"Hacemos accesible la exclusividad": Zeekr llega con el complicadísimo reto de romper prejuicios. Tiene motivos para creérselo

Cuando alguien me pregunta, tengo muy claro dónde creo que las marcas chinas pueden hacer daño en Europa: el coche "barato". Entrecomillo esto último porque no se trata solo de coches de menos de 20.000 euros, también creo que tienen una posibilidad en ese tipo de producto que da mucho por menos dinero que sus rivales. Aunque, en ese caso, ya estemos hablando de cifras cercanas a los 50.000 euros.

Pero hay algunos matices aquí. Tengo claro que el grueso de ventas de los fabricantes chinos en estos primeros años llegarán con modelos con motor de combustión. Bien porque pueden hacer volumen en mercados como el español, con un alto índice de ventas de vehículos de gama baja o bien porque, por las particularidades de los aranceles impuestos por la Unión Europea, ofrecen coches muy competitivos en el triángulo formado por precio, equipamiento y autonomía eléctrica.

Sí tengo más dudas en el mercado eléctrico. Primero porque estos coches sí están gravados con aranceles, lo que les complica competir a precio. Segundo porque los fabricantes europeos se están empezando a poner las pilas -je- y la oferta en todo tipo de tamaños, gama y precio es ya más que interesante. Tercero porque cuanto más se eleva el precio del coche, tengo la sensación de que menos se arriesga el cliente y más valora quedarse con las marcas "de toda la vida".

Zeekr jugará en una liga complicadísima. Y, sin embargo, tiene motivos para pensar que puede ir ganando terreno poco a poco. No deberíamos esperar una irrupción como la de BYD (cuatro eléctricos de los 10 más vendidos el año pasado en España fueron suyos) u Omoda/Jaecoo, que están construyendo sus ventas alrededor de coches con motores de combustión. Creo que ellos mismos son conscientes de ellos.

Pero tienen el músculo y el producto para permitirse un aterrizaje lento pero con visos a prosperar en el futuro. "Hacemos accesible la exclusividad", adelantó Lothar Schupet, CEO en Europa, en su presentación.

Una buena gama de partida

Zeekr llega a España en medio de una nueva ola expansiva por Europa. Si hemos contado que nuestro país ha sido la puerta de entrada perfecta para los fabricantes que pelean por precio, el caso de Zeekr es completamente diferente. La compañía lleva tiempo vendiendo sus coches en los países nórdicos o Países Bajos, allí donde las ventas de eléctricos están más avanzadas. Ahora le toca dar el salto a mercados menos consolidados, como el español.

Esto tiene una ventaja. La compañía ya está rodada en Europa y ha esperado hasta que las ventas han empezado a carburar con mayor fuerza. Pero también cuentan con otros alicientes. La gama ya está formada por cuatro coches, de los cuales solo uno de ellos llegará en los próximos meses. Los otros tres ya se pueden comprar.

Esta gama, además, toca varios palos.

Zeekr X

El Zeekr X es un compacto eléctrico muy interesante. Durante nuestra toma de contacto con la compañía tuvimos la oportunidad de subirnos brevemente a él. Es un coche de 4,43 metros que cuenta con tres versiones. La básica cuesta 37.137 euros y tiene una batería de 49 kWh con 272 CV de potencia. Por encima hay una versión intermedia de 340 CV de potencia y batería de 61 kWh. La más ambiciosa alcanza los 496 CV de potencia que se combinan con una batería de 69 kWh. Esta última ya se estira hasta los 46.242 euros. Las dos primeras baterías son LFP y la más amplia es NCM. Los dos últimos escalones se mueven entre 405 y 415 kilómetros de autonomía, lo que permite viajar con cierta tranquilidad. La versión de acceso queda limitada a la ciudad con sus teóricos 330 kilómetros de autonomía

Es un coche ágil y que no se siente tan blando o de tacto tan artificial como le pasa a muchos otros coches chinos. Se complementa con un tacto interior en los materiales que es agradable en líneas generales pero sobre todo con unas plazas traseras y un maletero que lo convierten en una propuesta muy atractiva para familias que se mueven en un entorno urbano y que hacen una o dos escapadas largas a lo largo del año. Pese a su arquitectura de 400 voltios, puede pasar del 10 al 80% en apenas 18 minutos.

Además, hay algo que me ha gustado mucho de este coche y es su estética. Su diseño difiere de otros coches chinos que pueden ser más parecidos entre sí y este Zeekr X sí me parece que cuenta con una imagen clara y definitoria por sí misma.

Por encima, el Zeekr 7 X es el modelo familiar. Se trata de un SUV que apuesta por la amplitud interior, especialmente en las plazas traseras, y que sube el nivel en cuanto a la apariencia interior de los materiales. Es un coche que no pudimos probar pero que llega con baterías de 75 kWh LFP y 100 kWh NCM. SU arquitectura de 800 voltios le permite pasar del 10 al 80% de carga en 13 minutos y promete 615 kilómetros de autonomía en su versión de mayor tamaño.

Por dentro, el Zeekr 7X también apuesta por ofrecer la mejor imagen en cuanto a percepción de calidad. Es un coche que llegará cargado de tecnología con el último sistema de infoentretenimiento activo, de formato similar a lo que vemos en Tesla. Es un coche que parte de 52.500 euros con su versión de un solo motor (421 CV) de tracción trasera. Por encima combina este motor con la batería de gran tamaño, lo que sería la opción más equilibrada o de mayor autonomía (615 kilómetros homologados), costando ésta 54.425 euros. El salto a la tracción total (dos motores que suman 646 CV) supone incrementar el precio hasta los 62.250 euros.

El Zeekr 7GT es el coche que llegará en unos meses. Se trata de una versión más deportiva con carrocería familiar o de estilo shooting brake. Sin embargo, será un coche que se sitúe en precio ligeramente por debajo, partiendo de 45.675 euros en su opción más barata, con batería de 75 kWh y 421 CV de potencia y alcanzando los 59.235 euros en la más ambiciosa, con batería de 100 kWh y 646 CV de potencia con tracción total. A medio camino, trasera de 421 CV y batería grande se podrá comprar por 52.890 euros. Esta última anuncia una autonomía de 655 kilómetros.

Este coche apostará claramente por una estética más deportiva y, personalmente, me parece más interesante a falta de probarlo que la opción SUV familiar ya que la gama de eléctricos de carrocería familiar no es muy amplia y el rango de precios por tamaño de batería y prestaciones me parece acertado. Eso sí, de momento como decíamos, no lo hemos probado.

Tanto el Zeekr 7X como el 7GT cuentan con arquitectura de 800 voltios por lo que estamos hablando de tiempos de carga que se moverán entre 13 y 16 minutos para pasar del 10 al 80% de la batería, según la compañía. La potencia pico es de 480 kW en la recarga.

Zeekr 001

Por último, el Zeekr 001 es el coche que claramente se posiciona como la opción más deportiva hasta ahora. Este coche sí está disponible y lo hemos conducido brevemente. Tenemos que probarlo más a fondo pero de primeras nos ha gustado su aplomo en carretera abierta, su capacidad de empuje (especialmente con el modo Sport activado) que te pega al asiento y su buena insonorización.

La pega en este caso es que llega con una arquitectura de 400 voltios (implica recargas de media hora en el 10-80%) que parece quedarse un poco corta para lo que empezamos a ver en el mercado y, al menos de momento, tampoco llega con la última actualización de su software. Eso sí, el rato que pudimos trastear con él nos dio la impresión de ser un sistema rápido sin lags (especialmente si tenemos en cuenta que el coche estaba aparcado al sol y por encima de los 35 grados) y a priori con una buena disposición de los menús.

Además, se nota un salto de calidad en los materiales utilizados que parecen de buena calidad y utilizan un tapizado de imitación Alcantara que aumenta la percepción del interior. También hay combinaciones atrevidas que se echan de menos en muchas marcas, como el juego de los asientos con el naranja.

En este caso, el Zeekr 001 cuenta con tres versiones, todas ellas con batería de 100 kWh. El más barato es el que más autonomía homologa porque se queda en 272 CV y es de tracción trasera. Hablamos de 60.175 euros. Por encima, damos el salto a la tracción total con un precio de salida de 65.175 euros que puede aumentar hasta los 70.050 euros con su paquete más completo (añade llantas de 22 pulgadas, equipo de sonido de 12 altavoces, asientos ventilados con función de masaje y de suspensión neumática con correcciones continuas). Ambos cuentan con 544 CV de potencia y se mueven entre los 585 y 594 kilómetros de autonomía.

Una apuesta a largo plazo

En su presentación, desde Zeekr prometieron cifras ambiciosas pero ni mucho menos imposibles de cumplir. Aseguran que en lo que queda de año esperan poner en el mercado 600 unidades de sus coches y ya dar el salto a unas 2.500 matriculaciones en 2027 y alcanzar el hito de las 3.000 matriculaciones en 2028.

Realmente es complicado valorar si estas matriculaciones se ajustan o no a la realidad de nuestro mercado. Ahora mismo no hay ninguna firma en España de enfoque premium que apueste únicamente por vehículos completamente eléctricos. Eso sí, mantenerse en 3.000 unidades de cara a su desempeño dentro de dos años sí ofrece una idea de que es un propuesta que apunta a un crecimiento sostenido pero que no se plantea romper el mercado.

Y es que la apuesta de Zeekr se puede consolidar a largo plazo porque es una marca del Grupo Geely. Este conglomerado automovilístico chino es enorme y este mismo año ha rivalizado en ventas con BYD, dada la caída de esta compañía en su mercado local. Geely es dueña, entre otros, de Volvo, Polestar, Lynk&Co o la propia Lotus y tienen en Zeekr una propuesta que apuesta por vehículos premium de altas prestaciones y carácter deportivo en su imagen.

La marca nació en 2021 y echó a rodar en Europa en 2023 en Suecia. Poco a poco ha ido ampliando horizontes para, como decimos, pasar de los mercados más consolidados a los más escépticos con el coche eléctrico.

La propuesta, como no, es altamente tecnológica. Sus coches prometen sistemas de automatización muy avanzados (en China ya cuentan con un parking donde el coche busca aparcamiento y estaciona de manera completamente autónoma sin nadie en su interior). Estas tecnologías son permeables a todos sus segmentos ya que están construidos sobre una misma plataforma modular pensada exclusivamente para motorizaciones eléctricas.

Durante la presentación, la compañía ha centrado la comunicación en lo avanzado de sus sistemas ADAS que en los Zeekr 7X, 7GT y 001 suman hasta 11 cámaras para monitorizar el entorno y un radar. Por supuesto, todos llegan con sistemas de control de crucero adaptativo y ya cuentan con cinco estrellas Euro NCAP.

Por dentro, son coches donde la pantalla central, de hasta 16 pulgadas en sus modelos de mayor tamaño, recoge todas las funciones. Los paneles son de buena calidad y no hemos tenido ningún problema cuando nos hemos movido entre ellos, todo ha sido preciso y el sistema de infoentretemiento se ha mostrado ágil como cabría esperar en coches de estos precios. Además, la compañía dice estar implementando la inteligencia artificial para mejorar los sistemas de control por voz.

Zeekr llega con la clara intención de posicionarse como una marca premium y eléctrica en nuestro país tan válida como cualquiera de las alemanas. De momento, cuenta con puntos de venta en las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Málaga. Está a punto de abrir otro punto de venta en Valencia y la hoja de ruta pasa por seguir ganando presencia en nuevos puntos del país aunque siempre con cierto aire premium y de lujo.

El gran dilema es si el mercado español está preparado para su llegada. Los coches, al menos en esta primera toma de contacto, convencen pero se mueven en unos precios (por encima de 60.000 euros) donde arrancar ventas a los premium alemanes ya empieza a ser complicado. Tendrán que poner todo de su parte para romper prejuicios que, todo indica, será el mayor de sus retos.

Fotos | Xataka

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