Las mejores películas de la historia del cine: las 25 cosas que tienes que ver si te dicen que solo puedes ver 25 cosas más en tu vida

Una misión como esta no es que sea imposible, es que está llamada al fracaso más clamoroso. ¿Cómo resumir más de un siglo de cine, rebosante de obras maestras, en un puñado de propuestas? Pero aquí no tenemos ningún miedo a los desafíos extremos, así que ahí va una buena lista de imprescindibles: hemos intentado huir de las obviedades que todo el mundo recomienda, que sean fácilmente localizables en streaming, y que haya variedad (de nombres, de géneros, de épocas). Por supuesto, esperamos tus propuestas en los comentarios. Vamos allá.

El resplandor (1980)

Ni 'La naranja mecánica', ni '2001: Una odisea en el espacio' ni 'Eyes Wide Shut'. Si tenemos que quedarnos con una película de Kubrick, hoy le ha tocado a 'El resplandor', quizás la mejor adaptación de Stephen King de todos los tiempos, y un paradigma absoluto de las historias de casas encantadas con trauma incluido. Su puesta en escena, enigmática y llena de excesos sigue planteando innumerables cuestiones hoy en día, generando documentales y ensayos sobre sus muchos vericuetos argumentales. Una obra maestra del terror psicológico con interpretaciones de Jack Nicholson y Shelley Duvall absolutamente inolvidables.

Puedes verla en Movistar Plus+ y en Max

Masacre: Ven y mira (1985)

Una de las películas bélicas más duras de todos los tiempos, un espectáculo del horror sin concesiones, sin duda no para todos los paladares. Sin embargo, vale la pena acercarse a esta devastadora obra maestra del cine bélico que sigue a un adolescente bielorruso que se une a los partisanos durante la ocupación nazi de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en testigo horrorizado de los más atroces crímenes de guerra. Estamos ante una meditación profunda sobre la pérdida de la inocencia y la naturaleza deshumanizadora de la violencia, que despunta en lo técnico gracias a su cuidada fotografía y su diseño de sonido, pero sobre todo por su brutalidad, tan necesaria en los ochenta como lo sigue siendo ahora.

Puedes verla en Filmin

Zodiac (2007)

Aunque las huellas de 'Seven' o 'El club de la lucha' son mucho más profundas, 'Zodiac' es, quizás la cima del cine de David Fincher: un acertijo al que juguetonamente el director se niega a dar solución, y que combina la puesta en escena meticulosa, milimétrica, propia del director, con una energía absolutamente caótica y desenfrenada del trío de antihéroes protagonistas: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr, Mark Ruffalo. Parecía imposible estar a la altura de una idea imposible como "un true crime basado en la búsqueda de un asesino cuya identidad nunca se descubrió", pero Fincher lo consigue.

Puedes verla en Netflix, Movistar Plus+ y Filmin

Videodrome (1983)

Hay una línea en el cine de David Cronenberg entre que dejó de hacer schlock canadiense y se convirtió en un (interesantísimo) cineasta con inquietudes de autor, y que fue un auténtico revulsivo para el cine fantástico. Cogió una tendencia que venía del arte performativo, la Nueva Carne, y la convirtió en un amasijo narrativo de pústulas y látex mutante que nos dio piezas absolutas como 'La mosca', 'Cromosoma 3' o esta 'Videodrome', absolutamente vintage en lo técnico, aterradoramente actual en lo filosófico. ¿Porque acaso "Larga vida a la Nueva Carne" no es lo que podríamos murmurar antes de quedarnos dormidos después de una sesión de varias horas de TikTok? ¡Visionario! ¡Arquitecto! ¡Mostro!

Puedes verla en Filmin

Carretera perdida (1997)

¡Escoger una sola película de David Lynch! Un disparate absoluto que solo puede acabar en lágrimas, cuando hasta sus películas consideradas menores, como su infravalorada versión de 'Dune', infinitamente más disfrutable que las de Villeneuve, adelantan por la derecha a los títulos que periódicamente entran en las listas de lo mejor del año. Hoy nos quedamos con esta profunda reflexión de los tentáculos psicológicos del cine negro, que como el terror, siempre ha sido mucho más que un género, y que aquí es la excusa para una fuga psíquica rebosante de imágenes icónicas y de un estilo que en 1997 Lynch ya tenía depuradísimo. Oro fílmico para uno de los más grandes (¡si no el más grande!)

Puedes verla en Movistar Plus+, Filmin y Mubi

El exorcista (1973)

Cuando vemos alguna película actual de exorcismos (aunque esté rebién, como 'El exorcista del Papa') es cuando entendemos la auténtica dimensión e influencia de esta obra maestra: fue un punto y aparte a tantísimos niveles, no solo dentro del género, sino en el cine en general, que aún percibimos su onda expansiva. La contundencia de su explicitud gráfica, que aún hoy sigue impactando, solo es igualada por la ambivalencia moral fruto del choque de fe entre el director William Friedkin y el guionista y autor de la novela original, William Peter Blatty. Del encuentro solo salieron secuencias para la historia y una forma de entender el espectáculo cinematográfico que marcó un antes y un después.

Puedes verla en Filmin y Movistar Plus+

Akira (1988)

La película que literalmente volvió la mirada de todo el mundo hacia Japón, desplegando un ataque sensorial nunca visto: violencia, acción, diseños espectaculares y una trama post-nuclear en un Neo-Tokyo futuro (¡2019!) rebosante de delincuencia. Tras un accidente, un joven conflictivo adquiere poderes psíquicos devastadores que lo conectan con experimentos gubernamentales secretos relacionados con "Akira", una fuerza misteriosa que destruyó la ciudad décadas atrás. Pero la acción no lo es todo: tenemos aquí una laberíntica alegoría sobre el poder, la corrupción y los traumas de la guerra, asentando las bases de lo que será la narrativa cyberpunk.

Puedes verla en Movistar Plus+ y Prime Video

Cantando bajo la lluvia (1952)

Seamos honestos: 'Cantando bajo la lluvia' está siempre en las listas de las mejores películas de la historia, y hemos rebuscado entre muchos otros musicales, conocidos y no tan conocidos, buscando alguna para sustituirla, pero es que... no hay nada como 'Cantando bajo la lluvia'. Su elemento meta (ambientada en el salto del mudo al sonoro), sus increíbles números y canciones, sus subtramas tronchantes, su valor icónico... nos quedamos siempre con 'Cantando bajo la lluvia'. Eso sí, no dejes a un lado al resto: los musicales (West Side Story, All That Jazz, Las zapatillas rojas, El fantasma del Paraíso, Hedwig and the Angry Inch...) son El Género y hay mucho donde elegir.

Puedes verla en Movistar Plus+ y Filmin

Alien (1979)

Tiene todo el sentido del mundo que a estas alturas sigamos viendo brotar como setas secuelas de 'Alien', y que durante años su lore se haya expandido con infinidad de cómics, juegos y obras derivadas: Ridley Scott logró crear un mundo absolutamente fascinante del que explicaba muy poco, solo lo suficiente para cosquillear nuestra imaginación como pocas películas han conseguido (la Corporación malvada, las relaciones entre personajes, la presencia del androide, el mundo alienígena, el space jockey, el mismo origen de los aliens...) Con un punto de partida de puritita serie Z, 'Alien' demostró que no hay mimbres lo suficientemente cochambrosos: solo hay que saber manejarlos.

Puedes verla en Disney+ y en Movistar Plus+

Psicosis (1960)

Otro autor, Alfred Hitchcock, del que sobran presentaciones y de quien es muy complicado escoger un solo clásico (nuestro consejo: pásate por Filmin, tienen casi medio centenar de sus películas, y date un atracón sin ningún tipo de reparos). Tenemos debilidad aquí por 'Psicosis', una película cuya principal prueba de grandeza es que todos sabemos qué secreto oculta su argumento, cuál es el giro a los veinte minutos de metraje, y sin embargo, no ha perdido nada de su fuerza. Una puesta en escena meticulosísima, varias secuencias icónicas, interpretaciones inmortales de Anthony Perkins y Janet Leigh... absolutamente perfecta.

Puedes verla en Filmin

Toy Story 3 (2010)

Complicado escoger una sola película de Pixar (esta ha competido duramente con 'Wall-E'), pero nos quedamos con la ambigüedad y los toques siniestros de esta epopeya juguetera que en un mundo perfecto y sin franquicias habría dado carpetazo ideal a las peripecias de Buzz, Woody y sus amigos. El trauma del abandono de Andy, que se va a la universidad y abandona sus juguetes se suma a una inesperada pesadilla carcelaria con múltiples giros y con una metáfora final sobre la inevitabilidad de la muerte que no te esperas en una película de este tipo. Mucho más allá de un mero entretrenimiento familiar, pero ojo, tan divertida y sustanciosa como (casi) siempre con Pixar.

Puedes verla en Disney+

Sed de mal (1958)

'Ciudadano Kane' es la cita ineludible de Orson Welles con las listas de las mejores películas de la historia, pero nosotros preferimos quedarnos con esta cima total del cine negro, ambientada en una ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos. Corrupción, deseos soliviantados y traiciones de todo tipo con la historia de un agente de narcóticos mexicano (Charlton Heston), que colabora con un corrupto jefe de policía (el propio Welles) investigando el estallido misterioso de una bomba. Pronto esa relación se convertirá en un enfrentamiento feroz. Merecidamente famosa por su épico plano secuencia inicial, pero también por su atmósfera opresiva y sudorosa.

Puedes verla en Filmin

Matrix (1999)

La estima que todos los aficionados tenemos a Matrix viene, posiblemente, de que desde el mismo día de su estreno estraba claro que era una película que lo iba a cambiar absolutamente todo. Su planteamiento, cómo visualizaba las secuencias de acción, su impacto en zonas tan aparentemente alejadas del cine de género como la moda o la filosofía... un auténtico terremoto cuya ola expansiva aún estamos viviendo, cuyo mensaje es más valioso que nunca y que desató una serie de secuelas que, hasta en el peor de los casos, no están nada mal.

Death Proof (2007)

Aquí hemos venido a jugar y por eso no tenemos ningún problema en escoger 'Death Proof' de entre todas las películas de Tarantino. Ni 'Reservoir Dogs' ni 'Pulp Fiction': este homenaje casi experimental por momentos a las sexploitation de Russ Meyer tiene las mejores secuencias de acción motorizada de todo el cine del autor de 'Malditos bastardos' y un reparto alucinante. Además, fue uno de los pocos pinchazos comerciales en la carrera del director, además de formar parte de ese maravilloso proyecto bicéfalo que fue 'Grindhouse', cuya influencia aún no se ha disipado del todo. Por todo ello, arriba 'Death Proof', a codearse con los clásicos.

Puedes verla en Lionsgate+

Taxi Driver (1976)

No es que Martin Scorsese no haya dirigido películas de calidad comparable a esta ('Uno de los nuestros' ha quedado fuera de la lista en el último momento), es que pocas veces ha alcanzado la demoledora intensidad de esta película asfixiante y desoladora, retrato inigualable de la soledad urbana y de las psiques desquiciadas a las que conduce el aislamiento y la incomprensión. Travis Brickle es el villano definitivo de nuestros tiempos, como lo era en los setenta: sin motivación, sin futuro, sin redención. Todo humanidad.

Puedes verla en Movistar Plus+

Una de esas películas, como 'Atrapado en el tiempo', cuya aparente sencillez y falta de pretensiones no le han impedido convertirse en iconos absolutos de la cultura popular, hasta el punto que sus resortes narrativos ya forman parte del acervo universal y de la historia del cine. En clave de drama romántico, Michel Gondry y Charlie Kaufman plantean un punto de partida de ciencia ficción (un tratamiento médico que borra todos los recuerdos de una relación amorosa fracasada) para hilar una honda reflexión sobre la memoria y su papel en las relaciones románticas. Merecidísimo Oscar al Mejor guion.

Puedes verla en Filmin

Amanece, que no es poco (1989)

Si hay que aguantar el despropósito de ver que películas como 'Mar adentro' figuren en las listas de las mejores de la historia del cine español, nosotros no nos vamos a resistir a poner esta absoluta cima del humor manchego en el altar que le corresponde. Un reparto coral y soberbio, un argumento que no tiene la menor importancia porque es solo una excusa (la llegada a un pueblo de un joven ingeniero español y su padre, que le ha comprado una moto con sidecar para compensarlo por haber matado a su madre) y una avalancha de gags y, sobre todo, juegos lingüísticos -cimas del absurdismo español- que parodian los tópicos de la España profunda con un fondo tierno inigualable.

Puedes verla en Netflix, Movistar Plus+ o FlixOlé

La cosa (1982)

Una película absolutamente rotunda en su total perfección: la atmósfera, el guión, los actores, los efectos especiales, la banda sonora, la total falta de compromiso con las modas del momento... un islote de devoción por el horror puro que se salda con la mejor película de su autor (que no es poco, viniendo del director de 'La noche de Halloween') y que por desgracia supuso un monumental fracaso de taquilla en su momento, y obligó a a John Carpenter a retirarse definitivamente al ghetto de la serie B. Si hubiera tenido la aceptación de público y crítica que merecía posiblemente habríamos vivido un cine muy distinto en los ochenta.

Puedes verla en Filmin

Rashomon (1950)

Un clásico total de Akira Kurosawa a la altura de 'Los siete samuráis', 'Yojimbo' o 'Trono de sangre', pero rescatamos este por su implacable modernidad: es una revolucionaria exploración de la subjetividad de la verdad, que presenta cuatro versiones contradictorias del mismo crimen, el asesinato de un samurái y la violación de su esposa en un bosque. Con los testimonios del criminal, la mujer, el espíritu del samurái muerto (a través de un médium) y un testigo, Kurosawa construye un puzle narrativo que cuestiona la misma textura de la realidad y la memoria, rondando a veces los códigos del cine negro, pese a ser una película con ambientación feudal.

Puedes verla en Filmin y Prime Video

Oldboy (2003)

La película que sirvió de avanzadilla en festivales y pases de madrugada de la invasión coreana que estaba por venir, y que ahora es el pan nuestro de cada día con decenas de series en Netflix o películas que arrasan en los Oscar como 'Parásitos'. 'Oldboy', sin embargo, sigue conservando una perturbadora extrañeza artie que hace que siga siendo una experiencia desconcertante: estamos ante un thriller psicológico protagonizado por un hombre que tras ser misteriosamente secuestrado y encarcelado durante 15 años en una habitación sin más explicaciones es liberado repentinamente, y debe descubrir quién lo encerró y por qué. Un ensayo sobre la venganza y la violencia con un giro final absolutamente demoledor.

Puedes verla en Acontra+

Tiburón (1975)

Spielberg podría aparecer varias veces en esta lista, tanto en su labor como director como en la de productor. Su impacto en el cine comercial de los 80 es absolutamente incomparable al de cualquier otro nombre de la época, y aún así su mejor película es su primer gran éxito: un thriller de horror veraniego que marcó para siempre el género de las películas de monstruos. Dejando bien claro que para que nos interese el terror nos tienen que interesar las (potenciales) víctimas, con una planificación del suspense y un trramo final abhsolutamente antológico, 'Tiburón¡ se cargó el Hollywood alternativo de los setenta y empezó a dar forma al que conocemos ahora. A pesar de semejante pecado, la película es increíble.

Puedes verla en Netflix, Movistar Plus+ y Filmin

Spider-Man: Un nuevo universo (2018)

Queríamos deslizar algo de superhéroes en esta lista: al fin y al cabo, son el mainstream por excelencia. Pero... ¿alguna merece estar en esta lista de lo más y lo mejor? Habrá quien mencione 'Endgame' o las películas del Caballero Oscuro de Nolan, pero no lo vemos así: ¿cuántas películas actuales pueden rivalizar con 'Superman' de Donner? Solo encontramos una: esta sensacional propuesta animada que no solo recupera la vibrante energía del mejor Spider-Man adolescente sino que trae una propuesta estética que le da mucha ventaja sobre sus contrapartidas en imagen real. Auténtico cine superheroico para el siglo XXI.

Puedes verla en Movistar Plus+ y Max

Terminator (1984)

No vamos a entrar aquí en la muy estéril discusión de si es mejor Terminator o Terminator 2. Por aquí preferimos la primera entrega por la concisión de su argumento, su robot asesino que va en línea recta literal para conseguir su objetivo, algo tremendamente gracioso (y aterrador) si lo comparamos con lo que hacen ahora las inteligencias artigiciales. Agarrando elementos de la Westworld original y de decenas de relatyos pulp de robots fuera de contriol, Cameron redondeó el conjunto con una visión para lo icónico de Schwarzenegger que sñi, es menos esopectacular que su secuela, pero que ofgrece un momento inolvidable cada dos planos.

Puedes verla en Filmin

Mad Max: Furia en la carretera (2015)

George Miller inventó el género del post-apocalipsis sobre ruedas, generando no solo una trilogía inicial que mantenía una relativa continuidad entre sí, sino todo un maremágnum de imitadores que fueron perfilando una estética y unos argumentos que configuraron "el fin del mundo" tal y como lo conocemos hoy. Lo que nadie esperaba era que, décadas después, reformulara su creación con una película que la superara en todo, que matizara su mitología y que estuviera cerca de ser, quizás, la mejor película de acción jamás rodada. Llena de carisma e inventiva, 'Furia en la carretera' es más que una secuela: es la madre de todos los holocaustos.

Puedes verla en Netflix, Prime Video y Max

¿Quién engañó a Roger Rabbit? (1988)

¿Cómo es posible que una película rodada en 1988 sea técnicamente superior a todo lo que ha venido después? La unión de dos genios (hay quien diría "psicópatas") del perfeccionismo, como el director Robert Zemeckis y el animador Richard Williams, tuvo la culpa. Y el resultado es absolutamente mágico: la idea de usar los resortes de la novela negra para contar una historia con trazas de distopía romántica sobre la colisión entre el mundo de la animación y el de imagen real es increíblemente acertada. Y la plasmación de ese concepto en pantalla, perfecto y sin fisuras. Otra película a la que no se le puede poner ni la más mínima pega. Todo es demoledoramente brillante aquí.

Puedes verla en Disney+

