'The Last of Us', temporada 2: todo lo que sabemos del regreso de la adaptación de HBO del éxito de Playstation

A la altura de la emisión de su segundo capítulo, y gracias a la extraordinaria recepción de su arranque, HBO anunció que habría segunda temporada de 'The Last of Us'. La serie postapocalíptica protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey confirmaba así que se cumplirían las perspectivas de los creadores de la misma de adaptar también el segundo videojuego de Naughty Dog.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'The Last of Us' en HBO?

De momento no hay fecha concreta para el estreno, pero las estimaciones más optimistas hablan de finales de 2024 o principios de 2025, ya que aún no ha empezado el rodaje de esta segunda tanda. Tengamos en cuenta que, como 'La Casa del Dragón', no estamos ante una serie sencilla de producir: la primera temporada se comenzó a rodar en julio de 2021, pero no estuvo a punto de estreno hasta dos años y medio después.

¿Hay tráiler de la segunda temporada?

Ni tráiler, ni imágenes ni carteles. De momento, toca esperar.

¿De qué va la segunda temporada?

Si atendemos a la lógica y a las propias palabras de los responsables de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, después de haber visto adaptado el primer juego en su integridad, seguiremos de forma más o menos fiel la historia del segundo. Cinco años después de lo que hemos visto en este primer año, la relación entre Ellie y Joel se ve deteriorada. Sin entrar en spoilers, presenciaremos un suceso trágico y un importante personaje, Abby, entrará en la serie. Por el momento, no se sabe hasta qué punto la segunda temporada será fiel a la secuela original.

¿Quién aparecerá en la serie?

Aún no ha habido confirmaciones sobre el reparto, más allá de la garantía de Mazin y Druckmann de que volveremos a ver a Bella Ramsey, que repetirá como Ellie. Está prácticamente garantizado que regresarán Pedro Pascal dando vida a Joel, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. A Dina, que adquiere importancia en la segunda temporada y aparecía fugazmente en la primera, la interpretó Paolina Van Kleef. La gran duda, indiscutiblemente, es quién interpretará a Abby.

¿Cuántas temporadas quedan de 'The Last of Us'?

Bazin ya ha dejado claro que quiere darle un final definido y concreto a la serie, y no estirarla de forma indefinida. Del mismo modo, también ha dicho que posiblemente no puedan adaptar el segundo juego en una sola temporada, así que posiblemente (y teniendo en cuenta que con un año han tenido bastante para el primer juego) tengamos un total de tres temporadas.

Cabecera: HBO

En Xataka | 'Pedro Pascal huyendo con un niño mágico': un juego de rol hiperbreve que adapta el tema de fantasía de moda