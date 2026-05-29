Ya es oficial: llegan las primeras ofertas en los Xiaomi 17T y Xiaomi 17 Pro con doblete de descuentos por tiempo limitado

Xiaomi ha adelantado el lanzamiento de una de sus gamas más populares y ya está disponible. Tanto el Xiaomi 17T como el Xiaomi 17T Pro se pueden comprar en un buen surtido de comercios, y como nos tiene acostumbrados la marca se han lanzado junto a un buen surtido de descuentos.

MediaMarkt, por ejemplo, los tiene de oferta con varios descuentos:

Descuento directo al iniciar sesión en la tienda.

al iniciar sesión en la tienda. Descuento adicional de 50 euros al introducir el código 50XIAOMI17TMM antes de tramitar la compra.

antes de tramitar la compra. Descuento adicional de 50 euros para estudiantes.

De esta forma, ambos móviles se quedan con estos precios, aunque no contaremos el descuento para estudiantes al no ser accesible para todas las personas:

Xiaomi 17T (256 GB) por 499 euros.

Xiaomi 17T Pro (512 GB) por 749 euros.

Eso sí, las ofertas de lanzamiento en MediaMarkt estarán disponibles hasta el próximo 30 de junio.

Llega el silicio-carbono a toda la gama

Tanto el Xiaomi 17T como el Xiaomi 17T Pro destacan por muchas razones, ya que hablamos de un salto generacional bastante grande. En primer lugar, ambos móviles incorporan un teleobjetivo Leica de 50 MP con apertura f/3.0, algo que es ideal para los más amantes de la fotografía.

También llegan con baterías de silicio-carbono, aunque no son iguales. Mientras el Xiaomi 17T incorpora una batería de 6.500 mAh con carga rápida de 67W, el Xiaomi 17T Pro viene con otra de 7.000 mAh con carga rápida de 100W y carga inalámbrica de 50W. En ambos casos podremos estar despegados del cargador durante un par de días aproximadamente.

Además, cabe mencionar que mientras en las anteriores generaciones prácticamente no notábamos diferencias en el diseño, aquí sí: el Xiaomi 17T es más pequeño al montar una pantalla de 6,59 euros, mientras que el Xiaomi 17T Pro es más grande al incorporar una pantalla de 6,83 pulgadas.

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Imágenes | Alejandro Alcolea, Xiaomi

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