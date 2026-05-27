El Rayo Vallecano puede conseguir su primer título europeo esta noche: tienes la final de la Conference League en M+ sin permanencia

Casi todo está decidido a nivel de clubes en Europa, pero no todo. Esta noche un equipo español se juega conseguir su primer título europeo en un partido: hablamos del Rayo Vallecano, que juega la final de la Conference League. Es uno de esos eventos que, si te gusta el fútbol, merece la pena ver. Es Movistar Plus la que emite el partido en exclusiva: te puedes suscribir por 9,99 euros. Y recuerda: sin permanencia.

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Movistar Plus también emite Roland Garros al completo

Varias cosas a tener en cuenta. Puedes contratar Movistar Plus seas del operador que seas, por lo que eso no es ningún tipo de limitación. Además, al no tener permanencia, puedes probar un mes (por ejemplo, para ver la final de esta noche) y darte de baja en cualquier momento. Todo sin olvidar que puedes compartir tu cuenta con un amigo o familiar, puesto que admite dos reproducciones simultáneas.

El aliciente que tenemos hoy para probar esta plataforma es, claro está, el partido decisivo de la Conference League. Este, que enfrentará al Crystal Palace y al Rayo Vallecano, no es el único partido que emite Movistar Plus en las próximas semanas: también podremos ver la final de la Champions League y la jornada final de LaLiga Hypermotion. Todo sin olvidar con qué también emite el Roland Garros al completo.

Si no te interesa el deporte, entonces también tienes la opción de suscribirte al Plan Libre de Movistar Plus con cine y series. Este es exactamente igual que el anterior, salvo dos diferencias: no incluye nada de deporte y es más económico (cuesta 4,99 euros).

Con este (y con el que cuesta 9,99 euros, claro), vamos a tener acceso a un catálogo enorme de películas, series y documentales donde hay mucha presencia de producciones propias de Movistar Plus. Ahí se incluyen pelis como 'Los Domingos' o series como la recién estrenada 'Yo siempre a veces', por lo que tienes muchísimo para ver. Y como te puedes descargar lo que quieras para verlo sin conexión, podrás tener entretenimiento si, por ejemplo, estás preparando una escapada este verano y vas a coger un avión.

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Imágenes | Movistar Plus+

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