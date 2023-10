'One Piece' ha hecho mucho ruido, pero la serie más vista de Netflix es una de hace años apenas promocionada

No siempre la serie de la que más se habla en redes sociales o es la más publicitada por las plataformas es la más vista. Nielsen ha hecho público el top de lo más visto en la primera semana del mes de septiembre en las plataformas de streaming, y aunque los resultados coinciden a grandes rasgos con las previsiones, también hay sorpresas. Por ejemplo: 'One Piece' de Netflix no ha sido la reina absoluta de las audiencias.

Solo una semana después de su estreno, Netflix ya podía cantar victoria con las cifras de su serie más ambiciosa en mucho tiempo: Según Nielsen, llegó a sumar 1.310 millones de minutos de visionado en Estados Unidos. En España, la serie quedó no obstante segunda en el top de Netflix, adelantada por la que fue a su vez segunda a nivel global, '¿Quién es Erin Carter?'.

Nielsen ha reportado los resultados de sus estudios para esa semana, y aunque lo que reflejan data de hace ya un mes (final de agosto y arranque de septiembre, cuando se estrenó 'One Piece'), son interesantes para contrastar con lo que contó Netflix en su momento (para empezar, la plataforma dio cifras sensiblemente más altas). Según los datos que recoge Nielsen de forma independiente y con sus propios métodos, el drama de abogados 'Suits', también en Netflix, superó a 'One Piece', con 2.450 millones de minutos en esa semana. Llevaba 11 semanas entre lo más visto de la plataforma.

¿Dónde radica el secretos de esta disparidad en los datos? Sencillo: 'Suits' en Estados Unidos se emite no solo en Netflix, sino también en Peacock, la plataforma de Universal (en España, por ejemplo, solo se emite en Netflix), por lo que los datos de Netflix para esa serie forzosamente tenían que ser más bajos. Pero además, es una serie no producida por Netflix y que empezó a emitirse en 2011. El secreto de su renovado éxito en 2023 no está claro, pero no se trata de un tanto exclusivo para Netflix, como por ejemplo sí puede serlo la llegada de series de HBO a la plataforma.

Lo que debería quedar claro con estos datos es que lo más comentado no siempre es lo más visto (las excelentes cifras que en España arrojan series que antes han pasado por la televisión tradicional, como 'Aquí no hay quien viva', son buena prueba de ello). Por eso, la pasada semana se comentaba que, aunque la huelga de guionistas se ha saldado con éxito para los trabajadores, no deja de ser una pena que entre sus reivindicaciones no se haya conseguido el que las plataformas de streaming hagan públicas y de forma clara y contrastada sus cifras de audiencia.

Entre otros datos que ha dado Nielsen en esta tanda de cifras destaca la entrada entre lo más visto de la nueva temporada de 'La rueda del tiempo' de Prime Video, una serie de la que se habla poco fuera de círculos de aficionados al fantástico pero que supone un consistente éxito para la plataforma. Y también la caída en su segunda semana de 'Ahsoka', que pasó de 829 millones de espectadores en su semana de estreno a 487 millones en la semana siguiente.

Cabecera: Netflix

