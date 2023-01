Si el goteo semanal de 'The Last of Us' en HBO te sabe a poco, 'Melanie: The girl with all the gifts' es una gran versión alternativa

Esta producción británica que puedes ver en Filmin no es, en realidad, una adaptación del videojuego, sino una plasmación en imágenes reciente (2016) de un libro de 2014 de Mike Carey que tiene muchos puntos en común con el clásico moderno de Naughty Dog. Aunque el libro y el juego de 2013 se produjeron a la vez tienen sorprendentes puntos en común: van en direcciones distintas, pero son interesantes sus detalles argumentales coincidentes, como reflejo de una serie de temas que entonces estaban en el aire, hasta el punto de que viéramos casi a la vez un juego, un libro (y posterior película) que hablan de lo mismo.

En muy poco tiempo de juego, en 'The Last of Us' descubrimos que Ellie, la adolescente a la que Joel tiene que acompañar y proteger durante un peligroso viaje por un mundo apocalíptico, está infectada por el mismo hongo que convierte a los humanos en feroces monstruos sin mente. Sin embargo, Ellie no muestra síntomas, lo que la convierte en un valioso recipiente de información para acabar con la plaga.

En 'Melanie' también sabemos desde el primer momento que la protagonista (algo más joven que Ellie) está infectada con el hongo, pero de otra forma. Melanie sí muestra síntomas, pero al ser parte de la primera generación de niños nacidos de mujeres infectadas, conserva parte de su racionalidad: no puede evitar convertirse en un monstruo letal cuando tiene hambre, pero el resto del tiempo se comporta como una humana.

Esta tensión entre las dos personalidades de Melanie es la que funciona como motor de la película: Melanie quiere ser amiga de soldados y científicos de la base militar donde es estudiada, pero estos le temen, como al resto de niños infectados. Cuando la seguridad de la base se vea comprometida iniciarán, igual que en 'The Last of Us', un viaje por un mundo en ruinas, solo que a diferencia de Ellie, Melanie tiene que llevar bozal.

Un hongo muy específico

Curiosamente, en el videojuego y la película, el hongo que desencadena el apocalipsis es el mismo, el Ophiocordyceps Unilateralis. Podría parecer una coincidencia sospechosa, pero lo cierto es que se ha hablado mucho de la versión real de las variantes de este hongo y de las posibilidades de que este organismo desate un auténtico apocalipsis. Pero los efectos son distintos en 'Melanie' y 'The Last of Us', tanto en la forma de transmitir las esporas como en la forma de afectar a esta segunda generación de niños "hambrientos", como los llaman en la película.

El tercer parecido notable de 'Melanie' y 'The Last of Us' es la visión de un mundo abandonado, con ciudades invadidas por la vegetación y llenas de antiguos comercios donde los supervivientes tienen que buscar alimento y útiles para seguir adelante. La visualización de estas antiguas urbes, ahora monstruosidades de cemento sin sentido es comparable en ambas propuestas, aunque en ambos casos es fácil retrotraerse a clásicos del género, como el fundacional prólogo de 'El día de los muertos' de Romero.

Sin duda, donde ambas visiones de un futuro aterrador se distancian es en su retrato de sus protagonistas y en su destino último. Por eso es interesante compararlas y comprobar cómo dos reflexiones sobre el apocalipsis con sorprendentes puntos en común acaban tomando distintas decisiones sobre cómo la humanidad se enfrenta a una situación límite, de la desesperanza a la reconstrucción.

'Melanie: The Girl with all the Gifts', además, tiene valores propios que la convierten en cita imprescindible para los devotos del género: el buen hacer de Carey (que además de escribir el libro y el guión de la película, es un prestigioso autor de cómics tan populares como 'Hellblazer', 'Lucifer' o 'X-Men) delinea unos personajes complejos y contradictorios más allá de la propia Melanie. Actores como Paddy Cosidine o Glenn Close redondean una película interesantísima... te haya gustado la adaptación oficial de 'The Last of Us' o no.