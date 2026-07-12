El Corte Inglés contra el calor: cinco ofertas de los Súper Tecnoprecios para no derretirse en verano

Estamos atravesando una época en la que está haciendo mucho calor, y todavía queda mucho tiempo hasta que llegue el fresquito. Por ello viene bien tener a mano algún dispositivo que evite que nos "derritamos" durante el verano, y los Súper Tecnoprecios de El Corte Inglés son perfectos para encontrar algunos chollos. Este artículo vamos a repasar cinco de las mejores ofertas que podemos encontrar ahora mismo en la tienda.

Orbegozo Air 46 por 79,96 euros, un climatizador evaporativo con función de ventilador y humidificador.

por 79,96 euros, un climatizador evaporativo con función de ventilador y humidificador. Philips Serie 5000 por 68 euros, un ventilador de torre con tres modos de ventilación.

por 68 euros, un ventilador de torre con tres modos de ventilación. Olimpia Dolceclima por 279,20 euros, un aire acondicionado portátil para refrigerar las habitaciones de la casa.

por 279,20 euros, un aire acondicionado portátil para refrigerar las habitaciones de la casa. Rowenta Eole Infinite VU6670 por 99,20 euros, un ventilador de torre estrecho y tres velocidades ajustables.

por 99,20 euros, un ventilador de torre estrecho y tres velocidades ajustables. Panasonic Inverter por 895,20 euros, un aire acondicionado con clasificación energética "A".

Orbegozo Air 46

Si buscas algo sencillo y que sea eficaz, El Corte Inglés tiene de oferta el Orbegozo Air 46, un climatizador evaporativo que ha bajado hasta los 79,96 euros. Tiene función tres en uno, por lo que también incluye modos de ventilador y humidificador. Su depósito es de seis litros, incluye ruedas para poder trasladarlo a diferentes habitaciones, viene con mando a distancia y tiene temporizador de hasta siete horas.

Philips Serie 5000

Otra opción también sencilla es la del Philips Serie 5000, un ventilador de torre que ahora mismo cuesta 68 euros. Tiene tres modos de ventilación y oscilación de 60º para que el aire circule de forma más uniforme en la habitación, incluye mando a distancia y tiene difusor de aromas. Además, también viene con temporizador de entre una y siete horas y tiene bloqueo de seguridad para una mayor protección.

Olimpia Dolceclima

Si buscas un dispositivo que sea capaz de refrigerar una habitación, El Corte Inglés tiene el Olimipia Dolceclima por 279,20 euros. Se trata de un aire acondicionado portátil con capacidad de refrigeración de 2.240 frigorías. También viene con función de deshumidificación con capacidad de 1,5 litros por hora, viene con modo de ventilación y cuenta con temporizador de hasta 24 horas. Además, incluye mando a distancia y ruedas para trasladarlo a otras habitaciones.

Rowenta Eole Infinite VU6670

Una opción mucho más económica es la del Rowenta Eole Infinite VU6670, que ha bajado en El Corte Inglés hasta los 99,20 euros. Hablamos de un ventilador de torre que cuenta con tres velocidades ajustables y oscilación de 180º. Es un dispositivo muy estrecho para poder colocarlo en casi cualquier habitación, sea grande o pequeña, incluye recogedor de cables y temporizador de entre una y ocho horas. Además, la rejilla trasera se puede extraer para poder limpiarla mejor y la pantalla LED muestra la temperatura ambiente para tener un control más intuitivo.

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Panasonic Inverter

Es una opción de compra cara, pero mucho ojo con el Panasonic Inverter que ha bajado de precio hasta los 895,20 euros. Se trata de un aire acondicionado split que destaca sobre todo porque cuenta con certificación de eficiencia energética "A". Incluye un modo que la marca denomina "supersilencioso" y a la hora de comprarlo se puede seleccionar con o sin instalación.

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), Orbegozo, Philips, Olimpia, Rowenta, Panasonic

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