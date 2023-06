La guerra del streaming da un vuelco: Netflix va a empezar a emitir las series que HBO no quiere

Aunque a primera vista las plataformas de streaming sean compartimentos estancos llenos de exclusivas que solo se pueden ver en los respectivos servicios dueños de cada película o serie, la cosa no es tan estricta. A una gran cantidad de películas y series se puede acceder desde múltiples plataformas. Por ejemplo, 'Spider-Man Homecoming' está disponible en Prime Video, Disney`y Movistar Plus+. Así que exclusividades las justas. Y la situación está a punto de dar un nuevo vuelco.

El catálogo se vende. Como sabemos, el catálogo de Warner lleva unos meses sufriendo turbulencias. HBO Max empezó hace unos meses a eliminar series y películas de su catálogo para reducir gastos, entre otras cosas, en regalías que debían abonar a ls creadores. Algunas series muy conocidas como 'Westworld' y otras secundarias como 'The Nevers', 'Love Life', 'Minx', además de buena parte de la sección de animación y 200 episodios de 'Barrio Sésamo' desaparecieron de la plataforma.

... pero no desaparece. 'Westworld', quizás la más popular de todas estas series desaparecidas del catálogo de HBO, ha encontrado una segunda vida en plataformas como Tubi y Roku. La primera, por ejemplo, lanzó 14 canales de vídeo bajo demanda gratuitos con contenido de Warner Bros. Discovery, y 'Westworld', se vería en uno de ellos, junto a otras series como 'Raised by Wolves' o 'The Nevers'. Es decir, Warner puede hacer desaparecer de su catálogo de HBO las series, pero está claro que quiere seguir dejando que se exhiban.

Directas a Netflix. En esta línea, Deadline cuenta que HBO está vendiendo algunos de los títulos de su catálgo a su rival Netflix. Es un paso más allá de cederlas a plataformas gratuitas lineales que se sustentan con publicidad, ya que sería la primera vez en Estados Unidos en la última década que series de HBO se ven en una plataforma de video on demand rival. La primera de las series que va a hacer este recorrido es la comedia de Issa Rae 'Insecure' (que en España sigue disponible en su integridad en HBO Max), que finalizó en diciembre de 2021.

Y habrá más. Según Deadline, 'Insecure' es solo la primera, en una decisión que al parecer no todos los directivos de HBO aprobaban, porque saben que es una liberalización de su catálogo que puede entenderse como un arrodillarse frente a rivales más poderosos. No es una cesión en exclusiva, en cualquier caso, ya que 'Insecure' seguirá viéndose en Max. La serie tendrá dos hogares.

Precedentes en el cable. Aunque Netflix sienta un precedente único por el momento que se vive en la industria del streaming, HBO también había vendido en el pasado series a otras plataformas, en los tiempos del cable. 'Insecure', de hecho, ya se vio a principios de año en el canal de cable OWN. Hace más de una década, HBO vendió series como 'Sexo en Nueva York' a TBS, 'Larry David' a TV Guide Channel, 'Entourage' a Spike y 'Los Soprano' a A&E, pero fueron casos puntuales y en una industria televisiva muy distinta a la actual.

Un paso pequeño para Insecure... Está claro por qué los ejecutivos de HBO (parte de ellos al menos) no ven con buenos ojos esta venta: es una cesión de contenido a una plataforma que hasta hace poco no solo era la competencia. Es que directamente había una animosidad beligerante entre ambas, con acusaciones cruzadas de estar destrozando la industria del audiovisual. Si este primer paso se queda en algo más que un intercambio puntual de contenidos habrá que verlo, pero si abre una vía de entendimiento habitual podríamos estar ante uno de los mayores cambios que han vivido las plataformas en su aún muy corta vida.

