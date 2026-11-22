Huawei está montando uno de los mayores centros de datos de China en Horinger, en la región autónoma de Mongolia Interior. Lo sabemos porque la propia Huawei lo anunció y también porque lo hemos visto desde el cielo gracias a los satélites Copernicus Sentinel de la UE y el estadounidense Vantor. Y como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Y si es a alta resolución, más todavía.

A vista de pájaro pueden deducirse las nuevas instalaciones a nivel cualitativo, pero cuantitativamente es más difícil, así que el instituto de análisis de IA Epoch AI ha analizado cuánta potencia de cálculo alberga y ha llegado a una conclusión: puede que sea el más grande de Huawei en China, pero está años luz del mayor datacenter del mundo, el Colossus 2 de Tennessee.

A ojo. Concretamente, su capacidad de datos es solo del 7% del de Colossus 2. O lo que es lo mismo: Colossus 2 tendría una capacidad de 14 veces más. Para 2028 Huawei está previsto que Huawei añada un nuevo edificio y crezca más de un 70%, pero Colossus 2 aumentará también.

Según Epoch AI, cuenta con cuatro edificios de refrigeración densa que alcanzan una capacidad de 286 MW, de los cuales ya están operativos tres. En su interior, habría unos 105.000 chips Ascend 910C y 8.000 Ascend 910B, equivalentes a unas 81.000 GPU Nvidia H100.

Distribución del datacenter según Epoch AI con imágenes de Copernicus Sentinel

Por qué importa. Porque evidencia que el actual cuello de botella de China con los centros de datos no es la electricidad, como le pasa a Occidente, sino los chips. Según SemiAnalysis, los chips más recientes de Nvidia son unas 2,5 veces más eficientes. ¿Que significa esto? Que aunque hubiera dos centros de datos punteros, uno estadounidense y otro chino, con la misma potencia de datos, el asiático solo alcanzaría el 40% del cómputo del estadounidense.

Las malas noticias para China no terminan aquí: según Epoch aunque la distancia se reduce, esta brecha no se cerrará en esta década. Eso sí, el gigante asiático no ha dicho aún su última palabra: el campus hermano de Wuhu aspira a llegar a unos 151.000 H100e en diciembre de 2027.

El área de Horinger en 2021 y en 2026. Copernicus Sentinel vía Epoch AI

El mejor fabricante y sus mejores armas. Este campus en construcción se forma parte de la iniciativa estatal "East Data West Computing" que data de 202w y que no habría sido posible sin los últimos grandes avances en materia de fabricación de chips propios (las restricciones de EEUU han servido a la vez como freno y acicate) y Huawei, su fabricante más importante. En 2025 Huawei lanzó su chip Ascend 910C que, según sus propios informes, rinde por debajo de un H100 (concretamente, equivale a un 76%). China sufre vetos, pero el desequilibrio es global: es Estados Unidos quien lleva la voz cantante del cómputo global.

Cómo lo han hecho. Para su estimación, Epoch no ha usado datos oficiales sino lo que ve desde el cielo. Así, ha contabilizado cuántas hay y ha medido su tamaño, lo que permite calcular cuánto calor pueden disipar y a partir de ahí, deducir la potencia eléctrica. Después, estima los chips a partir de las ventas de chips de Huawei considerando el desfase entre venta y despliegue, algo que ha contrastado con dos alternativas: la potencia de la subestación eléctrica (304 MW) y los generadores de respaldo (230 MW).

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Imagenes | Huawei, Copernicus Sentinel



