EEUU lleva años vetando el acceso a chips avanzados a China. El gigante asiático ha movido fichas con sus propios diseños

La guerra de los semiconductores no se libra únicamente en las fábricas, ni siquiera en las máquinas que permiten fabricar los chips más avanzados. También se libra en un terreno menos visible, pero igual de decisivo: los diseños, los planos internos y el conocimiento acumulado que permite convertir una idea en silicio. EEUU ha limitado durante años el acceso chino a herramientas y equipos clave, y China ha respondido acelerando su industria nacional. Ahora la cuestión es otra: cuando ese conocimiento empieza a crecer dentro de casa, también hay que impedir que otros se lo apropien.

China mueve ficha. La respuesta normativa llegó en forma de una revisión de las reglas que protegen los diseños de disposición de circuitos integrados. El primer ministro Li Qiang firmó la actualización el 23 de julio, y el Ministerio de Justicia chino y la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China la detallaron más tarde. Las nuevas normas entrarán en vigor el 15 de octubre. El foco, por tanto, está en reforzar el marco legal que rodea una parte muy concreta del desarrollo de semiconductores.

El objeto de la norma. No hablamos del chip como producto terminado, sino de la disposición concreta de sus elementos internos. Reuters explica que estas reglas cubren los diseños que determinan cómo se organizan los componentes dentro de un circuito integrado, una parte del desarrollo que puede concentrar una cantidad considerable de trabajo de ingeniería. Ahí está el matiz: la protección no se dirige solo a quien opera una fábrica, sino también a quienes aportan el diseño que después puede acabar en manos de un fabricante externo. Recordemos que en semiconductores, diseño y fabricación no siempre viven bajo el mismo techo.

La misión real. Así que podemos decir que la reforma busca hacer más difícil que alguien copie ese trabajo o consiga derechos legales sobre diseños desarrollados por otros. Para ello, los solicitantes deberán demostrar que sus registros proceden de una actividad creativa genuina, presentar declaraciones de originalidad e identificar con claridad qué elementos son realmente propios. Es un filtro más exigente para separar capacidad tecnológica de oportunismo administrativo. En la práctica, Pekín quiere reducir el margen para las solicitudes débiles, dudosas o presentadas de mala fe.

El castigo. Los daños podrán calcularse a partir de las pérdidas sufridas por el titular de los derechos o de las ganancias obtenidas por quien haya infringido esos derechos, y los tribunales podrán imponer daños punitivos en los casos graves. La revisión también ofrece una base más clara para cuestionar registros que no deberían haberse concedido. Es decir, la norma no solo endurece la entrada al sistema, también eleva el coste de aprovecharse de un diseño ajeno.

La capa industrial. El marco actualizado aclara, además, cómo pueden licenciarse, transferirse o utilizarse como garantía los derechos sobre estos diseños. Esa parte es importante porque convierte el layout en algo más que una pieza técnica resguardada frente a copias: lo consolida como un activo que puede circular dentro del mercado, respaldar operaciones o integrarse en acuerdos entre empresas. La reforma incluye además una obligación para las organizaciones que lideren su creación: ofrecer recompensas y remuneración razonables al personal que haya participado en el desarrollo.

No hay nuevos controles de exportación. China no ha aprobado aquí una respuesta simétrica a las restricciones de EEUU ni ha convertido esta reforma en un bloqueo legal a la salida de sus diseños. Lo que sí está haciendo es reforzar la protección del conocimiento desarrollado por sus propias empresas, después de años de limitaciones estadounidenses al acceso a software avanzado de diseño y equipos de fabricación. En esa lectura, la reforma no cierra una puerta exterior: marca el perímetro de lo que Pekín ya considera tecnología propia.

Imágenes | Adi Goldstein | aboodi vesakaran

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