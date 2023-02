El éxito de 'The Last of Us' es tan avasallador que ni los intentos de review bombing del capítulo tres pueden con ella

Estaba claro que el capítulo 3 de 'The Last of Us' iba a levantar ampollas entre los fans más suspicaces: su decisión de apartarse momentáneamente del viaje de Ellie y Joel y contar la historia de Bill y Frank, cambiando además lo que vimos en el juego, no iba a gustar. Primero, porque el destino de los dos hombres que se encuentran en el apocalipsis cambia radicalmente y en la serie brinda un rayo de esperanza donde en el juego era una pesimista nota al pie.

Pero sobre todo, porque hace explícito algo que en el juego estaba claro, pero en off: Bill y Frank vivieron una historia de amor. Así que las brigadas anti-woke se han levantado en armas, asegurando que ese no es su 'The Last of Us' (esa cuestión es indiscutible, hay que reconocerlo) y tomando medidas. Como la sociedad no parece que vaya a retroceder a corto plazo, estos críticos han optado por el viejo método del review bombing: votar en negativo en Google (o cualquier otro agregador de puntuaciones) para que las puntuaciones caigan.

Sin embargo, y aunque estas tácticas a menudo funcionan (que se lo pregunten a Pablo Motos), hay huesos muy duros de roer. 'The Last of Us' podría ser un buen ejemplo de cómo esas tácticas solo salen bien a medias cuando el recibimiento general que está teniendo la serie es positivo. Tengamos en cuenta, por una parte, que el odio que está recibiendo la serie procede de un solo capítulo: los otros dos han tenido un recibimiento mayoritariamente positivo, así que esa negatividad queda sepultada por unas impresiones en la otra dirección.

¿La prueba más clara de eso? Rotten Tomatoes, que no deja votar episodios sueltos a los espectadores, solo hacer una valoración general. Y claro, ahí tenemos esa soberbia nota de 96% de la crítica y 93% del público. En el polo opuesto tenemos a Metacritic, donde el episodio 3 sí ha sufrido una bajada considerable de nota: un 4'6 frente a sendos 8'6 que tenían los dos primeros episodios. Aunque no de forma tan grave, esa baja puntuación ha afectado a la general de la serie: 84 de la crítica frente a un más discreto 6,6 del público.

Un problema masculino

Como han detectado nuestros compañeros de Espinof, las puntuaciones de IMDB son las que arrojan un dato más clarificador sobre el tema, ya que dividen las puntuaciones en edades y género. Las puntuaciones de los dos primeros capítulos son homogéneas, pero 'Mucho, mucho tiempo' mantiene la buena acogida entre el público femenino (incluso subiendo la media al 9,5); el público masculino es el que baja al 8,1%. Se repite el fenómeno del incremento de votantes para estos capítulos (40.000 más que en los otros capítulos), lo que acentúa la impresión de fenómeno planificado por causas ajenas al voto espontáneo y poco valioso estadísticamente.

Sin embargo, y aquí tenemos la clave, aunque estas puntuaciones han afectado algo las impresiones generales de la serie, las puntuaciones generales en IMDB siguen brillando alto también aquí : un 9'3 en IMDB. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto, más allá de que ojalá no tuviéramos que hablar de parte del fandom como si de un grupo de párvulos se tratara?

La primera es que cuando un producto está teniendo una recepción sólida y positiva, el review bombing es una táctica que llama la atención sobre un punto ("¿por qué ese capítulo tiene una puntuación sensiblemente más baja que el resto?") pero que no elabora razones mucho más allá. 'The Last of Us' es una serie mayoritariamente elogiada por la crítica y el público: hablábamos con el arranque de la temporada de que posiblemente al público mayoritario que acude a HBO no le importe demasiado que la serie se parezca o no al videojuego. Pues lo mismo con esto: a ese 9'3 en IMDB no le afectan mucho las veleidades de un sector de los fans cuyas tácticas de castigo cada vez son más pólvora mojada.