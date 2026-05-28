El outlet de MediaMarkt está liquidando Nintendo Switch 2: oportunidad de oro para anticiparte a la inminente subida de PVP

Una de las mejores ofertas de las últimas semanas en la actual consola híbrida de Nintendo

Oferta Nintendo Switch 2 Mediamarkt Outlet
En pocos días se cumplirá el primer aniversario de Nintendo Switch 2, que aterrizó en las tiendas (con un stock irregular al principio pero normal poco tiempo después) en junio del pasado año. Y aunque a día de hoy sigue manteniendo su PVP de 469,99 euros, en pocos meses subirá oficialmente, como ya anunció Nintendo. De modo que si tenemos pensado hacernos con ella, la compra inteligente es hacerlo antes de dicha subida. Y la oferta que protagoniza hoy aquí, por 398,65 euros, es otro motivo de peso.

PVP en Outlet MediaMarkt (eBay) — 398,65 Amazon — 458,00 MediaMarkt — 469,00 PcComponentes — 469,00 El Corte Inglés — 469,90 Nintendo Store — 469,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Con un catálogo de exclusivos cada vez más completo

Concretamente, serán 499,99 euros los que tendremos que pagar a partir del próximo 1 de septiembre al comprar Nintendo Switch 2. La consola sola, sin juegos. Para que nos hagamos una idea, el pack con 'Mario Kart World' se encuentra ahora por 489 euros en MediaMarkt. Entonces, esto se traduce que en pocas semanas pagaremos más por Nintendo Switch 2 y nos llevaremos mucho menos.

Pero, como decimos, aún estamos a tiempo de aprovechar rebajas importantes con las que no sólo esquivar la subida de PVP, sino también ahorrarnos un pellizco respecto a su PVP actual. Siendo, esta oferta del outlet de MediaMarkt, de las más interesantes del momento. Aunque hay que tener varios aspectos en cuenta.

El primero es su estado. Estamos ante Nintendo Switch 2 de exposición, abierta pero sin usar. De esas que se exponen en las tiendas físicas de MediaMarkt. Un aspecto que puede echarnos para atrás pero que no es para tanto si tenemos en cuenta que tiene garantía y 30 días de devolución si no estamos del todo satisfechos una vez la recibamos en casa. Su envío es gratuito, por cierto.

El segundo es el stock disponible: ahora mismo quedan pocas unidades y lo lógico es pensar que se agoten más pronto que tarde. Al fin y al cabo, con esta oferta nos ahorramos unos 70 euros respecto a su precio en otras tiendas. Y prácticamente 100 euros si comparamos con su futuro aumento de PVP. En cualquier caso, si llegamos a tiempo, nos llevamos a casa una consola híbrida excelente con un catálogo de juegos exclusivos y multiplataforma cada vez más completo e interesante.

⚡ EN RESUMEN: oferta nintendo switch 2

 LO MEJOR

  • Su precio, que es uno de los más bajos que hemos visto últimamente: cuesta unos 100 euros menos de lo que costará desde el 1 de septiembre
  • Es una consola actual y potente, que permite el juego en 4K hasta 120 FPS en modo docked y 1080p y 120 FPS (en juegos compatibles) en portátil

❌ LO PEOR

  • No es una consola nueva a estrenar del todo: no está usada pero proviene de exposición en tiendas físicas de MediaMarkt
  • Su catálogo aún tiene que crecer mucho más, aunque ya cuenta con bastantes títulos exclusivos y multiplataforma

💡 CÓMPRALA SI... piensas hacerte con Switch 2 sí o sí, para ahorrarte los 100 euros que pagarás de más en pocas semanas

⛔ NO LA COMPRES SI... prefieres estrenar una consola completamente nueva y prefieres esperarte a campañas de rebajas como Black Friday

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Nintendo, MediaMarkt, Xataka, Compradicción

