SkyShowtime vuelve de oferta: nuevos precios en varias suscripciones por tiempo limitado

SkyShowtime vuelve de oferta, pero no con una de las habituales que solemos encontrar en las demás plataformas de streaming. Esta vez no baja de precio la suscripción más barata, aquella que tiene anuncios, sino las dos más caras denominadas Estándar y Prémium. Estos son sus nuevos precios:

SkyShowtime Estándar por 6,69 euros (antes 8,99 euros).

SkyShowtime Prémium por 10,49 euros (antes 13,99 euros).

SkyShowtime Estándar sin anuncios - Tres meses de oferta PVP en SkyShowtime — 6,69 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

SkyShowtime Estandar y Prémium

'Rancho Dutton', spin-off de 'Yellowstone', ha estrenado recientemente su segunda temporada.

Solo se podrá acceder a las ofertas por tiempo limitado, ya que la campaña de la plataforma ha comenzado ahora y estará disponible hasta el próximo 17 de junio. Además, cabe mencionar que el precio de las ofertas es de tres meses (Estándar, por ejemplo, cuesta 6,69 euros al mes con la oferta); una vez pase ese tiempo, el precio volverá a subir al habitual.

Como solemos ver siempre en este tipo de ofertas, únicamente podrán acceder nuevos y antiguos suscriptores, no los actuales.

Con todo ello, estas son las ventajas de cada suscripción:

SkyShowtime Estándar:

Resolución Full HD.

Sin anuncios.

Dos reproducciones a la vez.

30 descargas al mes.

SkyShowtime Prémium:

Resolución 4K.

Sin anuncios.

Cinco reproducciones a la vez.

100 descargas al mes.

Dolby Atmos.

Si os lo preguntáis, la suscripción más barata con anuncios, ya sea con pago mensual, semestral o anual, no entra dentro de esta promoción. En cualquier caso, si te interesa esta suscripción, estos son los precios:

SkyShowtime Estándar con anuncios, pago mensual por 5,99 euros.

SkyShowtime Estándar con anuncios, pago semestral por 26,99 euros.

SkyShowtime Estándar con anuncios, pago anual por 47,99 euros.

La promoción de SkyShowtime llega en un momento bastante interesante, ya que nos encontramos en un buen periodo de estrenos en la plataforma. Por un lado tenemos 'Rancho Dutton', serie que ha comenzado a estrenarse en la plataforma y que se trata de un spin-off de 'Yellowstone'.

'The Agency' regresa con una segunda temporada que promete ser igual de ambiciosa que la primera donde vimos a actores de la talla de Richard Gere y Michael Fassbender. Además, como recomendación personal, 'Halo' es una serie que adapta muy bien la historia del videojuego.

⚡ EN RESUMEN: oferta de SkyShowtime hoy ✅ LO MEJOR Las suscripciones : normalmente encontramos ofertas en la suscripción con anuncios, pero esta vez los descuentos están en las dos suscripciones más caras.

: normalmente encontramos ofertas en la suscripción con anuncios, pero esta vez los descuentos están en las dos suscripciones más caras. El catálogo: SkyShowtime no es la plataforma que vimos nacer en España hace unos años. Poco a poco ha ido sumando más películas y series. ❌ LO PEOR Sin oferta en la suscripción más básica: en el descuento del 25% no entra la suscripción con anuncios. 💡 CÓMPRALO SI... Nunca has estado suscrito a la plataforma o si quieres suscribirte aprovechando que los estrenos de esta temporada. ⛔ NO LO COMPRES SI... Este mes estás suscrito a muchas plataformas. La oferta es atractiva, pero si también quieres ver contenido de otras plataformas, no podrás dedicarle demasiado tiempo para aprovechar los estrenos de la temporada.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | SkyShowtime

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