Mejores Amazon Fire TV: cuál comprar y modelos recomendados para convertir tu TV en un smart TV en función del uso

Los Fire Stick de Amazon son una de las soluciones más populares y asequibles para convertir cualquier televisor (con HDMI) en un Smart TV o para actualizar tu televisor inteligente con una interfaz cómoda y fácil de usar. Eso sí, en estos momentos Amazon cuenta con hasta cinco dispositivos diferentes. ¿Qué Fire TV comprar? Estas son sus principales características y usos recomendados para acertar en tu compra.

Nuestra selección de Fire TV, de un vistazo

Qué Fire TV comprar: características y usos

A continuación encontrarás sus principales características prácticas y para qué usuarios resulta interesante cada Fire TV de Amazon. Al final del artículo dispones de una tabla resumen.

Fire TV Stick Lite

La solución más sencilla y barata es el Fire Stick Lite (28,99 euros), un dispositivo independiente del móvil con mando a distancia y formato dongle que conectaremos a un puerto HDMI de nuestro televisor.

Este dispositivo sirve para reproducir contenido en streaming hasta 1080p y 60 fotogramas por segundo, por lo que es interesante si cuentas con un televisor con resolución Full HD, que puede ser o bien un modelo veterano o el típico televisor complementario que tienes en el dormitorio o la cocina de menos de 40 pulgadas. Además, es compatible con HDR, HDR10+ y HLG.

Otra diferencia principal radica en su mando, que nos permitirá controlar el dispositivo, pero no el televisor. Así, no podremos realizar tareas como modificar el volumen o apagar la tele, teniendo que recurrir al mando convencional. Eso sí, el mando incluido es compatible con Alexa, por lo que podrás manipularlo mediante la voz y pedirle al asistente de voz de Amazon cosas como buscar contenido o pausar la reproducción, entre otras.

En cuanto a sonido, es compatible con el sonido Dolby Atmos, aunque solo por pass-through a través de HDMI.

Si tu televisor cumple estas características, te apañas con este control limitado y no quieres gastar mucho dinero, es la mejor opción.

Fire TV Stick (2021)

Un peldaño por encima se encuentra el Fire Stick (2021) (44,99 euros, si bien normalmente suele estar rebajado con alguna oferta que lo deja en torno a los 28 euros), que es más potente que el anterior.

Como sucedía con el Lite, se trata de un dongle compacto y funcional con mando para controlarlo que podemos conectar al televisor y que también está limitado para reproducción de contenido en resolución Full HD 1080p y es compatible con HDR, HDR10+ y HLG.

¿Cuál es la principal diferencia con el modelo Lite? Que su mando, además de poder controlar el dispositivo tanto de forma manual como con la voz con Alexa, también permite controlar la tele gracias a que dispone de botones de encendido, silencio y volumen. Así te evitas tener que andar con dos mandos al mismo tiempo y la gestión es más ágil.

Asimismo también implementa diferencias en el sonido, ya que este Fire Stick (2021) de 3º generación es compatible con sonido envolvente Dolby Atmos con aquellos títulos que lo ofrezcan.

En resumen, este modelo es interesante si quieres un dispositivo para ver contenido en streaming y al mismo tiempo controlar teles veteranas y/o de diagonal contenida.

Fire TV Stick 4K (2023)

El veterano Fire Stick 4K (45,99 euros) mantiene el factor de forma de los anteriores, de modo que conectes el dongle al HDMI de tu televisor para disfrutar de contenido en streaming de forma rápida y sencilla.

El Fire Stick 4K es compatible con contenido en UHD Ultra 4K y también con HDR, HDR 10, HDR10+, HLG y Dolby Vision, es decir, características propias incluso de los televisores más avanzados y modernos del momento.

Con su mando no solo podrás controlar el dispositivo, sino también tu televisor, barra de sonido o receptor compatibles gracias a los botones integrados para apagar/encender, volumen y silencio. Este potente y ágil dongle es completamente compatible con sonido espacial Dolby Atmos.

¿Por qué entonces comprar un Fire TV 4K? Puede ser o bien porque no te apañas con el sistema operativo actual de tu televisor, quizás porque no funciona de forma fluida y/o su interfaz no es intuitiva - precisamente una de las bazas de Fire OS – o porque el SO de tu tele se ha quedado anticuado. Después de todo, pese a que no es el más barato, es una inversión mucho más asumible que cambiar de televisor.

Fire TV 4K Max (2023)

El Fire TV Max (72,99 euros) es el último en llegar al catálogo y es una evolución del Fire TV 4K sin cambiar el práctico formato dongle, pero con más potencia gracias a su procesador más rápido y conectividad Wi-Fi 6. Mantiene bazas del anterior como la reproducción en Ultra HD 4K compatible con HDR, HDR10+ y Dolby Vision. En cuanto a sonido, es compatible con el estándar envolvente Dolby Atmos.

A nivel práctico, la principal consecuencia de estas características es una reproducción de contenido más estable incluso con muchos dispositivos conectados (siempre y cuando tengamos WiFi 6 en casa).

Fire TV Cube (3ª generación)

Terminamos con la propuesta más completa y avanzada de Amazon para el contenido en streaming, el el Fire TV Cube de 3 generación (145 euros), que es algo así como un híbrido entre un Fire TV Stick 4K y un altavoz "inteligente" Echo Dot.

En este sentido, implementa las principales bazas del Fire TV Stick 4K, es decir, es compatible con contenidos Ultra HD 4K y con HDR, HDR 10, HDR10+, HLG, Dolby Vision y con el sonido Dolby Atmos, por lo que podrás sacar partido de las características de tu televisor, aunque este sea un modelo relativamente moderno y ambicioso.

Un cambio importante es estético: ya no es un compacto stick que ocultar tras el televisor, sino que ha adoptado una elegante forma de cubo con acabado en tela, un procesador más potente que promete ofrecer un 20% de más rendimiento que la generación anterior, conectividad renovada con Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y Bluetooth Low Energy, puerto de entrada HDMI y Super Resolution Upscaling, una tecnología que convierte el contenido HD en 4K.

También integra un altavoz de 1,6" 40 mm por el que Alexa nos responderá y que servirá para controlar el dispositivo sin ningún mando a distancia.

¿Para quién es interesante este dispositivo? Para aquellas personas amantes de la tecnología que dispongan de un hogar inteligente y estén habituados al control por voz que además cuenten con un televisor moderno y completo.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | Amazon

En Xataka | Todo lo que puedes hacer con un Amazon Fire TV Stick más allá de ver Netflix

En Xataka | Las 51 mejores apps y juegos gratis para Fire TV