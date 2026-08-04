La pesadilla de Boeing con el 737 MAX empieza a quedar atrás: un nuevo avión de la familia empezará a surcar los cielos

La aviación comercial se ha construido sobre una promesa que damos casi por sentada: antes de que un pasajero se siente en una butaca, el avión, sus sistemas, sus piezas, sus manuales y hasta la forma en que se entrena a sus pilotos han pasado por una cadena de controles extraordinariamente exigente. Hablamos de uno de los sectores de transporte más vigilados del planeta, un mundo donde cada autorización pesa y cada fallo puede tener consecuencias enormes. Y, aun así, lo que hemos visto con el Boeing 737 MAX nos dejó una lección difícil de ignorar: incluso una industria obsesionada con la seguridad puede equivocarse de forma profunda.

Ese es el contexto en el que Boeing acaba de recibir una autorización largamente esperada. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ha certificado el 737-7, también conocido como 737 MAX 7, la variante más pequeña y de mayor alcance de la familia. No es un trámite menor: el modelo voló por primera vez en pruebas en 2018 y llega a este punto después de años de retrasos, cambios técnicos y una supervisión mucho más exigente. Hay una variante más del MAX lista para avanzar hacia las entregas, pero su historia es bastante más grande que su tamaño.

Lo que ha concedido la FAA no es una simple bendición comercial. El regulador estadounidense ha emitido un certificado de tipo enmendado para el 737-7 y ha actualizado el Production Limitation Record, el registro que autoriza a Boeing a incorporarlo a producción. En la práctica, esto significa que la autoridad considera que el diseño cumple los requisitos aplicables de seguridad y aeronavegabilidad para avanzar hacia el servicio comercial en Estados Unidos. A partir de ahí, el fabricante puede preparar las primeras entregas, aunque eso no equivale a que el avión empiece a volar con pasajeros de forma inmediata.

El pequeño MAX que llega con una historia enorme

Para entender por qué importa este modelo hay que colocarlo dentro de su familia. El 737 MAX no es un único avión, sino una gama de pasillo único formada por cuatro versiones principales: 737-7, 737-8, 737-9 y 737-10. Todas comparten una misma lógica industrial: ofrecer a las aerolíneas distintas capacidades sin salir del ecosistema 737, pero cada una ocupa un escalón diferente. El 737-7 queda en el extremo más compacto: lleva menos pasajeros que sus hermanos y, como se aprecia en la imagen que acompaña estas líneas, a cambio ofrece el mayor alcance de la serie.

Veamos esto un poco más en detalle, porque la diferencia entre las variantes no está solo en el tamaño, sino en el tipo de operación que permiten. Según las cifras de Boeing, el 737-7 alcanza las 3.800 millas náuticas (7.040 km), mientras que el 737-8 sube a una horquilla de 160 a 180 pasajeros en dos clases y reduce el alcance máximo a 3.500 millas náuticas (6.480 km). El 737-9 aumenta la capacidad hasta 175-195 pasajeros y se queda en 3.300 millas náuticas (6.110 km), y el 737-10, el mayor de todos y todavía pendiente de certificación, apunta a 185-210 pasajeros con 3.100 millas náuticas (5.740 km). Visto así, el 737-7 juega otra partida: no busca llenar más filas, sino ofrecer a una aerolínea un avión más pequeño sin renunciar a rutas largas.

La ficha del 737-7 ayuda a entender por qué Boeing lo presenta como una herramienta para rutas más específicas. No es un avión pequeño en sentido absoluto, pero sí el más compacto dentro de la familia MAX: 35,6 metros de longitud, 35,9 metros de envergadura y hasta 172 pasajeros en una configuración de máxima densidad. En una cabina de dos clases, la horquilla baja a 135-160 plazas, que es la cifra más útil para comparar su papel comercial. Boeing también subraya su rendimiento en aeropuertos situados a gran altitud o en climas calurosos, dos escenarios en los que la potencia, el peso y el margen de operación cuentan mucho.

El salto del MAX respecto a generaciones anteriores del 737 empieza por sus motores. El 737-7 monta el CFM LEAP-1B, el mismo que el resto de la familia, una planta motriz diseñada para reducir consumo, emisiones y ruido frente a los aviones que Boeing toma como referencia de reemplazo. No es solo una cuestión de empuje: el LEAP-1B incorpora un ventilador de 69 pulgadas, materiales avanzados y piezas fabricadas con tecnologías más modernas. Pero aquí aparece una de las claves de esta historia.

También hay una parte del MAX que se entiende a simple vista. Boeing incorporó en esta generación sus Advanced Technology winglets, esas puntas de ala divididas hacia arriba y hacia abajo que buscan reducir resistencia y mejorar la eficiencia en vuelo. La compañía también habla de una parte trasera del fuselaje más aerodinámica y de góndolas de motor diseñadas para acompañar ese objetivo de menor consumo. Dentro, el 737-7 mantiene el Boeing Sky Interior, con iluminación LED, compartimentos superiores más grandes y una cabina de vuelo con cuatro pantallas de 15 pulgadas. La idea es clara: actualizar el avión, pero sin romper del todo con la lógica operativa del 737.

Ahí aparece una de las piezas más sensibles de toda esta historia: el MCAS. Según la explicación técnica de la FAA, Boeing incorporó este sistema dentro del control de vuelo del 737 MAX para ajustar el comportamiento del avión en determinadas situaciones de alto ángulo de ataque, con vuelo manual y flaps retraídos. El contexto importa: los motores más grandes del MAX y su posición en el ala cambiaban algunas características aerodinámicas frente a generaciones anteriores del 737. El MCAS nació para compensar ese efecto y mantener las cualidades de manejo dentro de los requisitos regulatorios, pero su diseño original acabaría siendo uno de los grandes puntos cuestionados del programa.

Ese diseño quedó bajo examen después de dos accidentes mortales que cambiaron la historia reciente de Boeing. El primero fue el vuelo Lion Air 610, que cayó al mar de Java en octubre de 2018; el segundo, el vuelo Ethiopian Airlines 302, que se estrelló cerca de Adís Abeba en marzo de 2019. En total murieron 346 personas. Aquellos aviones eran 737 MAX 8, no el 737-7 que acaba de recibir la certificación, pero pertenecían a la misma familia y pusieron bajo una presión enorme al fabricante, a la FAA y a la forma en que se había evaluado el MCAS.

Lo que vino después no fue una simple actualización menor. La FAA explica que Boeing modificó el software del ordenador de control de vuelo para que el MCAS dejara de depender de una única lectura de ángulo de ataque y pasara a comparar los datos de los dos sensores disponibles. También se limitó su capacidad de activación: ante un mismo evento de alto ángulo de ataque, el sistema ya no podía ordenar movimientos repetidos del estabilizador como ocurría en el diseño original. A eso se sumaron cambios en alertas, procedimientos y formación, porque el regreso del MAX exigía revisar tanto el avión como la forma en que los pilotos interactuaban con él.

No todo el retraso del 737-7 se explica por la sombra del MCAS. En la fase final del programa apareció otro elemento decisivo: el sistema antihielo del motor, una función esencial para operar con seguridad en determinadas condiciones meteorológicas. Boeing afirma que incorporó una actualización para resolver una condición detectada durante los ensayos, y la FAA incluyó ese rediseño dentro de las exigencias de certificación. Es un detalle muy técnico, pero nos ayuda a ver la dimensión real del proceso: certificar un avión comercial no consiste solo en comprobar que vuela, sino en cerrar uno por uno todos los escenarios en los que puede tener que operar.

Volviendo a la esencia de esta variante de la familia 737 MAX, vemos que el 737-7 empieza a tener sentido cuando dejamos de mirar solo cuántos pasajeros caben dentro y empezamos a mirar qué problema resuelve. Para una aerolínea, no siempre interesa mandar el avión más grande posible: hay rutas con demanda más limitada, temporadas con menos ocupación, aeropuertos más exigentes o mercados nuevos donde conviene probar capacidad sin asumir demasiados asientos. Boeing coloca ahí a esta variante, con menos plazas que sus hermanos y más alcance dentro de la serie. Es un MAX de nicho, sí, pero precisamente por eso puede ser útil.

Southwest Airlines ayuda a entenderlo mejor. La aerolínea estadounidense, cliente de lanzamiento del 737-7, ha construido buena parte de su modelo alrededor de una idea muy sencilla de explicar y muy difícil de ejecutar: operar una flota centrada en el 737 para reducir complejidad, formación, mantenimiento y repuestos. En su informe anual, la compañía declaraba que, a 29 de enero de 2026, mantenía 467 pedidos firmes de la familia MAX, incluidos 271 aviones 737-7. Para Southwest, por tanto, esta variante no es una curiosidad técnica, sino una pieza para renovar aviones más pequeños y ajustar mejor capacidad, rutas y demanda sin salir de la familia que ya domina.

La comparación con Airbus introduce un matiz muy revelador. El competidor lógico del 737-7, si miramos solo la familia A320neo, sería el A319neo: el más pequeño de esa gama, con un alcance parecido y una capacidad también contenida. Sin embargo, la alternativa que presenta de forma más específica para el segmento de 100 a 160 plazas es el A220, heredero del programa C Series de Bombardier y pensado desde el principio para ese tamaño de mercado. Por eso la pelea no es solo Boeing contra Airbus, sino dos formas distintas de cubrir rutas finas: encoger una familia mayor o usar un avión nacido para ese hueco.

Cabe señalar que la aprobación anunciada ahora es de la FAA, la autoridad estadounidense, y de momento se refiere al marco regulatorio de Estados Unidos. El propio caso del MAX ya demostró que EASA puede realizar su propia evaluación cuando se trata de seguridad y certificación, como ocurrió antes de autorizar el regreso al servicio de la familia modificada en Europa. Por eso no conviene dar por hecho que el 737-7 vaya a aparecer de inmediato en este lado del Atlántico. Lo que tenemos sobre la mesa es un paso decisivo para Boeing en su mercado de origen, no una autorización global automática.

Imágenes | Boeing

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