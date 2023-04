Es oficial: Warner anuncia su nueva plataforma, Max, con la que pretende dominar el mercado del streaming

Cuando en abril del año pasado se anunció la creación de Warner Bros. Discovery producto de la unión entre los gigantes del contenido estadounidenses WarnerMedia y Discovery asumimos inmediatamente que llegarían grandes cambios. Estábamos frente a una compañía que tendría bajo su órbita a marcas tan importantes y diversas como HBO, HBO Max, TNT, CNN, Animal Planet, Discovery, TLC, entre otras.

Uno de los cambios que se avecinaba, y cuya idea venía circulando desde antes de que se concretara la mencionada unión empresarial, era la fusión entre HBO Max y Discovery+. Los servicios de streaming acabarían convirtiéndose en una única (y enorme) plataforma para competir directamente en un mercado dominado por Netflix y Disney+. El día ha llegado y este sustancial movimiento acaba de hacerse realidad.

Dile ‘Hola’ a Max, el nuevo servicio de streaming de Warner Bros. Discovery

“Queremos compartir historias con la mayor audiencia posible y tenemos una oportunidad de hacerlo aquí”, ha dicho el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, al presentar el nuevo servicio de streaming llamado Max. En este sentido, señala que se han convertido en el “creador de contenidos más grande y exitoso de la industria” cuya nueva propuesta unirá todo tipo de contenidos y estará disponible a partir del 23 de mayo en Estados Unidos. El aterrizaje en Europa se producirá a principios de 2024.

HBO seguirá manteniendo un papel primordial dentro de la plataforma, y por las imágenes del servicio que Warner ha mostrado (con un rediseño que acerca aún más a la plataforma al estilo mayoritario de Netflix, Disney+ y compañía), HBO existirá como categoría independiente. Allí permanecerá su prestigiosa programación, al margen del enfoque más familiar y accesible que tendrá Max en su conjunto.





El nuevo servicio promete una elevada cantidad de horas de contenido cada mes, que llegará en forma de nuevas series, películas, programas de televisión, documentales y especiales. Una de las grandes preguntas que surge después del anuncio es la de qué sucederá con los precios. La compañía ha desvelado los datos para el mercado estadounidense. Según estos datos, vemos que el servicio llegará con tres planes diferentes, con anuncios y sin anuncios.

Max Ad-Lite (9,99 dólares al mes o 99,99 dólares al año): reproducción en dos dispositivos en simultáneo, anuncios, resolución HD de 1080p, sin posibilidad de descargar contenidos para ver sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1.

(9,99 dólares al mes o 99,99 dólares al año): reproducción en dos dispositivos en simultáneo, anuncios, resolución HD de 1080p, sin posibilidad de descargar contenidos para ver sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1. Max Ad Free (15,99 dólares al mes o 149,99 dólares al año): reproducción en dos dispositivos en simultáneo, sin anuncios, 1080p HD, hasta 30 descargas para reproducir sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1.

(15,99 dólares al mes o 149,99 dólares al año): reproducción en dos dispositivos en simultáneo, sin anuncios, 1080p HD, hasta 30 descargas para reproducir sin conexión, calidad de sonido envolvente 5.1. Max Ultimate Ad Free (19,99 dólares al mes o 199,99 dólares al año): reproducción en cuatro dispositivos en simultáneo, sin anuncios, resolución Ultra HD de hasta 4K, 100 descargas para reproducir sin conexión, calidad de sonido Dolby Atmos.

Un punto que no pasa desapercibido es que no todos los planes tendrán el mismo catálogo de contenidos. Este movimiento, que ya hemos visto con Netflix, también se refleja en la nueva propuesta. El plan Max Ultimate Ad Free será el más completo, y tendrá a franquicias como 'Juego de Tronos', 'The Last of Us', 'Harry Potter' y 'El Señor de los Anillos' junto a todas las películas de Warner Bros. Discovery que fueron estrenadas este año y las que llegarán en el futuro.

Producto de este cambio, la compañía se ha hecho con el dominio max.com, que será la puerta de entrada al nuevo servicio. De momento, no obstante, todavía quedan algunas dudas sobre la mesa. Por ejemplo, cuál será el precio del servicio fuera de Estados Unidos, aunque de momento allí todos los usuarios de HBO Max se migrarán automáticamente a Max, con el mismo usuario, contraseña y precio. Toca esperar para conocer todos los detalles sobre la plataforma. En Xataka, como venimos haciendo, seguiremos cubriendo todas las novedades.

Imágenes: Warner Bros. Discovery.

