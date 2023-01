La serie de ‘The Last of Us’ ha despertado un interés inaudito: las ventas del juego para PS4 y PS5 se han disparado

Una de las principales características de ‘The Last of Us’ es su gran fidelidad con respecto al videojuego original. Esta particularidad, precisamente, puede ser la responsable de que muchos jugadores que están viendo el hasta ahora exitoso trabajo de HBO quieran experimentar esta historia de primera mano en sus consolas.

Las cifras demuestran este fenómeno, al menos en el Reino Unido. De acuerdo a Games Industry, las ventas de ‘The Last of Us Part 1’, el remake para PS5 de la versión original lanzada en 2013, han aumentado un 238% la semana pasada, situándose dentro del top 20 de los títulos más vendidos en la nación insular.

El éxito de ‘The Last of Us’ va más allá de HBO

El impulso en las ventas provocado por la serie ha ido incluso más allá. La versión para PS4 del juego, The Last of Us Remastered, registró un aumento del 322% en sus ventas en el mismo período. Aunque, eso así, se situó en el puesto 32 de los juegos más vendidos, con títulos de gran éxito a la cabeza como ‘Fire Emblem Engage’ y 'FIFA 23'.

Si bien el segundo episodio acaba de llegar, las reacciones que estamos viendo de ‘The Last of Us’ giran principalmente en torno al primer episodio. Se trata de entrega inicial de carácter muy introductorio que ha cautivado a críticos y fans al presentar la historia del videojuego con una gran fidelidad a nivel visual y argumental.

Durante los nueve episodios que conforman la primera temporada de ‘The Last of Us’ veremos el trabajo de el creador del juego original. Neil Druckmann, ahora en el papel de coproductor y coguionista de la serie, promete ser una parte elemental para que la adaptación de HBO sea digna de elogios, estrategia que, de momento, parece estar funcionando.

En cuanto a la trama, todo arranca en 2003 en Estados Unidos, cuando el brote de un hongo Cordyceps mutante empieza a infectar a las personas, convirtiéndolas en huéspedes agresivos sin control de sí mismos. Años más tarde, en una civilización devastada, Joel es contratado para sacar a escondidas de una zona militar en cuarentena a Ellie, una chica de 14 años.

Lo que empieza como un desafío complejo, pero factible de superar, se convierte en un viaje brutal. Joel y Ellie deberán atravesar Estados Unidos esquivando hordas de infectados y todo tipo de amenazas. Los protagonistas contarán con los pocos recursos que puedan hallar en el camino y tendrán que depender el uno del otro para sobrevivir.

