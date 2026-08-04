Netflix no hace nuevas series a la altura de los clásicos, así que tira de clásicos: 'The Walking Dead' le ha costado 500 millones

Que Netflix se gaste una fortuna en licenciar 'The Walking Dead' no es ninguna sorpresa: ahora mismo su catálogo se nutre tanto de novedades y superproducciones de reciente cuño como de semiclásicos de la televisión. No significa, para nada, que esté claudicando de su trono como principal plataforma de streaming. Es que sabe que el título se revalida con novedades atractivas pero también con series que todo el mundo adora.

La chicha. AMC Global Media ha anunciado junto a sus resultados del segundo trimestre que ha vendido a Netflix los derechos de streaming co-exclusivos de todo el universo de 'The Walking Dead': siete series, 371 episodios en total, por un total de 500 millones de dólares. El acuerdo cubre la serie 'The Walking Dead' original y sus seis spin-offs: 'Fear the Walking Dead', 'Daryl Dixon', 'Dead City', 'The Ones Who Live', 'World Beyond' y 'Tales of the Walking Dead'.

Lo curioso es que ni siquiera es una gran novedad para Netflix. La serie original, de 2010, suma 11 temporadas y 177 episodios, y Netflix la tiene en catálogo casi desde su estreno. En Estados Unidos, por ejemplo, desde 2011. Y en España está disponible también entera (además de en otras como Prime Video, Disney+, HBO Max, Movistar Plus y, por supuesto, AMC+). Netflix pagará por la franquicia unos 25 millones de dólares en lo que queda de 2026, unos 100 millones al año entre 2027 y 2030, y liquidará el resto en 2031, cuando expire la licencia y los derechos vuelvan a manos de AMC.

La letra pequeña. Según confirmó la propia AMC, AMC+ mantendrá en exclusiva cualquier temporada o spin-off nuevo antes de que llegue a Netflix, y también aclaró que el mercado español entra en el acuerdo pese a que el comunicado original solo mencionaba Reino Unido, Italia, Australia y Nueva Zelanda. No es la primera vez que ambas empresas hacen tratos de licencias: Netflix y AMC ya compartían un acuerdo de distribución para otros programas de la plataforma. Como ya comentamos en su momento, la guerra del streaming lleva tiempo apagándose a medida que el contenido ajeno deja de ser tabú.

No todos los números buenos. Mientras se negociaba este contrato, el negocio de licencias de AMC atravesaba uno de sus peores trimestres recientes. Los ingresos por licencia de contenido cayeron un 34%, hasta 56 millones de dólares, por el calendario de entregas del periodo, y el beneficio operativo ajustado de la división doméstica se desplomó un 52%, hasta 61 millones, de acuerdo con su propio informe. Los ingresos totales bajaron un 9%, hasta 547 millones.

Lo único que sube con fuerza en ese mismo informe es el streaming propio de la casa: 180 millones de dólares de beneficios, un 6% más que el año anterior, ya por encima de un tercio de los ingresos domésticos de la compañía. Estos pagos escalonados de Netflix por 'The Walking Dead' también vienen muy bien a la compañía: retener la serie entera en AMC+ unos meses antes de cederla a Netflix también sirve para inflar las propias cifras de streaming de la casa antes de soltar la gallina de los huevos de oro.

Comprar series old school. Netflix no compra 'The Walking Dead' por comprar. Por ejemplo, en mayo, Nielsen atribuyó parte del crecimiento mensual de la plataforma a 'La Brea', una serie ajena (eso en Estados Unidos, aquí siempre se ha visto en HBO Max) que sumó más de 4.000 millones de minutos de visionado ese mes, por delante de buena parte del catálogo original de Netflix. Para detectar precedentes del fenómeno nos podemos remontar a 2023, cuando 'Suits' se convirtió en la serie más vista de la plataforma sin apenas publicidad por delante de estrenos como 'One Piece'. Lo hemos visto también con 'Breaking Bad', 'Sexo en Nueva York' (y la propia 'The Walking Dead'), y por eso Netflix no deja de comprar series como 'The Office' o 'Friends', buscando cabeceras que puedan disfrutar de una segunda vida gloriosa.

La otra cara de la moneda. Mientras tanto, las series de Netflix pierden audiencia de una temporada a otra de forma sistemática, aunque su propio informe del primer semestre de 2026 pone sobre la mesa un fenómeno inverso y paralelo: cada estreno nuevo empuja a los espectadores hacia las temporadas viejas. El regreso de 'Bridgerton' casi triplicó el visionado de todas sus temporadas anteriores, y 'One Piece' sumó 69 millones de visionados que en parte fueron a parar a la primera temporada. Y para redondear esas cifras que dejan claro que buena parte del público prefiere un pasado satisfactorio que un presente a medio gas se recurre a series que están "muertas". Pero que aún andan perfectamente.

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