra una pantalla delantera que nos permite grabar lo que está pasando en la carretera, e incluso girarla para grabar el interior del coche.

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Podofo Radio CarPlay. En el caso de que andemos buscando una pantalla tradicional "asequible", este modelo de Podofo es una alternativa perfecta. En este caso, se trata de una pantalla de 10,1 pulgadas, por lo que necesitaremos bastante superficie para poder instalarla. El fabricante señala que es totalmente compatible con marcas como Peugeot, Fiat o Citroën, en modelos de entre 2008 y 2017. De hecho, incluye un marco específico para este tipo de modelos.

Este modelo incluye botones capacitivos para poder controlar el volumen, volver al menú principal o encender o apagar la pantalla. Eso sí, un detalle importante es que, aunque es compatible de forma inalámbrica con CarPlay, para usarlo con Android Auto deberemos conectarlo mediante cable USB. Este modelo también cuenta con cámara trasera que podemos instalar en el vehículo.

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Pioneer SPH-DA160DAB. La gran virtud de este centro multimedia reside en su chasis de fondo reducido, una ventaja decisiva para instalarlo con holgura en coches antiguos donde el cableado interior suele dejar muy poco espacio tras la consola. Incorpora una pantalla táctil capacitiva de 6,8 pulgadas de tacto ágil y una interfaz intuitiva compatible con Android Auto y CarPlay mediante cable.

Es la compra idónea si buscas dar el salto a un equipo de marca consolidada con excelente respuesta táctil, evitando las complicaciones de espacio y ajuste que suelen surgir con chasis tradicionales más profundos.

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Kenwood DMX7722DABS. Es uno de los modelos más avanzados de la lista. Aunque en este caso hacemos sacrificios con su tamaño, pues las dimensiones de la pantalla bajan hasta las 6,8 pulgadas, se trata de un modelo mucho más avanzado en el resto de opciones. Sin ir más lejos, es totalmente inalámbrico tanto con Android Auto como con CarPlay.

Además, este modelo incorpora cuatro salidas de audio de 50 W, lo que nos ofrecerá un sonido bastante potente. También integra antena para DAB+, radio FM, salida de vídeo RCA y entrada USB 2.0.

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Pioneer SPH-DA360DAB. Es una de las pantallas con Android Auto más avanzadas del mercado. Destaca por ser un modelo de chasis corto, lo que amplía su compatibilidad con distintos vehículos. En este caso, de nuevo tenemos una pantalla de 6,8 pulgadas, aunque en este caso estamos ante un modelo con un sonido espectacular, gracias a su sintonizador de radio digital DAB+ libre de interferencias y al sistema EQ de 13 bandas.

Al igual que el modelo de KENWOOD, puede conectarse de forma inalámbrica a nuestros teléfonos Android o iOS. Sin embargo, el chip que integra este modelo es algo más potente, por lo que ofrece una experiencia de uso mucho más fluida. Es el modelo perfecto para el que busque la opción de mayor calidad.

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Extras y accesorios

Además de las características que os mencionamos más arriba, también hay algunas cuestiones adicionales que pueden ser interesantes para decantarse por un modelo u otro. Entre ellas, podemos encontrar las siguientes.

Cámaras traseras. Algunos modelos cuentan con cámaras traseras que nos facilitarán enormemente el aparcamiento de nuestro coche. Se instalan sobre la matrícula para que tengan una buena panorámica.

Cámara delantera (dashcam). Varios modelos portátiles integran cámaras de alta definición que registran la circulación en bucle sobre una tarjeta microSD, sirviendo de respaldo ante accidentes de tráfico.

Integración con el volante. En las unidades empotradas (2-DIN), el uso de interfaces de conexión adecuadas permite conservar el funcionamiento de los botones del volante para subir el volumen, cambiar de pista o activar el asistente de voz sin apartar las manos de la conducción.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre una radio con Android y una pantalla con Android Auto?

Una pantalla con Android Auto actúa como un visor o proyección directa de tu smartphone: procesa la información en el teléfono y muestra una interfaz simplificada y segura para conducir. Por el contrario, una radio con sistema operativo Android funciona como una tableta independiente empotrada en el coche; permite instalar aplicaciones directamente desde Play Store, pero suele requerir su propia conexión a internet y, en gamas económicas, suele ralentizarse con el paso del tiempo.

¿Qué requisitos mínimos debe cumplir mi teléfono móvil?

Para utilizar Android Auto mediante cable USB, necesitas un dispositivo con Android 9.0 o superior y un plan de datos activo. Si buscas utilizar el modo inalámbrico, el smartphone debe contar con Android 11.0 o superior y disponer de compatibilidad con redes Wi-Fi de 5 GHz.

¿Se descarga la batería del móvil al usar Android Auto inalámbrico?

Sí. El protocolo sin cables utiliza Bluetooth para emparejar y Wi-Fi de alta velocidad para transmitir la imagen en tiempo real, lo que incrementa el consumo energético del teléfono y puede elevar su temperatura en trayectos largos. Por ello, es muy recomendable combinar el uso inalámbrico con un cargador de mechero rápido o un soporte con carga inalámbrica Qi.

¿Puedo ver vídeos de YouTube o Netflix en la pantalla?

De forma nativa, no. Las medidas de seguridad de Google para Android Auto bloquean intencionadamente cualquier aplicación de reproducción de vídeo en movimiento para evitar distracciones al volante. Algunas pantallas genéricas o sistemas Android independientes permiten instalar apps de streaming, pero su uso mientras se conduce vulnera la normativa de tráfico y acarrea sanciones graves.

¿Se pueden conservar los mandos del volante originales de mi coche?

Sí, en la gran mayoría de los casos. Las pantallas integradas (1-DIN y 2-DIN) cuentan con entradas específicas para mandos al volante. No obstante, en coches antiguos suele ser necesario adquirir un adaptador o interfaz de mandos específico para la marca y modelo del vehículo, el cual traduce la señal del volante para que la nueva radio la reconozca.

Si elijo una pantalla portátil, ¿cómo escucho el sonido por los altavoces de mi coche?

Las pantallas portátiles ofrecen tres alternativas principales para enviar el audio al sistema del vehículo:

Cable auxiliar (jack 3,5 mm): La opción más recomendable por su nitidez y ausencia de cortes si la radio de serie cuenta con entrada AUX.

Transmisor FM: La pantalla emite en una frecuencia de radio libre que sincronizas en tu equipo clásico; es la solución ideal si el coche no tiene entradas auxiliares ni Bluetooth.

Bluetooth dual: Algunos modelos permiten enlazar el móvil a la pantalla para los datos y, al mismo tiempo, enviar la señal de audio directamente al Bluetooth original del vehículo.

Recomendación final

Como hemos visto, hay varias opciones para instalar una pantalla en nuestro viejo vehículo. En el caso de que busques una opción equilibrada, con un buen sonido y que sea compatible tanto con Android Auto como con CarPlay, la Pioneer SPH-DA230DAB es una de las mejores opciones que puedes comprar en estos momentos.

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Su pantalla de 7 pulgadas nos ofrece una visualización fantástica y un tamaño más que suficiente para poder controlar aplicaciones como Google Maps o Spotify sin demasiadas complicaciones. Además, ofrece un sonido de grandísima calidad gracias a su EQ de 13 bandas, así como la compatibilidad con FLAC, DAB+ y más.

La única pega que tiene frente a otros modelos es que tendremos que usar un cable USB para conectar nuestro teléfono. Pero aun así, la relación calidad-precio es de las mejores opciones que podemos encontrar en el mercado.

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Imágenes | Podofo, Pioneer, Kenwood

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