HBO anuncia que 'The Last of Us' tendrá una segunda temporada: el buen impacto tiene recompensa

‘The Last of Us’, que es candidata a ser una de las mejores adaptaciones de videojuegos de 2023, acaba de conseguir una nueva temporada en HBO. Ha sido la propia plataforma de streaming la que este viernes ha dado a conocer la noticia a través de un comunicado.

La estupenda aceptación del público y las críticas positivas se han encargado de garantizar la continuidad de la serie producida por Craig Mazin y Neil Druckmann poco tiempo después de su estreno. De hecho, estamos en el segundo capítulo, y el tercero se estrenará el próximo lunes.

‘The Last of Us’, el estreno más grande de HBO después de ‘La casa del dragón’.

El éxito de ‘The Last of Us’ está siendo enorme, y las cifras lo confirman. La serie basada en el videojuego del mismo nombre que se desarrolla en un Estados Unidos atestado de infectados por el hongo Cordyceps se ha situado detrás de ‘La casa del Dragón’ a nivel de popularidad en HBO.

En la serie vemos país sumergido en una severa crisis después del origen de una pandemia. Nuestro protagonista, Joel, es contratado para llevar a un lugar aseguro a Ellie, una niña de 14 años. Pero salir de esa zona de cuarentena se convertirá en un enrome desafío en el que uno dependerá del otro para sobrevivir.

Desconocemos, de momento, cuándo se estrenará la segunda temporada de 'The Last of Us'. La primera temporada, que presenta un nuevo episodio cada lunes, tiene nueve capítulos. Empezó a emitirse el pasado 15 de enero y continuará desarrollándose en HBO hasta el 13 de marzo de 2023.

Los responsables de la obra, como señala nuestro editor de cine John Tones, han encontrado la fórmula adecuada para no caer en el aburrimiento con la línea argumental de los zombies. ‘The Last of Us’ mantiene un preciso equilibrio entre las dinámicas del videojuego y lo que aparece en la serie.

El buen impacto de este contenido no solo gira en torno a HBO. También ha repercutido en Twitter, donde ha sido tendencia en casi todas partes del mundo desde su estreno, y en las propias ventas del videojuego, invitando a los aficionados de las consolas a intentar sumergirse en la historia de primera mano.

Imágenes: Warner

En Xataka: El segundo episodio de 'The Last of Us' endereza los problemas del primero y adelanta por dónde llevará HBO su serie