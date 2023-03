'The Last of Us' quiere ser también la última trinchera frente a la presión de los fans: Bella Ramsey se queda

Su elección para dar vida a uno de los personajes femeninos más queridos de la historia reciente de los videojuegos fue recibida con cierto desdén. Mientras que Pedro Pascal fue entendido como una perfecta elección para dar vida a Joel, la presencia de Bella Ramsey, físicamente muy distinta a la Ellie de los videojuegos, se topó de primeras con el rechazo de los fans. Y no precisamente porque Bella Ramsey tuviera algo que demostrar como actriz: su trabajo en 'Juego de Tronos' le había hecho brillar como revelación en un reparto lleno de estrellas.

Finalmente, y tras haber contemplado su trabajo durante toda la primera temporada de 'The Last of Us', la elección de Bella Ramsey se ha revelado como una de las mejores que han hecho Craig Mazin y Neil Druckmann para adaptar el juego en una serie que está llena de decisiones discutibles. Pero esta no lo es, y no hay más que remitirse a las apabullantes conclusiones de los capítulos 8 y 9, o al flashback que Ellie protagoniza en el capítulo 7 para comprobarlo.

Tal y como cuentan los creadores de la serie en 'Entertainment Weekly', algunos fans han pedido que, al estilo de 'La Casa del Dragón', y aprovechando el considerable salto temporal que media entre el primer y el segundo videojuego, Ramsey sea sustituida. Sin embargo, ellos se niegan. Druckmann afirma que "fue mágic que encontráramos a Ashley Johnson [la intérprete de Ellie en los juegos], y no puedo imaginar esa versión de Ellie siendo nadie más. Y entonces de alguna manera lo conseguimos de nuevo con Bella".

"El único motivo por el que consideraríamos coger a otra actriz en lugar de Bella es si ella dijera 'No quiero trabajar con vosotros más'", concluye. "E incluso entonces, no estamos seguros de que se lo concediéramos. Podríamos forzarla a volver para la temporada 2". Es decir, los creadores respaldan por completo la elección de la actriz y no hay posibilidad de cambio.

La lógica acompaña

Lo cierto es que, salvo la histeria con olor a cerrado de algunos fans, no hay motivos para la sustitución. Bella Ramsey tiene en este momento 19 años, que es exactamente la edad que tiene Ellie en 'The Last of Us Parte 2'. En todo caso habría dado problemas de caracterización en la primera temporada, donde el personaje tiene algunos años menos: pero no es nuevo ni problemático que un intérprete joven dé vida a un o una adolescente.

Y sobre todo, las adaptaciones son adaptaciones, y la serie de 'The Last of Us' es más una nueva visión de una historia ya contada que una traducción de la misma. En ese sentido, una Ellie con un físico distinto es irrelevante, y más si tenemos en cuenta los cambios que los guionistas quieren hacer en la segunda temporada. Según contaban Druckmann y Mazin a 'The Hollywood Reporter', el segundo juego será adaptado mediante más de una temporada y habrá abundantes cambios en la serie con respecto al original.

Desde ese punto de vista, tiene todo el sentido que Bella Ramsey siga desarrollando y haciendo crecer su visión de Ellie, que además se ha definido como un personaje algo más maduro, rebelde y conflictivo que el del videojuego, y que puede dar pie a una interesantísima Ellie de 19 años como lo era la de 'The Last of Us 2'. En cualquier caso, e independientemente de los obvios logros de Bella Ramsey como actriz, Druckmann y Mazin también tienen el compromiso de resistir ante las exigencias de los fans más intransigentes.

Porque está claro que quienes exigen un cambio de actriz para la segunda temporada son los mismos que se quejaban del peaje woke en el magnífico capítulo 3 o de la falta de acción en una serie que no va de eso. Druckman y Mazin resisten fieles a su actriz no solo porque han quedado lógicamente satisfechos con su trabajo, sino porque los review bombings y las amenazas virtuales no deberían arruinar ninguna visión creativa.

