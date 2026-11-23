El mismo 19 de noviembre en que 'GTA VI' firmaba el mayor estreno de la historia del entretenimiento, una editora indie lanzó su juego a propósito. Independientemente de que la intención sea clara (aprovechar la rebaba publicitaria de una decisión que aparentemente no tiene sentido), la cosa deja clara que la competición con Rockstar no es algo que deba preocupar demasiado a los independientes.

Éxito indiscutible. Rockstar ha comunicado que 'GTA VI' ingresó 3.790 millones de dólares el día de su estreno, un récord para cualquier medio de entretenimiento, vendiendo 32,5 millones de unidades antes de salir. Ese mismo día, Hooded Horse, la editora de 'Manor Lords', lanzó en PC y acceso anticipado su 'Blacksmith Master'. Fue completamente deliberado: según el consejero delegado del estudio, GTA no tendría "ningún efecto" sobre su lanzamiento, y comentaba que los indies se preocupan demasiado por los grandes estrenos.

Ni siquiera PC. La tranquilidad de Bender tiene además una puntilla: 'GTA VI' solo existe en PS5 y Xbox Series, y Rockstar no ha confirmado la versión de PC, terreno abonado para los lanzamientos indies. Según Alinea Analytics, más de una cuarta parte de lo que facturó Steam en 2025, unos 4.500 millones de dólares, salió de juegos independientes.

Desbandada. Quienes sí huyeron del calendario para no coincidir con GTA VI fueron los grandes lanzamientos. En marzo de 2025, cuando el juego todavía apuntaba al otoño de ese año, tres grandes editoras comentaron que estaban dispuestas a mover sus estrenos para no coincidir, y el jefe de una de ellas resumió que no quería estar "ni cerca". Cada retraso de Rockstar obligó a rehacer los calendarios ajenos, algo que ya analizamos cuando el juego se fue a mayo de 2026.

Radio de acción. Sensor Tower, en su informe previo al estreno, estimaba que los jugadores diarios del resto de juegos caerían más de un 10% y señalaba a 'Fortnite', que comparte el 42% de usuarios con 'GTA V', como el más expuesto. En un estudio publicado online, la consultora metía en el mismo grupo de riesgo a los grandes juegos para un jugador, recordando que 'Monster Hunter Wilds' ya provocó en el momento de su salida una caída del 8%.

El doble de gente. Copiar a Rockstar exige antes parecerse a Rockstar. Cuando lanzó 'Red Dead Redemption 2', en 2018, el estudio tenía 2.441 empleados; en agosto de este año tenía 4.711 repartidos en 12 oficinas. Rockstar duplicó la plantilla para no repetir el crunch de aquel juego, moviéndose en la dirección opuesta a la del resto de la industria. No ha revelado los costes de este movimiento: Strauss Zelnick, consejero delegado de Take-Two, solo admite que ha sido caro y ha llevado mucho tiempo. Aún así, el crunch ha acabado siendo parcialmente inevitable.

La hucha. Los dispendios que financian el mastodonte vienen de los locos ingresos de 'GTA V'. Take-Two contaba en julio casi 230 millones de copias de 'GTA V' distribuidas, a las que se suma un 'GTA Online' que lleva 13 años facturando más que muchos juegos nuevos. El 27 de mayo, ante inversores, Zelnick fue claro: "Mucha otra gente lo ha intentado, muchísima, incluidos antiguos empleados de Rockstar. Y hasta ahora no lo han conseguido". Podría entenderse como un indisimulado dardo a Build A Rocket Boy, el estudio de Leslie Benzies responsable de 'MindsEye'.

A dieta. Mientras Rockstar engordaba, Xbox anunciaba en julio 3.200 despidos y id Software perdía cerca de la mitad de su plantilla. Chris Hays, programador jefe de servicios del estudio, decía en el podcast Well Played que es difícil hacer un AAA como los de antes "con la mitad de la gente", y por difícil quiere decir "imposible". Querer un 'GTA VI' propio y recortar plantilla al mismo tiempo exige poner en marcha presupuestos que no terminan de salir.

Treinta y pocos. En la otra punta del mercado, el de los indies y presupuestos medios, tenemos 'Clair Obscur: Expedition 33', que se llevó el GOTY de The Game Awards 2025. Sandfall, el estudio responsable, tenía entonces algo más de 30 empleados fijos, apoyados en decenas de externos, según su director Guillaume Broche. Unos meses antes, 'Hollow Knight: Silksong' había salido a 20 euros, llegando a tumbar algunas tiendas el día de su estreno. Eso sí, la prueba de fuego para los indies llegará con con la versión de PC de 'GTA VI', cuando el juego entre en Steam a pelear por las mismas horas, el mismo escaparate y las mismas rebajas que 'Blacksmith Master'.

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