El nuevo router WiFi 7 de Movistar frente al anterior con WiFi 6: un salto que merece la pena en casi todo

Movistar ha tardado más que otros operadores en subirse al carro del WiFi 7, pero ya lo ha hecho. Su nuevo router Smart WiFi 7 lleva un tiempo disponible para los clientes con fibra y, como suele ocurrir cada vez que la operadora estrena equipo, se abre el mismo debate de si merece la pena cambiar al nuevo. Si bien esta tecnología acaba siendo mejor en todo, dependerá de los dispositivos que tengas en casa que se vayan a conectar a la red. En este artículo repasamos las diferencias reales entre uno y otro, lo que cuesta el cambio y para quién tiene sentido hacerlo.

Concepto similar en diseño

A primera vista, los dos routers comparten filosofía, siendo equipos verticales que se apoyan sobre una peana y se colocan en cualquier rincón del salón sin demasiado disimulo. Pero ahí terminan los parecidos estéticos. El Smart WiFi 6 mantiene una carcasa blanca y gris, mientras que el nuevo Smart WiFi 7 apuesta por una combinación de negro y azul y se sitúa de canto.

Los botones de reset, WPS y la toma telefónica se mantienen casi idénticos. Quizás el cambio más visible en este sentido es que el interruptor de encendido pasa a ser un botón.

Qué cambia por dentro: tecnología, antenas y puertos

La diferencia importante no está en la carcasa, sino en las tripas del aparato. El Smart WiFi 6 monta nueve antenas internas (5x5 en la banda de 5 GHz y 4x4 en la de 2,4 GHz). El nuevo Smart WiFi 7 incorpora diez antenas, nueve con configuración MU-MIMO y una adicional para el soporte DFS.

Eso sí, hay un detalle que conviene tener claro: el router de Movistar no opera en la banda de 6 GHz, una de las grandes promesas del estándar WiFi 7.

router smart wifi 6 router smart wifi 7 Nueve antenas: 5x5 (5 GHz).

4x4 (2.4 GHz). Nueve antenas: 5x5 MU-MIMO (5 GHz) con soporte DFS.

4x4 MU-MIMO (2.4 GHz) con una antena adicional para soporte DFS. Cuatro puertos Ethernet. Un puerto óptico SC/APC compatible con redes GPON. Tres puertos Gigabit Ethernet. Un puerto de hasta 10 Gbps. Un puerto óptico SC/APC compatible con redes GPON y XGS-PON. WiFi 6 (802.11ax, compatible con 802.11 ac/n) WiFi 7 (802.11be, compatible con 802.11ax/ac/n) Una velocidad 2,5 veces superior.

Un 50% menos de latencia.

Un 70% más de capacidad.

Un 9% menos de consumo energético. Seguridad WPA3 Seguridad WPA3

En conectividad por cable también hay un salto importante. El modelo anterior ofrecía cuatro puertos Gigabit Ethernet. El nuevo conserva tres puertos Gigabit, pero suma un puerto de hasta 10 Gbps preparado para sacar partido a la fibra simétrica de máxima velocidad. También cambia el puerto óptico SC/APC, pues ahora es compatible con redes XGS-PON, además de las GPON.

Sobre el rendimiento, desde Movistar cuentan que el nuevo router es hasta 2,5 veces más veloz, tiene un 50% menos de latencia, un 70% más de capacidad de tráfico y un 9% menos de consumo eléctrico. Además, según la compañía, añade una mejora del 10% en cobertura respecto al modelo previo.

La capacidad extra es probablemente el dato que más nos puede interesar en un hogar medio, ya que la casa cada vez está más plagada de cámaras, televisores, altavoces, robots aspiradores y consolas competiendo por la misma red.

Qué aporta realmente el WiFi 7

Para entender por qué Movistar habla de estas mejoras conviene tener claro qué es WiFi 7. Se trata del estándar 802.11be, sucesor del WiFi 6 y del WiFi 6E, y la WiFi Alliance le dio luz verde a la tecnología durante el CES de 2024.

Entre sus beneficios contamos con canales de hasta 320 MHz, el doble de ancho que en WiFi 6. También ofrece modulación 4K-QAM, que permite empaquetar más datos en cada transmisión. Además de ello, WiFi 7 incorpora la tecnología MLO (Multi-Link Operation), que quizás es la que más nos interesa en casa y que permite a un dispositivo enviar y recibir datos por varias bandas a la vez. En la teoría podríamos llegar a velocidades de hasta 46 Gbps frente a los 9,6 Gbps del WiFi 6.

El matiz importante es que estas ventajas solo se materializan si el dispositivo que se conecta también es compatible con WiFi 7. Un portátil o un móvil de hace unos años se conectará al router nuevo sin problema, pero seguirá funcionando bajo el estándar anterior. Por lo tanto, no notarás un cambio sustancial en velocidad mientras no cuentes con un equipo compatible con esta tecnología.

Lo que no cambia

Hay funciones que se mantienen idénticas en los dos modelos. Ambos permiten unificar las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz bajo un único SSID, ambos se gestionan desde la aplicación móvil Smart WiFi de Movistar (para iOS y Android), los dos son compatibles con el amplificador Smart WiFi 6 para extender la cobertura y los dos funcionan con la fibra FTTR del operador (el servicio de Movistar que usa un hilo de fibra ultrafino para llevar la conexión a cada rincón de la casa). Tampoco cambia la seguridad, pues ambos routers siguen utilizando el protocolo WPA3.

Cuánto cuesta y cómo conseguirlo

La vía más directa para llevarse el Smart WiFi 7 sin pagar nada extra pasa por contratar la fibra de 10 Gbps de Movistar. Da igual si se trata de un alta nueva, una portabilidad o un cliente que ya está en la compañía y decide subir a esa modalidad, pues en todos los casos el router entra incluido. Movistar comercializa esta velocidad por cinco euros más al mes sobre la tarifa habitual.

También hay buenas noticias para quienes contraten otras tarifas de la compañía. Tal y como comentábamos recientemente, el equipo se incluye sin coste en las nuevas altas de tarifas miMovistar desde el 16 de febrero de 2026, y la web del operador ya lo ofrece junto al paquete miMovistar Ilimitado con fibra de 1 Gbps o con 600 Mbps. Pero ojo: si la contratación es de fibra sin ningún otro servicio adicional, el equipo que se entrega sigue siendo el Smart WiFi 6.

Si eres cliente de alguna tarifa de fibra, es posible que Movistar ya te haya contactado para cambiarte el router. En caso contrario, puedes adquirirlo por separado:

Modalidad autoinstalable : 60 euros (frente a los 50 euros que cuesta el Smart WiFi 6).

: 60 euros (frente a los 50 euros que cuesta el Smart WiFi 6). Con instalación por técnico: 110 euros (frente a los 100 euros del modelo anterior).

Como con el modelo anterior, el router se entrega en régimen de cesión: el cliente paga una sola vez en factura, pero debe devolverlo si se da de baja o se cambia de operador. En caso contrario, Movistar aplica una penalización.

Entonces, ¿merece la pena el cambio?

La respuesta corta es: depende mucho del escenario.

Si te lo acaban ofreciendo sin coste por dar de alta una nueva línea con una tarifa compatible o por contratar la fibra de 10 Gbps, claro que sí. Aunque los dispositivos de casa todavía no sean WiFi 7, el router seguirá ofreciendo mejor capacidad para gestionar muchas conexiones simultáneas y un puerto de 10 Gbps que blinda el equipo de cara al futuro.

Si en cambio te ves en la situación de pagar 60 o 110 euros para cambiar el actual Smart WiFi 6, honestamente no. Las ventajas reales del WiFi 7 solo se aprovechan con dispositivos compatibles, y el puerto de 10 Gbps únicamente tiene sentido si se contrata la fibra simétrica más rápida, que conlleva ese sobrecoste mensual. Para un hogar con la fibra de 1 Gbps y unos cuantos móviles y portátiles de hace dos o tres años, el salto va a ser más bien modesto.

Imagen de portada | Movistar

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