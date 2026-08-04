La mejor película bélica según Steven Spielberg: una desconocidísima epopeya de dos horas y media

Steven Spielberg ha firmado algunas de las mejores películas bélicas que se recuerdan, pero cuando le toca elegir la suya no señala a 'Salvar al soldado Ryan' ni a 'Apocalypse Now'. Su favorita es una cinta de 1968 protagonizada por Clint Eastwood y Richard Burton que rara vez asoma por las listas de clásicos del género. Lo curioso es que Lo que hay dentro no se parece tanto a una película de guerra como a otra cosa.

La respuesta se llama 'El desafío de las águilas'. En alemán y en inglés responde a otros títulos ("Agenten sterben einsam", "Where Eagles Dare"), pero es la misma película de 1968, dirigida por Brian G. Hutton (el mismo que dos años después rodaría "Los violentos de Kelly") y con Burton y Eastwood en cabeza de cartel. Spielberg la ha llamado su película bélica favorita de todos los tiempos.

Un comando, un castillo y unos Alpes. La peli narra la historia de un grupo de operaciones especiales aliado al que le encargan una misión en plena Segunda Guerra Mundial: rescatar a un oficial estadounidense encerrado en una fortaleza de los Alpes bávaros. La cosa se tuerce desde el minuto uno y, para rematar, empieza a crecer la desconfianza entre los propios hombres del comando. Durante sus 155 minutos hay nazis enfrente, pero también una montaña que no perdona y que se coloca como el segundo enemigo en la sombra.

Resulta llamativo que la película apenas aparece cuando se hacen listas. Mientras el cine de guerra reparte medallas entre "El puente sobre el río Kwai" y "Masacre: ven y mira", mucha gente ni siquiera sabe que "El desafío de las águilas" existe, como apuntan en Moviepilot.

Dónde verla en España. La película está incluida en Movistar+ y puede verse en streaming desde ya. Si no eres cliente, puedes alquilarla por 2,99 euros en Amazon Video y los 3,99 euros en Apple TV, así como comprarla por 7,99 y 8,99 euros respectivamente, en dichos servicios.

El primer disparo tarda 59 minutos en llegar. Aquí es donde uno empieza a entender la elección de Spielberg. La primera secuencia de acción no arranca hasta el minuto 59, según el cronometraje de Little White Lies: casi una hora de infiltración, mentiras y miradas de reojo antes de que nadie apriete un gatillo. Ahora, cuando por fin lo hace, no para. La misma revista sitúa el recuento de cadáveres por encima de los cien, una barbaridad para una producción de 1968.

Eastwood no había matado tanto en su vida. El personaje del teniente Schaffer despacha a más gente que cualquier otro papel de Eastwood hasta ese momento. Poca broma para un actor que venía de matar medio Almería a tiros en los spaghetti westerns de Sergio Leone. Y esa es justo la mezcla que hace rara a la película: un film bélico de misión imposible rodado con el pulso del western italiano y con la crudeza de "Bonnie y Clyde".

Con Burton de protagonista, un actor de prestigio al que sus hijastros le habían pedido que por una vez matara él en vez de morir en pantalla, según cuenta la propia TCM, el resultado fue un taquillazo que relanzó su carrera y disparó definitivamente la de Eastwood.

Tarantino coincide. Spielberg no está solo en esto. Quentin Tarantino ha llamado a "El desafío de las águilas" la mejor película de "tipos en una misión" jamás rodada, y ese molde (un grupo de especialistas, un objetivo imposible, nazis de por medio) es exactamente el esqueleto sobre el que montó "Malditos bastardos" cuarenta años después. La crítica, sin embargo, no lo hace. En su lugar, se considera 'Beau Travail' la mejor película de guerra de la historia.

Imagen | Britannica

Vía | Moviepilot

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