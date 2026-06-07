Barcelona quiere decir adiós al asfalto tradicional y cree saber cómo: con aceitunas

Ni el transporte ni la calefacción: hay algo en las ciudades que genera una cantidad enorme de dióxido de carbono y que suele pasar desapercibido. Las ciudades en su conjunto son responsables de entre el 67% y el 72% de las emisiones globales de CO₂ en 2020, según el IPCC, y dentro de ellas hay un culpable que casi nadie señala: el asfalto.

Fabricar el asfalto de toda la vida es un proceso que gasta mucha energía y que requiere derivados del petróleo (betún), áridos y filler calcáreo, un combo con alta huella de carbono. Barcelona ha decidido atacar el problema sustituyendo esos materiales por residuos agrícolas que normalmente van a la basura.

Por ejemplo, el hueso de la aceituna.

Asfalto hecho de aceituna. Se llama Biochar y permite reducir un 75% de las emisiones finales de dióxido de carbono asociadas a la fabricación del asfalto. ¿Cómo? Usando carbón vegetal obtenido a partir de huesos de aceituna y restos de pino para sustituir al filler calcáreo de la mezcla asfáltica convencional. Además, los ensayos iniciales han registrado mejoras frente al agua, menos fisuras y mejor respuesta frente a cambios de temperatura.

El Biochar no es algo nuevo, de hecho se usa para suelos desde hace décadas, pero sí que lo es su aplicación para pavimentos urbanos. Desarrollado por la empresa Carboliva junto con ELSAN, AMSA y la UPC , es la solución ganadora del reto urbano "La sección de calle del siglo XXI", impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona junto con BIT Habitat y la Diputación de Barcelona. La otra propuesta seleccionada es RePavimenta y va por otra vía: usa componentes reciclados de obra en los áridos, prometiendo reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono del proceso.

Biochar, hecho de huesos de aceituna y restos de pino. Carboliva

Por qué es importante. Porque el sector de la construcción e infraestructuras representa aproximadamente el 13% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, según datos del IPCC. Por otro lado, la partida presupuestaria en mantenimiento de pavimento urbano es una de de las más cuantiosas precisamente por su deterioro, así que reducir un 75% las emisiones implica un gesto con un impacto enorme y más hacerlo con un material que sobre el papel aguanta mejor el uso.

Que una de las materias primas sea la aceituna lo hace más relevante, ya que el estado español es potencia mundial: España es el mayor productor del mundo de aceite de oliva, con más de 1,42 millones de toneladas en la campaña 24/25, según el Consejo Oleícola Internacional. Esto se traduce en que hay una enorme cantidad de huesos de aceituna disponibles. Es decir, que los residuos de uno se convierte en materia prima para el otro: una suerte de simbiosis en economía circular.

Contexto. El calentamiento global por un lado (que tiene especial incidencia en las ciudades y su asfalto) y la presión regulatoria europea están acelerando que los ayuntamientos den una vuelta a sus materiales de obra. La Directiva Europea sobre Eficiencia Energética en los Edificios y el Reglamento de Productos de Construcción que la UE está actualizando exigen declaraciones ambientales de producto, lo que penaliza materiales con alta huella de carbono y premia alternativas como el biochar. En la convocatoria había seis propuestas que debían presentar soluciones nuevas en el mercado y no es la primera vez: ya en 2022 Barcelona lanzó una convocatoria para renovar el tradicional panot barcelonés.

Cómo lo van a hacer. Hasta septiembre de este año estarán abiertos los plazos de I+D+i y prototipos. Después empezarán las pruebas piloto en obras reales de Barcelona de la mano de BIMSA y habrá un seguimiento posterior de 12 meses para comprobar resistencia, duración y posibilidad de extensión. Los proyectos ganadores recibirá 90.000 euros, lo que según el Ayuntamiento de Barcelona cubre alrededor el 80% del coste total del diseño, pruebas y seguimiento. Las primeras calles con este asfalto empezarán a instalarse en 2027.

Sí, pero. Los resultados en laboratorio son tremendamente prometedores, pero una cosa son pruebas y otra la realidad en condiciones reales, con la carga dinámica del tráfico, los contaminantes urbanos, el clima o un mantenimiento manifiestamente mejorable. De hecho, ya hay estudios sobre el uso de biochar en mezclas bituminosas que muestran diferentes resultados en función de variables según el tipo, la temperatura de pirólisis o el porcentaje de sustitución.

Una cuestión relevante si la sustitución se materializa es cómo será la cadena de suministro de biochar a escala en términos de cantidades y costes. La Agencia Europea de Medio Ambiente advierte que las innovaciones basadas en bioresiduos se enfrentan desafíos logísticos por la dispersión geográfica y la limitación de los suministros.





En Xataka | Las carreteras españolas tienen un problema en 2026: reparar un kilómetro de asfalto es más caro que nunca

En Xataka | Inventamos el asfalto por un motivo simple: a principios del siglo XX las carreteras europeas eran un infierno de polvo

Portada | Logan Armstrong y John Cameron











