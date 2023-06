El contenido de las plataformas no va a estar ahí para siempre: lo estamos descubriendo por las malas

Las plataformas de streaming han acabado tocando de muerte al formato físico. ¿O no? Aunque llevamos hablando del declive del mercado de DVD y Blu-Ray desde incluso antes de la llegada de plataformas como Disney+ o HBO Max, lo cierto es que las películas en disco se resisten a desaparecer, y aún suponen una sección importante de la trayectoria comercial de una película.

Como tantas veces se ha dicho, el mercado del vídeo doméstico ha acabado transformándose a imagen y semejanza del vinilo. Ha dejado de ser un medio de consumo masivo para convertirse en reducto de coleccionistas, fans, estudiosos y devotos de lo físico. Los espectadores que ven películas en el móvil no son el obvio objetivo de los fabricantes de Blu-Ray. Pero el hecho de que mientras se contrae el mercado de DVD los Blu-Ray UHD, es de decir, los de alta definición, crezcan un 20% deja bien claro quién los está comprando.

Sin embargo, hay otro cliente habitual del formato físico que no es el devoto que compra doce ediciones de 'Endgame' en lata de aluminio que forman la cara del Capitán América. Se trata del archivista que ve en el formato físico una forma de conservar películas extrañas, rarezas y clásicos de los que no llegan a Netflix. Hay una intención preservadora en ciertos coleccionistas de películas en formato físico, que saben que siempre van a tener a mano 'El imperio contraataca', pero... ¿que pasa con 'La invasión de los granjeros sangrientos'? ¿Es que nadie piensa en los rednecks druidas?

A más plataformas, menos películas

Este punto de vista se está acentuando de un tiempo a esta parte, con las plataformas borrando buena parte de su catálogo (y no precisamente las esquinas más oscuras) por motivos económicos. Básicamente, ahorrar en el pago de impuestos y en los royalties a creadores. Empezó HBO Max fulminando 'Westworld' y otras series menos conocidas como 'The Nevers', la antología romántica 'Love Life', la historia de una publicación erótica para mujeres en los setenta 'Minx' y la comedia familiar ambientada en el Miami latino de los ochenta 'Gordita Chronicles'.

Todos ellos son productos medianos, casi ninguno está entre los hits de la plataforma, pero existen y, posiblemente, tengan su público. Pero sin haber sido editados en formato físico en muchos casos, estamos ante poco menos que una condena a la extinción. Otro ejemplo básico, también salido de las eliminaciones del catálogo de HBO: desaparecieron más de 200 episodios de 'Barrio Sésamo'. Un hecho posiblemente anecdótico para el espectador medio, pero un auténtico desastre para aquellos interesados en la historia del medio, del que el programa creado por Jim Henson conforma un pilar fundamental.

La sensación fue similar con la purga que sufrió el contenido de Disney+. Llamó la atención especialmente la retirada de una serie tan reciente como 'Willow', por mucho que fuera un fracaso de audiencia, pero hay más: la serie Marvel 'Runaways' se va, así como la biografía de los Sex Pistols 'Pistol' o la ciencia ficción juvenil de 'Motherland'. De nuevo, no son esenciales para la plataforma, pero sorprende por lo reciente que era su incorporación.

Hay un elemento extra en la ecuación, y es que las plataformas de streaming no son precisamente el mejor sitio para ver una película con la calidad que nos permiten los dispositivos actuales. Por eso, contaba el norteamericano Digital Entertainment Group (DEG) en su informe relativo a 2022, pese a la caída de ventas en el formato doméstico, el formato 4K UHD se había disparado un 20%, lo que demuestra que los espectadores quieren ver películas con buena calidad, sencillamente las plataformas no lo ofrecen.

Se acaban los recursos

Hace unas semanas recibimos la noticia de que RARBG cerraba sus puertas. Se trataba de uno de los trackers de torrents más importantes, después del cierre de The Pirate Bay por efectos del COVID (algunos miembros del equipo murieron en la pandemia), por la guerra de Ucrania, porque entre los gestores del servicio había tanto rusos como ucranianos y por los costes del servicio, que se han disparado por la inflación. Como explicaban en TorrentFreak, RARBG había sido también una fuente estable de contenidos, pero sus creadores han acabado decidiendo abandonar el proyecto.

Resulta significativo que sitios que en su día fueron demonizados por la industria del entretenimiento como las aplicaciones que asesinarían el audiovisual se hayan convertido en últimos reductos de las producciones que se resisten a entrar en el mainstream. Viejos conocidos de los "piratas" de hace más de una década, como Soulseek, eMule o Napster son ahora fiables repositorios P2P de cine de culto, hip hop underground, punk extremo y cortometrajes experimentales.

Además, de un tiempo a esta parte, los repositorios de descargas no autorizadas se habían convertido en el lugar al que acudir para ver series y películas como esas que salen por la puerta de atrás de las plataformas. Por ejemplo: la mayoría de las películas de animación de héroes DC (con excepciones como las producciones de LEGO) han desaparecido de HBO Max. Los abundantes largometrajes de Batman, Superman o la Justice Legue que adaptaban sus cómics más míticos ya no están en la plataforma, y el DVD es el único recurso para llegar hasta ellas, a veces en contra de los propios intereses de las productoras ('Justice League Flashpoint Paradox' sería más que vendible como complemento de la nueva película de 'The Flash'). El DVD... y las descargas al margen de la disposición que dan los dueños.

Ya no se trata de una cuestión de accesibilidad económica a las plataformas, o de la siempre polémica cuestión de cómo las dueñas de los derechos cobran a los usuarios una y otra vez por el mismo contenido. Es más bien que ni siquiera eso rinde económicamente, y para ahorrar tasas, impuestos y regalías a los creadores, prefieren borrar del mapa sus productos. En esta tormenta perfecta a la que se suma la caída, como fichas de dominó, de las plataformas P2P y el mercado de los formatos físicos, aquellos usuarios preocupados por tener una vía de acceso a sus películas y series favoritas se encuentran en la paradójica situación de que es más complicado que nunca acceder a lo que les interesa. Justo en la época en la que parecía que justo ese tema estaba solucionado.

