Carrefour está liquidando este fin de semana una tele QLED de 55 pulgadas ideal para salones pequeños. Así, sale por menos de 250 euros

Se acerca el Mundial de fútbol y es una de esas ocasiones perfectas para renovar la televisión, sobre todo si queremos dar el salto a mayores diagonales respecto a lo que veníamos usando. En este sentido, las 55 pulgadas son una buena puerta de entrada a teles grandes pero, aún así, relativamente contenidas. Principalmente, si comparamos con los modelos de más de 65 pulgadas que son cada vez más habituales. Y por un motivo clave: en esas 55 pulgadas encontramos unos precios buenísimos.

Esta Daewoo rebajada por tiempo limitado en Carrefour es un buen ejemplo de ello: de su PVP de 399 euros baja a 299 euros. Pero aprovechando al campaña de Ahórrate el IVA disponible en la tienda hasta el 8 de junio, nos llevamos además un cupón por importe de 51,89 euros para canjear en otras compras, entre el 11 y el 24 de junio. Si tenemos en cuenta ambos descuentos, nos sale un precio final de algo menos de 250 euros que se antojan muy bueno para estrenar tele.

Con un panel todoterreno Ultra HD QLED a 60 Hz: ideal para cine, deportes, series y videojuegos

Si tenemos un salón relativamente pequeño donde televisiones de 65 pulgadas en adelante no tienen cabida, pero venimos de 50 pulgadas o menos y queremos dar ese pasito hacia mayores diagonales, las 55 de esta Daewoo resultan muy equilibradas.

Un televisor perfecto para disfrutar del Mundial de fútbol que está al caer, además de toda clase de contenido a través de Prime Video, HBO, YouTube, Netflix, Movistar Plus o SkyShowtime, entre otras plataformas. Esta última, además, cuenta con una promoción de descuento activa por tiempo limitado muy interesante.

También es una buena televisión para jugar si nos conformamos con sus 60 Hz. Aunque consolas actuales como Xbox Series X o PS5 Pro llegan a 120 FPS en algunos juegos compatibles y no podríamos aprovecharlo totalmente, lo cierto es que si no somos de títulos competitivos, esos 60 Hz se disfrutan mucho.

Por lo demás, estamos ante una televisión con una genial relación calidad precio con su rebaja actual, con un panel 4K QLED que si bien no llega al nivel de contraste de un OLED, sí que es más que aceptable para un uso normal diario en pleno 2026. Más aún, por la diferencia de gasto entre esos OLED y los QLED, que es considerable. Todo ello, con la opción de financiar su importe sin intereses en hasta 12 meses, un añadido bastante diferencial para muchos compradores.

⚡ EN RESUMEN: oferta 55DM75QV ✅ LO MEJOR Su precio, que ya es suficientemente bueno con la rebaja, pero que mejora aún más con el cupón del IVA que nos llevamos

que ya es suficientemente bueno con la rebaja, pero que mejora aún más con el cupón del IVA que nos llevamos Su panel, equilibrado y todoterreno que cumple en multitud de escenarios: series y películas, deportes y hasta videojuegos ❌ LO PEOR Alejada de la calidad de imagen de teles de gama alta con paneles OLED y tasas de refresco de 120 Hz o más

con paneles OLED y tasas de refresco de 120 Hz o más Una diagonal (55 pulgadas) que puede quedarse corta en poco tiempo, una vez nos acostumbremos a ella 💡 CÓMPRALA SI... justo andabas tras la búsqueda de una nueva tele barata para ver el Mundial de fútbol o cualquier otro contenido ⛔ NO LA COMPRES SI... tienes espacio para mayores diagonales. En ese caso, ir a por 65 pulgadas o más es una apuesta segura de cara a futuro

Algunas televisiones de otros tamaños (y geniales precios) que te pueden interesar

XIAOMI TV F 43 4K Hoy en Amazon — 258,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

XIAOMI TV F 65 4K Hoy en Amazon — 399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Compradicción, Daewoo

En Xataka | Mejores barras de sonido en calidad precio. Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 140 euros

En Xataka | Mejores televisores en calidad precio. Cuál comprar y siete smart TV 4K recomendados