El avión Boeing 737 MAX y sus dos accidentes fatales en menos de cinco meses encienden las alertas en la aviación comercial

El 10 de marzo de 2019, el vuelo ET-302 entre Adis Abeba y Nairobi, Kenia, de Ethiopian Airlines se accidentó seis minutos después de haber despegado, en él iban 149 pasajeros, de 35 nacionalidades, y ocho tripulantes, donde lamentablemente no hubo sobrevivientes. Además del accidente, hay un factor que ahora mismo está encendiendo las alertas en el mundo de la aviación comercial: se trata de un avión Boeing 737 MAX 8, el mismo modelo que se acaba de accidentar en octubre de 2018 sólo 13 minutos después de haber despegado.

El 737 MAX es un avión nuevo, un avión que llegó para sustituir al famoso 737 tras algunas mejoras como motores de mayor empuje más eficientes. Boeing confirma que tiene 4,754 pedidos por parte de aerolíneas y compañías de todo el mundo, lo que hizo que este avión se convirtiera en el que más rápido se ha vendido en la historia de Boeing. Lo complicado de esto es que este avión lleva dos accidentes fatales, de causas aparentemente similares en menos de cinco meses, y a día de hoy sigue sin poderse determinar qué fue lo pasó o está pasando.

El pasado 29 de octubre de 2018, el vuelo JT-610 de Lion Air, también con un avión 737 MAX 8, se estrelló aproximadamente 13 minutos después de haber despegar de Yakarta, Indonesia. En este accidente, las 189 personas a bordo perdieron la vida. Entre ambos accidentes, el de Ethiopian Airlines y el de Lion Air, hay varias similitudes, por ejemplo, que el fallo se registro minutos después del despegue y en ambos casos el capitán reportó que tenían dificultades, en los dos casos se solicitó permiso para volver al aeropuerto y segundos después se perdió contacto con la tripulación.

En el caso del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, el capitán tenía nueve años en la aerolínea con más de 8.000 horas de vuelo, mientras que el 737 MAX sólo tenía cuatro meses de servicio. Con respecto al vuelo de Lion Air, la aeronave sólo tenía dos meses de haberse entregado y el piloto tenía una experiencia de seis años en la compañía con más de 6.000 horas de vuelo.

Sin tener claro qué es lo que habría ocasionado los accidentes, las investigaciones preliminares apuntan al nuevo mecanismo "anti-sustentación", ya que en ambos casos los pilotos trataron de corregir el descenso automático del avión, lo que al final habría hecho que las aeronaves se estrellarán en picada. Esto, al parecer, se debió a datos erróneos en los sensores de la nariz del avión.

Después del accidente de Lion Air, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) emitió un comunicado de emergencia a las aerolíneas para que actualizaran los manuales de vuelo, donde se tenía que añadir información sobre qué hacer cuando el sistema anti-sustentación de la aeronave se activa por datos erróneos, lo que puede ocasionar que la aeronave apunte con la nariz hacia abajo. Por otro lado, Boeing pidió a las aerolíneas que revisarán la lista de verificación para estabilizar la aeronave.

Hasta el momento, Boeing sólo ha confirmado que están trabajando con las autoridades para investigar la causa del nuevo accidente, pero sigue sin haber cambios en los procedimientos de vuelo y no hay un llamado generalizado a dejar los 737 MAX en tierra mientras sigue la investigación. Ante esto, la compañía está siendo duramente golpeada con una caída en sus acciones que llegó casi al 12%.

La buena noticia es que hoy informaron que han recuperado las dos grabadoras de datos de vuelo (FDR) y de voz en cabina (CVR). A pesar de que los primeros informes apuntan a que "estaban parcialmente dañadas", Ethiopian Airlines confía que podrán ser útiles para la investigación. La 'FDR' es una de las dos “cajas negras” de los aviones, la cual se encarga de registrar el estado de todos los sistemas electrónicos y mecánicos del avión. Mientras que la otra grabadora, la 'CVR', almacena la voz y todos los sonidos que ocurren en la cabina de mando.

